Понад мільйон українських дітей опинилися під владою Росії за 10 років війни - колишній омбудсмен за права дітей Кулеба

Більше мільйона українських дітей за останні 10 років війни опинилися під владою росіян, розповів в інтерв'ю Голосу Америки Микола Кулеба, голова благодійного фонду "Врятуй Україну", колишній Уповноважений президента України з прав дитини.

"Оскільки з 2014 року я був Уповноваженим президента стосовно дітей, я моніторив ситуацію з дітьми на Донбасі, у Криму. Я можу вам сказати напевно, що більше мільйона українських дітей, а може бути і півтора мільйона, за 10 років війни опинилися під владою росіян. Це ті, які були депортовані і з сім'ями, і без сімей, і в Росії, і на окупованих територіях", - сказав Кулеба.

За його словами, ці українські діти "стали заручниками росіян", яким промивають мізки кожного дня, багато з яких вже отримали російське громадянство, бо росіяни зробили все, щоб унеможливити проживання людей на цих територіях, не отримавши російські паспорти".

Така примусова русифікація, переконаний Кулеба, підпадає під визначення "геноцид".

З цих дітей – декого відправляли в табори, деяких – чиїх батьків вбили в Маріуполі чи на інших окупованих територіях, викрали й помістили або в російських сім'ях, або в сирітських закладах.

"Поголовно всі ці діти підпадають під індоктринацію або русифікацію, і це все є геноцидом українських дітей", - зазначив Микола Кулеба, який зараз очолює благодійний фонд "Врятуй Україну", що власне займається поверненням українських дітей додому.

"З цих дітей – декого відправляли в табори, деяких – чиїх батьків вбили в Маріуполі чи на інших окупованих територіях, викрали й помістили або в російських сім'ях, або в сирітських закладах. Сім'ї з дітьми, які були депортовані туди, розселили по всій території Росії, це може бути і Сибір. Їх заохочують отримати російське громадянство, паспорти через надання матеріальної допомоги на придбання житла. ... У нас були такі діти, яких ми повертали, наприклад, з Мордовії", - розповів Кулеба.

Раніше в ООН повідомили, що мають інформацію про майже 19,5 тисяч депортованих з України дітей.

"Цифра майже 20 000 депортованих дітей - це, як на мене, дуже символічно цифра. Вона відповідає дійсності тільки стосовно ідентифікованих Україною дітей", - зауважив Кулеба.

Кулеба наголосив, що Україна має проблему із доступом до інформації про викрадених дітей, і що міжнародні організації неспроможні в цьому допомогти.

Повне інтерв'ю із Миколою Кулебою читайте незабаром на сайті Голосу Америки.

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