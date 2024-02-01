За відновлення іноземного усиновлення в Україні виступив колишній омбудсмен з прав дітей Кулеба

"Іноземне усиновлення має бути" в Україні - заявив в коментарі Голосу Америки колишній Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба. Після повномасштабного вторгнення у 2022 році Україна заборонила міжнародне усиновлення.

"По всьому світі, і в Америці також, є дуже багато українців, які отримали американське громадянство. Чому не спростити процедуру і не дозволити українцям, які живуть в Америці, прийняти українську дитину-сироту? Особливо тих дітей, які мають інвалідність, які мають проблеми зі здоров'ям, оскільки ми розуміємо, що зараз дуже важко знайти належну професійну допомогу в Україні під час війни. Чому б не дозволити їм це робити?", - сказав Кулеба під час свого візиту до Вашингтона.

Він вважає виправданими застереження українського уряду на початку повномасштабного вторгнення про ризики торгівлі дітьми, втім, переконаний, що після двох років від вторгнення Київ мав би почати хоча б дискусію про необхідність скасування цієї заборони.

"Чому зараз немає цієї дискусії, в мене питання. Це питання, до речі, до уряду України. Чому б не розпочати цю дискусію з урядами інших країн. Вже два роки минуло від початку війни. ... Ця дискусія зараз на часі", - наголосив колишній омбудсмен за права дітей.

На його думку, чимало українців, які виїхали в інші країни, отримали громадянство інших країн, але спілкуються українською мовою і зберігають українську культуру, повинні мати шанс на усиновлення українських дітей.

"Я - за те, щоб така дискусія розпочалася з Держдепом США, з Євросоюзом. Я б не боявся цього. Сьогодні урядові структури українські, вони бояться навіть підійти до того, щоб це починати дискутувати. Це потрібно дискутувати, бо це діти.

Тут не питання в тому, що це інша країна, це зміна там культури. Вибачте, ми маємо дбати про українських дітей, і якщо Сполучені Штати можуть в найкращих інтересах дитини забезпечити проживання цих дітей в українських сім'ях у США і забезпечити всім необхідним, я - за це", - наголосив Микола Кулеба.

Раніше Голос Америки повідомляв, що за підрахунками Миколи Кулеби, за 10 років війни під владою Росії опинилось вже понад мільйон українських дітей.

Повне інтерв'ю із Миколою Кулебою читайте незабаром на сайті Голосу Америки.

Дивіться також: