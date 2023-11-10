Держдеп: Росія має "таємний бюджет" на війну

Росія має "таємний бюджет" для війни і витрачає більше третини публічного бюджету на військові цілі. Такими оцінками поділився заступник держсекретаря США Джеймс О'Браєн під час слухань в Комітеті Конгресу США цього тижня.

У відповідь на прохання сенатора Джеффа Мерклі підтвердити, що Росія витрачає 25% свого бюджету на війну, в той час, як США витрачають десь близько 1,5%, О'Браєн заявив: "Гадаю Росія витрачає більше - це 30% публічного бюджету і вони мають "таємний бюджет" який навіть більше".

Росія перестала оприлюднювати значну частину бюджетної інформації, після початку повномасштабного вторгнення. Однак, в серпні Reuters повідомив, що отримав документ російського уряду, де вказувалось, що третина всіх бюджетних видатків Росії йде на війну з Україною, що значно обмежує наявні для Москви кошти.

Україна витрачає практично всі свої бюджетні надходження на оборонні цілі і потребує міжнародної допомоги для фінансування соціальних видатків та держуправління, кажуть в уряді США.

Для того, щоб США могли продовжити надавати Україні бюджетну підтримку, Конгрес має передбачити відповідні кошти, додають посадовці. Останній транш бюджетної підтримки США Україні було переведено до завершення американського бюджетного року, підтвердила заступниця адміністраторки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з питань Європи та Євразії Ерін Маккі у виступі під час слухань.

Ми ризикуємо віддати Путіну перемогу, в той час, як він на межі поразки

Виступаючи під час слухань сенатор Кріс Кунс закликав Конгрес підтримати запит на додаткове фінансування для України, поданий президентом США Джо Байденом.

"Ми ризикуємо віддати Путіну перемогу, в той час, як він на межі поразки, якщо ми здамося і не підтримаємо повний президентський пакет додаткового фінансування", - заявив сенатор Кріс Кунс.

Республіканець Ренд Пол заперечив Кунсу, вказуючи, що США не мають вільних коштів, щоб надавати таку допомогу і змушені позичати, щоб фінансувати власні видатки.

Коментуючи те, що деякі законодавці виступають за продовження військової підтримки України, але не прямої бюджетної підтримки, адміністраторка USAID Маккі зауважила - нестача такої підтримки "руйнує здатність України підтримувати економічну стабільність під час війни".

"Зараз Україна спроможна витрачати на боротьбу весь свій державний бюджет, вони сплачують зарплати військовим і віддані тому, щоб завдати Путіну поразки на фронті, - сказала Маккі. - Це означає, що вони не мають ресурсів, щоб дбати про своїх людей і вести державне управління, що є таким же важливим щоб утримати єдність цілей та стійкість українського народу, бо вони всі долучені до цього - як з цивільної, так і з військової точок зору".

Маккі наголосила - міжнародна бюджетна допомога дозволяє Україні виплачувати зарплату службам надзвичайних ситуацій, які "біжуть до будівель і рятують життя", забезпечувати медичні послуги, щоб "щеплення велись і населення залишалось здоровим, зокрема діти", платити вчителям, щоб продовжувати освіту і "покоління не було втрачене через путінські атаки на цивільних та цивільну інфраструктуру".

Маккі підтвердила, що бюджетна підтримка України поступово скорочуватиметься із відновленням економіки.

Уряд США закликає Конгрес затвердити пакет додаткового фінансування, поданий адміністрацією президента США Джо Байдена, що включає допомогу Україні, Ізраїлю та інші безпекові ініціативи всередині й за межами країни загальною сумою понад 105 мільярдів доларів.