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Брифінг Голосу Америки

Брифінг. Нова допомога Україні від союзників на "Рамштайні"

Брифінг. Нова допомога Україні від союзників на "Рамштайні"
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Брифінг. Нова допомога Україні від союзників на "Рамштайні"

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Яку допомогу Україні обговорили союзники на "Рамштайні"? Коли Палата представників обере нового спікера? І що презентують на найбільшій виставці військової техніки у США? Говоримо про це та інше. Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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