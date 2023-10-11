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Боєприпаси для HIMARS, обладнання для протидії безпілотникам у новому пакеті допомоги від США на 200 млн доларів
Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 200 мільйонів доларів США.
«Цей пакет допомоги у сфері безпеки є важливим сигналом незмінної відданості Сполучених Штатів підтримці українського народу перед обличчям російської агресії», – мовиться у повідомленні Міноборони США, опублікованому на сайті відомства у середу, 11 жовтня.
Як мовиться у повідомленні, цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, протитанкову зброю, артилерійські снаряди та інше обладнання, яке потрібне українським військовим, «щоб допомогти Україні протистояти триваючій агресивній війні Росії».
Зокрема, пакет включає:
1. Ракети протиповітряної оборони AIM-9M;
2. Обладнання для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);
3. Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
4. Артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
5. Високоточні авіаційні боєприпаси;
6. Засоби радіоелектронної боротьби;
7. Трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
8. ПТРК АТ-4;
9. Стрілецька зброя та понад 16 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
10. Підривні боєприпаси для подолання перешкод; і
11. Запасні частини, навчальна амуніція, технічне та інше польове обладнання.
Як наголошує Міністерство оборони США, це оголошення є 48-мим траншем обладнання, яке адміністрація Байдена надає Україні зі запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.
Пентагон пояснює, що у цьому пакеті використовується допомога, яка була раніше погоджена для України протягом попередніх фінансових років відповідно до повноважень президента (PDA).
Як повідомляв Голос Америки, у Пентагоні ще залишається близько 5 мільярдів доларів, схвалених Конгресом, для військової допомоги Україні. Це кошти, які залишились після того, як у червні цього року Міноборони США виявило, що переоцінило вартість зброї, поставленої в Україну, приблизно на 6 мільярдів доларів.
У Конгресі точаться дискусії щодо виділення Україні наступної допомоги. Питання про неї було виведено з проголосованого законопроєкту про тимчасові бюджетні витрати перед тим, як Палата представників США минулого тижня проголосувала за усунення спікера Кевіна Маккарті.
Наступний спікер Палати може скасувати надання додаткової допомоги Україні до того, як пропозиція дійде до Палати представників, якщо ця особа буде проти цієї ідеї.
Адміністрація президента Джо Байдена неодноразово наголошувала на необхідності збереження підтримки України.
«Сполучені Штати залишаються відданими співпраці з членами Альянсу та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою в найближчій перспективі, і адміністрація Байдена закликає Конгрес виконати свої зобов’язання перед народом України, передавши додаткове фінансування для забезпечення України продовжує мати все необхідне для захисту від жорстокої війни за вибором Росії», – мовиться у повідомленні Пентагона.
Міноборони наголошує, що «безпекова допомога Україні – це розумна інвестиція в нашу національну безпеку», яка допомагає запобігти розширенню конфлікту в регіоні та стримати потенційну агресію в інших частинах світу.
Також США зміцнюють таким чином свою базу оборонної промисловості та створюють висококваліфіковані робочі місця для американського народу, наголошує Пентагон.
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- Голос Америки
Росіяни очікували на "бліцкриг" в Авдіївці. Чи спроба РФ оточити сили України провалилась і чому це "одна з визначальних битв війни"?
Російська армія атакувала Авдіївку, сподіваючись на "бліцкриг" та швидке оточення українських сил, однак поки ці спроби зазнали невдачі: вони не просунулися далеко й зазнали втрат. Про це кажуть оглядачі, які стежать за ходом бойових дій на Донеччині.
Генштаб ЗС України повідомив, що в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку росіяни "силами до трьох батальйонів за підтримки танків та броньованих машин" активізували наступальні дії в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського Донецької області. Українські військовики наголосили, що "відбили усі атаки ворога та не допустили втрат рубежів і позицій".
Російські сили, що отримали підкріплення, хочуть взяти Авдіївку
Дійсно дуже гарячеВіталій Барабаш, голова військової адміністрації Авдіївки
В ефірі Радіо Свобода голова військової адміністрації міста Віталій Барабаш розповів, що ситуація в Авдіївці дуже напружена: "Немає там ніяких перебільшень, дійсно дуже гаряче. Вчора, мабуть, на мій погляд, особиста думка, були наймасованіші наступальні дії по нашому напрямку з початку взагалі повномасштабної війни".
Барабаш розповів, що зранку 11 жовтня російські війська техніки вже не використовували, натомість багато груп кількістю 20-30 осіб підвозять до передової, далі вони десантуються і намагаються штурмувати "по багатьох напрямках, 10-12 напрямків одночасно" за підтримки авіації.
Єгор Фірсов, український політик і військовик, що перебуває зараз на передовій, у Facebook пише: "Я погано розумію ситуацію на інших ділянках фронту, крім Донецької. Але скажу, що у нас ворог активно перейшов у наступальні дії. З технікою і штурмами. Особливо по Авдіївському напрямку".
Проблема починається коли треба не оборонятися, а наступати
Аналітик Національного інституту стратегічних досліджень і фонду "Повернись живим" Микола Бєлєсков зазначає, що приклад спроби наступу РФ на Авдіївку засвідчив, що як для Києва, так і для Москви, не є проблемою виявляти і знищувати значні скупчення живої сили й техніки, які намагаються проводити наступальні дії.
"Проблема починається, коли треба не оборонятися, а наступати, тобто власне здійснити масування зусиль із подальшим маневром. В цій війні за відповідного рівня залучених технологій це той іще виклик. Особливо, коли розрахунки великої стратегії штовхають до наступу, не даючи можливості задовольнятися лише успішною обороною", – додав він.
Відвертання уваги від інших напрямків
Успішне оточення Авдіївки, одного з найбільш укріплених районів лінії фронту в Донецькій області, ймовірно, вимагатиме більше сил, ніж Росія зараз виділяє, на напрямку Авдіївка-Донецьк, й російське командування усвідомлює це, пише американський аналітичний центр ISW.
Оглядачі додали, що посилення російських наступальних операцій в районі Авдіївки та Жереб'янок на Запоріжжі збігається з іншими локалізованими наступальними зусиллями в Луганській області та на сході Запорізької області. Усі вони, ймовірно, спрямовані на фіксацію українських сил і перешкоджання українському командуванню перекинути резерви на критичні ділянки фронту в західній Запорізькій області, вважають аналітики ISW.
"Авдіївка цінна і як символ, і як населений пункт"
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун із приводу дій російських військових сказав в ефірі Радіо Донбас Реалії: "Авдіївку вони мріють взяти давно, так само як і Мар’їнку... По-друге, вони відволікають нас від наступу на півдні України… Якщо вони раніше кидали в бій в основному піхоту, інколи прикривали її танками та БМП, то наразі вони задіяли досить велику кількість броньованої техніки. Авдіївка – цінна і як символ, і як населений пункт".
ще одна з визначальних битв війни
"Росія розпочала великий наступ на Авдіївку - почалась ще одна з визначальних битв війни, - пише Юрій Бутусов, редактор Цензор.нет. - Авдіївка має стратегічне значення для РФ, оскільки це місто є фактично воротами у Донецьк – основний комунікаційний вузол на окупованих територіях. І для того, щоб закріпитись на захопленому Донбасі Путіну потрібно відсунути лінію фронту від Донецька".
Штурм Авдіївки є однією з небагатьох наступальних операцій, розпочатих російськими військовими за останні місяці, оскільки російські війська зосередилися на захисті від українського контрнаступу на півдні, нагадує New York Times, й додає, що від початку повномасштабного вторгнення Авдіївка стала символом українського опору, адже сили Києва утрималися на позиціях попри постійні російські удари.
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Україна отримала $1,15 млрд грантових коштів від США
У рамках програми Світового банку 11 жовтня Україна отримала $1,15 млрд грантових коштів від США. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.
Кошти були надані Україні в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).
“У 2023 році Україна отримала вже 10,9 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів”, – йдеться у повідомленні українського Мінфіну. Там зауважують, що кошти спрямовані на соціальні та гуманітарні потреби, а не на безпекову чи оборонну сферу.
2023 році Україна отримала вже 10,9 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки від США у формі грантівМінфін України
“Залучене грантове фінансування спрямовується на відшкодування видатків держбюджету, зокрема на виплати за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій), виплати співробітникам ДСНС та на оплату праці працівників державних органів та педагогічних установ”, – уточнюють у Міністерстві фінансів України.
Загальна сума допомоги, яка надійшла до державного бюджету України від США з моменту початку повномасштабної агресії Росії, говорить міністр фінансів України Сергій Марченко, складає $22,9 млрд.
США у середу оголоcили новий, 48-й, пакет допомоги Україні на суму 200 мільйонів доларів. Про це повідомляє кореспондентка Голосу Америки у Пентагоні Карла Бабб із посиланням на принаймні двох високопоставлених чиновників.
У Пентагоні ще залишається близько 5 мільярдів доларів, схвалених Конгресом, для військової допомоги Україні, повідомила Карла Бабб. Це кошти, які залишились після того, як у червні цього року Міноборони США виявило, що переоцінило вартість зброї, поставленої в Україну, приблизно на 6 мільярдів доларів.
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Мінфін США підтримав передачу Україні доходів від заморожених активів РФ
Допомога Україні, як оборонна, так і фінансова, є абсолютними пріоритетами для адміністрації президента США Джо Байдена, запевнила міністерка фінансів США Дженет Єллен.
Щоб забезпечити підтримку Україні, Єллен зокрема висловилась за передачу Україні доходів від заморожених на Заході російських активів.
Фінансування для України, як військова, так і пряма бюджетна підтримка разом з ресурсами для Ізраїлю - абсолютний найвищий пріоритет адміністрації БайденаДженет Єллен, міністерка фінансів США
Заяви прозвучали під час пресконференції Єллен на осінніх зборах МВФ та Світового банку, що відбуваються в Марракеші, Марокко.
"Фінансування для України, як військова, так і пряма бюджетна підтримка разом з ресурсами для Ізраїлю - абсолютний найвищий пріоритет адміністрації Байдена", - сказала Єллен, відповідаючи на питання ЗМІ стосовно того, чи розбіжності в Конгресі можуть зашкодити планам президента США Джо Байдена підтримати Україну та міжнародні організації.
"Ми це дуже чітко сказали Конгресу і переконані - там є потужна двопартійна підтримка", - каже Єллен. Конгрес США сам вирішить, яким чином найкраще рухатись в цьому напрямку, коли буде обрано спікера, додала вона.
У своєму вступному слові Єллен наголосила: "Наші союзники та народ України можуть бути впевнені - адміністрація Байдена з підтримкою двопартійної більшості в Конгресі та американського народу, працюватимуть для того, щоб народ України отримав необхідну допомогу, щоб перемогти у цій війні".
Санкції діють – Єллен
Єллен запевнила – заходи союзників, спрямовані на обмеження російських ресурсів, діють, зокрема обмеження цін на нафту "значно зменшило нафтові надходження Росії за минулі десять місяців, одночасно просуваючи стабільність енергоринків".
Дженет Єллен підтримала передачу Україні доходів, які накопичуються на заморожені російські активи. Обсяг заморожених на Заході російських активів оцінюється на рівні 300 мільярдів доларів США.
"Я також підтримую консолідацію надмірних доходів від російських заморожених активів у спеціальних клірингових центрах і використання цих коштів на підтримку України", - заявила Єллен журналістам в Марракеші.
Як повідомляв Голос Америки, в понеділок Міжнародний валютний фонд озвучив значно кращі прогнози для економіки України на 2023 рік, порівняно з оцінками Фонду оприлюдненими навесні. Фонд прогнозує 2% зростання ВВП країни.
Серед причин покращення прогнозу - зростання внутрішнього попиту, уповільнення інфляції та стабільність валютного ринку.
"Компанії та домогосподарства адаптуються до війни в країні", - йдеться у Світовому економічному огляді, який Фонд опублікував у вівторок.
Минулого року, українська економіка впала на 29,1%, а російська впала на 2,1%, заявили у Фонді.
Фонд назвав припинення війни Росії проти України найбільш ефективним заходом, щоб покращити світові економічні перспективи.
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