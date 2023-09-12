Росії нагадують, що військова співпраця з Північною Кореєю порушує рішення Ради Безпеки ООН

На тлі візиту північнокорейського керівника Кім Чен Ина в Росію представники США та інших країн застерігають, що постачання зброї, чи інша військова співпраця Росії з Північною Кореєю, були б порушеннями резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Будь-яка передача зброї з Північної Кореї в Росію була б порушенням багатьох резолюцій Ради Безпеки ООН.

Кім Чен Ин з делегацією північнокорейських посадовців та військових командувачів і керівників збройної промисловості прибув на далекий схід Росії, де президент Владімір Путін перебуває для участі в економічній конференції у Владивостоку.

Вважають, що Північна Корея сподівається отримати від Росії економічну допомогу і військові технології в обмін на північнокорейські артилерійські боєприпаси для російської війни проти України.

Сполучені Штати раніше звинувачували Північну Корею в постачанні зброї Росії включно з наданням артилерійських боєприпасів приватній російській компанії «Вагнер».

Північна Корея використовує зброю створену на основі колишніх радянських технологій, а тому певні види її амуніції можуть бути сумісні з російськими.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер сказав, що Вашингтон пильно спостерігатиме за ситуацією і нагадав обом країнам, що «будь-яка передача зброї з Північної Кореї в Росію була б порушенням багатьох резолюцій Ради Безпеки ООН», і що за такі порушення США «не вагатимуться з запровадженням нових санкцій».

В Південній Кореї речник міністерства закордонних справ Лім Соо-Сук сказав, що «жодній країні ООН не можна порушувати санкції Ради Безпеки щодо Північної Кореї, долучаюсь до незаконної торгівлі зброєю, і безумовно не можна брати участь у військовій співпраці з Північною Кореєю, що підривало б мир і стабільність міжнародної спільноти».

Представник уряду Японії Хіроказу Мацуно сказав журналістам, що в Токіо за переговорами Путіна з Кім Чен Ином будуть спостерігати зі стурбованістю, зокрема з огляду на «вплив, які вони можуть мати на вторгнення Росії в Україну».

Кім Чен Ин раніше відвідував Росію і вперше зустрічався з президентом Путіним 2019 року.

Він подорожує спеціальним потягом, уникаючи використання літаків, як це робили попередні лідери Північної Кореї.