Дипломати з Росії, Азії та Африки в ООН звинувачують США у «подвійних стандартах» щодо Ізраїлю та України

Вето США, накладене на резолюцію Радбезу ООН із закликом до “гуманітарних пауз” у війні Ізраїлю і Смуги, викликало дискусію у дипломатичних колах та критику Заходу з боку Росії, Китаю та частини африканських країн, інформує Reuters.

Таку резолюцію спочатку пропонувала Росія, а у середу аналогічну спробу робила Бразилія.

Високопоставлені дипломати з Африки, Азії, Європи та Близького Сходу висловлювали коментарі з критикою американського вето агенції Reuters анонімно, “щоб зберегти дипломатичні відносини”.

Крім того, свідчить Reuters, до теми долучають аргументи про війну в Україні та звинувачують у “подвійних стандартах”, мовляв до збереження життя палестинців Захід ставить інакше, аніж до жертв агресії Росії в Україні.

“Москва та Пекін наголошуватимуть на цьому моменті щоразу, коли тільки зможуть”, – каже Річард Гован, директор Міжнародної кризової групи ООН.

Посолка США Лінда Томас-Грінфілд пояснила накладене вето, сказавши, що “потрібно більше часу для дипломатії на місцях”, оскільки президент Джо Байден і держсекретар Ентоні Блінкен нещодавно особисто відвідали регіон, зосередившись на посередництві в доступі допомоги Газі та спробах звільнити заручників, утримуваних бойовиками ХАМАСу.

“Сполучені Штати віддані терміновому вирішенню надзвичайних гуманітарних потреб цивільного населення в Газі, як президент Байден і державний секретар Блінкен наголошували під час своїх поїздок до регіону”, — заявив також Нейт Еванс, речник місії США при ООН у Нью-Йорку.

Текст, на який було накладено вето, містив заклики призупинити конфлікт, щоб забезпечити доступ допомоги до Гази, а також закликав усі сторони дотримуватися міжнародного права.

Томас-Грінфілд сказала, що США розчаровані відсутністю у проєкті резолюції згадки про право Ізраїлю на самооборону. Вона залишила відкритими двері для майбутніх дій ООН, але сказала, що рада “повинна це зробити правильно”, цитує посадовицю Reuters.

Луї Шарбоно, директор Human Rights Watch у своєму коментарі вдався до порівняння російських звірств в Україні та дій ХАМАСу в Ізраїлі, але заявив, що світ повинен ставитись так само до “жорстокого ігнорування Ізраїлем цивільного життя в Газі”.

Колишній високопосадовець США та ООН Джеффрі Фелтман, співробітник Інституту Брукінгса, сказав, що, хоча походження війни в Україні та конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом “разюче відрізняються”, це не заважає деяким спікерам порівнювати.