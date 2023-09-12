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Росії нагадують, що військова співпраця з Північною Кореєю порушує рішення Ради Безпеки ООН
На тлі візиту північнокорейського керівника Кім Чен Ина в Росію представники США та інших країн застерігають, що постачання зброї, чи інша військова співпраця Росії з Північною Кореєю, були б порушеннями резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй.
Будь-яка передача зброї з Північної Кореї в Росію була б порушенням багатьох резолюцій Ради Безпеки ООН.Метью Міллер
Кім Чен Ин з делегацією північнокорейських посадовців та військових командувачів і керівників збройної промисловості прибув на далекий схід Росії, де президент Владімір Путін перебуває для участі в економічній конференції у Владивостоку.
Вважають, що Північна Корея сподівається отримати від Росії економічну допомогу і військові технології в обмін на північнокорейські артилерійські боєприпаси для російської війни проти України.
Сполучені Штати раніше звинувачували Північну Корею в постачанні зброї Росії включно з наданням артилерійських боєприпасів приватній російській компанії «Вагнер».
Північна Корея використовує зброю створену на основі колишніх радянських технологій, а тому певні види її амуніції можуть бути сумісні з російськими.
Речник Державного департаменту США Метью Міллер сказав, що Вашингтон пильно спостерігатиме за ситуацією і нагадав обом країнам, що «будь-яка передача зброї з Північної Кореї в Росію була б порушенням багатьох резолюцій Ради Безпеки ООН», і що за такі порушення США «не вагатимуться з запровадженням нових санкцій».
В Південній Кореї речник міністерства закордонних справ Лім Соо-Сук сказав, що «жодній країні ООН не можна порушувати санкції Ради Безпеки щодо Північної Кореї, долучаюсь до незаконної торгівлі зброєю, і безумовно не можна брати участь у військовій співпраці з Північною Кореєю, що підривало б мир і стабільність міжнародної спільноти».
Представник уряду Японії Хіроказу Мацуно сказав журналістам, що в Токіо за переговорами Путіна з Кім Чен Ином будуть спостерігати зі стурбованістю, зокрема з огляду на «вплив, які вони можуть мати на вторгнення Росії в Україну».
Кім Чен Ин раніше відвідував Росію і вперше зустрічався з президентом Путіним 2019 року.
Він подорожує спеціальним потягом, уникаючи використання літаків, як це робили попередні лідери Північної Кореї.
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- Голос Америки
Напади на зернову інфраструктуру України є ознакою розпачу Путіна - глава МЗС Британії
Націлюючись на вантажні судна та українську інфраструктуру, Росія завдає шкоди решті світуДжеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Британії
Росіяни застосували "декілька ракет" під час нападу на цивільне вантажне судно 24 серпня цього року. Про це прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив депутатів британського парламенту, посилаючись на розсекречені дані розвітки, як зазначає британське видання The Guardian.
Посилаючись на дані МЗС Британії, видання пише, що росіяни атакували судно під прапором Ліберії, яке на той час перебувало в порту Одеси. Серед ракет, які застосовували війська РФ, були дві крилаті ракети "Калібр", випущені з ракетоносця Чорноморського флоту.
Усі російські ракети було успішно знешкоджено українською системою ППО, і судно не постраждало, зазначило британське МЗС.
"Попри поразку [нападу], це яскрава демонстрація продовження спроб Росії задушити економіку України", – йдеться в заяві британського МЗС, яку цитує інформаційне агентство AFP.
Коментуючи напад, міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі сказав: "Путін намагається виграти війну, яку він не виграє, і ці напади показують, наскільки він у розпачі".
"Націлюючись на вантажні судна та українську інфраструктуру, Росія завдає шкоди решті світу", - додав Клеверлі, якого цитує The Guardian.
Уряди США і Великої Британії раніше попереджали про те, що Росія може вдатися до атак на цивільні судна в Чорному морі, на додаток до ударів по українській портовій і зерновій інфраструктурі, зазначає Reuters.
Своєю чергою, Сунак у промові в парламенті зазначив, що Росія лише за місяць знищила понад 270 000 тонн збіжжя, що є достатньо, щоб "прогодувати мільйон людей протягом року", зазначає інформаційне агентство AFP.
"День за днем його дії спричиняють жахливі страждання в Україні, порушуючи статут ООН, і загрожуючи європейській безпеці та перериваючи глобальні [ланцюги] постачання енергії", – додав він.
Сунак наголосив, що Україна має право вести торгівлю, користуючись міжнародними водами, та моральне право годувати світ своїм зерном. Також, за його словами, які цитує The Guardian, вже два роки Володимиру Путіну "не вистачає сміливості зустрітися віч-на-віч з колегами з "Групи двадцяти".
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