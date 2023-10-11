Боєприпаси для HIMARS, обладнання для протидії безпілотникам у новому пакеті допомоги від США на 200 млн доларів

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 200 мільйонів доларів США.

«Цей пакет допомоги у сфері безпеки є важливим сигналом незмінної відданості Сполучених Штатів підтримці українського народу перед обличчям російської агресії», – мовиться у повідомленні Міноборони США, опублікованому на сайті відомства у середу, 11 жовтня.

Як мовиться у повідомленні, цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, протитанкову зброю, артилерійські снаряди та інше обладнання, яке потрібне українським військовим, «щоб допомогти Україні протистояти триваючій агресивній війні Росії».

Зокрема, пакет включає:

1. Ракети протиповітряної оборони AIM-9M;

2. Обладнання для протидії безпілотним авіаційним системам (c-UAS);

3. Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

4. Артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

5. Високоточні авіаційні боєприпаси;

6. Засоби радіоелектронної боротьби;

7. Трубчасті ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

8. ПТРК АТ-4;

9. Стрілецька зброя та понад 16 мільйонів патронів до стрілецької зброї;

10. Підривні боєприпаси для подолання перешкод; і

11. Запасні частини, навчальна амуніція, технічне та інше польове обладнання.

Як наголошує Міністерство оборони США, це оголошення є 48-мим траншем обладнання, яке адміністрація Байдена надає Україні зі запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року.

Пентагон пояснює, що у цьому пакеті використовується допомога, яка була раніше погоджена для України протягом попередніх фінансових років відповідно до повноважень президента (PDA).

Як повідомляв Голос Америки, у Пентагоні ще залишається близько 5 мільярдів доларів, схвалених Конгресом, для військової допомоги Україні. Це кошти, які залишились після того, як у червні цього року Міноборони США виявило, що переоцінило вартість зброї, поставленої в Україну, приблизно на 6 мільярдів доларів.

У Конгресі точаться дискусії щодо виділення Україні наступної допомоги. Питання про неї було виведено з проголосованого законопроєкту про тимчасові бюджетні витрати перед тим, як Палата представників США минулого тижня проголосувала за усунення спікера Кевіна Маккарті.

Наступний спікер Палати може скасувати надання додаткової допомоги Україні до того, як пропозиція дійде до Палати представників, якщо ця особа буде проти цієї ідеї.

Адміністрація президента Джо Байдена неодноразово наголошувала на необхідності збереження підтримки України.

«Сполучені Штати залишаються відданими співпраці з членами Альянсу та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою в найближчій перспективі, і адміністрація Байдена закликає Конгрес виконати свої зобов’язання перед народом України, передавши додаткове фінансування для забезпечення України продовжує мати все необхідне для захисту від жорстокої війни за вибором Росії», – мовиться у повідомленні Пентагона.

Міноборони наголошує, що «безпекова допомога Україні – це розумна інвестиція в нашу національну безпеку», яка допомагає запобігти розширенню конфлікту в регіоні та стримати потенційну агресію в інших частинах світу.

Також США зміцнюють таким чином свою базу оборонної промисловості та створюють висококваліфіковані робочі місця для американського народу, наголошує Пентагон.