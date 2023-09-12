Пентагон закликав Північну Корею не погоджуватись на постачання зброї Росії

У Міністерстві оборони США вважають, що візит делегації КНДР на чолі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином до Росії буде зосереджений на переговорах щодо озброєння. Про це заявив під час брифінгу у вівторок, 12 вересня, речник Пентагону Пет Райдер.

"Ми знаємо, що зустріч має відбутися, ми розуміємо, що вона буде зосереджена на переговорах щодо озброєння. І вкотре ми закликаємо Північну Корею виконати свої попередні публічні зобов’язання не постачати зброю Росії, що призведе лише до продовження непотрібної війни в Україні", - сказав Райдер.

Візит Кім Чен Ина до Росії прокоментували також у Державному департаменті США, наголосивши, що у Вашингтоні стежать за результатами зустрічей північнокорейського лідера в РФ і вживатимуть відповідних заходів у разі необхідності.

"Будь-яка передача зброї з Північної Кореї до Росії порушила б численні резолюції Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, це було б ознакою відчайдушного стану, в якому опинилася російська влада за півтора року у цій війні, що безуспішно ведеться проти України," - заявив на брифінгу 12 вересня речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Зранку 12 вересня Кім Чен Ин із делегацією північнокорейських посадовців та військових командувачів і керівників збройної промисловості прибув на далекий схід Росії, де, як очікується, має зустрітися з президентом РФ Владіміром Путіним на полях Східного економічного форуму у Владивостоці.

За оцінками оглядачів, Північна Корея сподівається отримати від Росії економічну допомогу і військові технології в обмін на північнокорейські артилерійські боєприпаси для російської війни проти України.

31 серпня США, Велика Британія, Південна Корея і Японія оприлюднили спільну заяву, засудивши співпрацю Москви з Пхеньяном після того, як Північну Корею відвідав російський міністр оборони.

Раніше були повідомлення, що Північна Корея постачала зброю, включно з артилерійськими боєприпасами, для приватної російської військової компанії "Вагнер".

Кім Чен Ин раніше вже відвідував Росію. Вперше він зустрічався з президентом Путіним у 2019 році.

Він подорожує спеціальним потягом, уникаючи використання літаків, як це робили попередні лідери Північної Кореї.

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