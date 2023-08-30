Reuters: РФ не буде розслідувати смерть Пригожина за міжнародними стандартами

САН-ПАУЛУ/МОНРЕАЛЬ, 29 серпня (Reuters) – Росія повідомила бразильській слідчій установі в сфері авіації, що "на цей момент" не буде розслідувати за міжнародними правилами катастрофу бразильського літака Embraer (EMBR3.SA), у якій загинув бос найманців Євген Пригожин. Про це у вівторок повідомило бразильське представництво Reuters.

Пригожин, двоє високопоставлених бойовиків "Групи Вагнера" та четверо охоронців були серед 10 загиблих в катастрофі літака Embraer Legacy 600, що розбився минулого тижня на північ від Москви.

Він помер через два місяці після того, як спробував вчинити заколот проти російського оборонного відомства, який став найбільшим викликом правлінню президента Володимира Путіна з моменту його приходу до влади в 1999 році.

Бразильський центр дослідження та запобігання аеронавігаційним подіям (CENIPA) в інтересах підвищення авіаційної безпеки заявив, що приєднається до очолюваного Росією слідства, якщо його запросять і якщо розслідування вестиметься відповідно до міжнародних правил.

Російська авіаційна влада не зобов’язана давати згоду CENIPA, але деякі колишні слідчі сказали, що варто було зробити, оскільки США та інші західні уряди підозрюють Кремль у причетності до катастрофи 23 серпня, а Embraer Legacy 600 має хороші показники безпеки.

У Кремлі свою причетність заперечують. Пригожин публічно критикував те, як Москва веде вторгнення в Україну. Найманці Вагнера воювали там на боці Росії.

За даними Міжнародної організації цивільної авіації ООН (ICAO), що базується в Монреалі, рейс із Москви з пунктом призначення в Санкт-Петербург був внутрішнім, тому на нього не поширюються міжнародні правила, відомі під офіційною назвою «Додаток 13».

НЕМАЄ ОБОВ'ЯЗКУ ВИКОНУВАТИ МІЖНАРОДНІ ПРАВИЛА

«Вони не зобов’язані, але їм рекомендовано це зробити», — сказав Reuters керівник авіаційної бригади CENIPA Марсело Морено після того, як минулого тижня агентство надіслало електронний лист із запитом до Росії, чи розпочне вона таке слідство.

«Але якщо вони скажуть, що почнуть розслідування і запросять Бразилію, ми візьмемо участь дистанційно», - додав він.

Американський консультант з авіаційної безпеки та колишній слідчий Джон Кокс заявив, що внутрішнє російське розслідування завжди буде ставитися під сумнів без участі Бразилії, країни, де був виготовлений літак.

«Думаю, це дуже сумно, - сказав Кокс після того, як йому повідомили про відповідь Росії. - Я думаю, що це шкодить прозорості російського розслідування».

У заяві, надісланій електронною поштою, CENIPA повідомила, що отримала відповідь від Міждержавного авіаційного комітету - Комісії з розслідування аварій (IAC) у вівторок, при цьому російські органи влади заявили, що наразі не будуть розпочинати розслідування згідно з Додатком 13.

Під час розслідування авіакатастроф експерти працюють над підвищенням безпеки авіації, не висуваючи звинувачень, однак такі слідства часто політизовані.

CENIPA та виробник Embraer хочуть запобігти аваріям у майбутньому, але стикаються з проблемами в отриманні інформації від слідства, через санкції проти Росії та небажання Москви допустити зовнішній контроль.

Близько 802 регіональних реактивних літаків Embraer із 37-50 місцями, побудованих на тій же платформі, що й корпоративний літак Legacy 600, знаходяться в експлуатації, що підкреслює інтерес Бразилії до слідства.

Embraer відмовився від коментарів.

Джефф Ґузетті, колишній слідчий авіакатастроф США, сказав, що Росія повинна прийняти допомогу від Бразилії, навіть якщо CENIPA може брати участь лише дистанційно: «Якщо вони цього не зроблять, то це вірна ознака того, що розслідування не буде прозорим».

Правила, названі за додатком до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, широко відомої як Чиказька конвенція 1944 року, є непублічною, але ефективною формою міжнародної співпраці, від якої рідко відмовляються.

Додаток 13, за яким не висуваються звинувачення, сприяє тісній міжнародній співпраці на технічному рівні, і, за відгуками посадовців з безпеки, завдяки цій процедурі безпека польотів значно покращилась.