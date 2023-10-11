Брифінг. Нова допомога Україні від союзників на "Рамштайні"

Брифінг Голосу Америки - наживо. Яку допомогу Україні обговорили союзники на "Рамштайні"? Коли Палата представників обере нового спікера? І що презентують на найбільшій виставці військової техніки у США? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.