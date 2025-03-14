Джей Ді Венс: “Зелена карта” не гарантує іммігрантам права залишатися у США назавжди

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що статус постійного мешканця США, або так звана “зелена карта” не гарантує іммігрантам права залишатися у США назавжди, якщо президент або державний секретар США вирішать, що особа не має легального права бути в Америці.

Про це високопосадовець заявив у програмі каналу Fox News The Ingraham Angle ввечері 13 березня.

“Власник “зеленої карти”, навіть якщо мені подобається цей власник “зеленої карти”, не має безстрокового права перебувати в Сполучених Штатах. Громадяни США мають інакші права, ніж власники “зелених карт” чи люди зі студентськими візами”, - зазначив віцепрезидент Венс.

За його словами, це питання “стосується національної безпеки, але, що важливіше, це стосується того, кого ми, як американські громадяни, вирішимо приєднати до нашої національної спільноти”.

Думаю, ми будемо бачити, що деяких людей зі студентськими візами депортують, якщо ми вирішимо, що це не в національних інтересах США

“Якщо державний секретар США або президент вирішить, що ця особа не повинна бути в Америці, і що вони не мають легального права залишатися тут, то тут все дуже просто", - заявив високопосадовець.

На питання журналістки Fox News Лори Інґрем, чи віцепрезидент очікує більше депортацій зі США, Джей Ді Венс заявив: “Думаю, ми будемо бачити, що деяких людей зі студентськими візами депортують, якщо ми вирішимо, що це не в національних інтересах США мати їх в нашій країні. Не знаю, наскільки великою буде ця кількість, але ви будете бачити більше таких людей”.

Напередодні прессекретарка Білого дому Каролайн Левітт нагадала журналістам про Закон про імміграцію та натуралізацію часів Холодної війни від 1952 року, який дозволяє держсекретарю США оголосити людину “депортованою”, якщо в держсекретаря є “достатньо підстав вважати”, що “присутність або діяльність цього іммігранта у США … матиме потенційно серйозні негативні наслідки для зовнішньої політики США”.

8 березня у США заарештували студента Махмуда Халіла через його причетність до організації протестів на підтримку Гази проти Ізраїлю в Колумбійському університеті Нью-Йорка. Халіл має “зелену карту”, він народився і виріс у палестинському таборі для біженців у Сирії.

Міністерство внутрішньої безпеки США повідомило, що 30-річний Халіл підлягає депортації, відповідно до положення, за яким держсекретар країни може визнати, що присутність імігранта несумісна із зовнішньою політикою США.

Адвокати студента вважають, що його арешт є порушенням права на свободу слова за Першою поправкою до Конституції США. Халіла заарештували, як запевняють адвокати, у відповідь на його виступи проти військового нападу Ізраїлю на Газу, після того як ХАМАС, визнаний у США терористичним угрупуванням, атакував Ізраїль у жовтні 2023 року.

Президент США Дональд Трамп у соціальних медіа написав, що Халіл підтримував ХАМАС. Держсекретар Рубіо заявив, що арешт не пов'язаний зі свободою слова.

"Це не стосується свободи слова", — сказав напередодні держсекретар США Марко Рубіо під час поїздки до Ірландії - "Бути прихильником ХАМАСу, приходити до наших університетів і перевертати їх з ніг на голову... Якби ти нас повідомив, що ти збираєшся це робити, коли приїхав до Америки, ми б ніколи тебе не пустили".

Статус постійного мешканця у США, або “зелена карта”, дає можливість імігрантам постійно жити та працювати у Сполучених Штатах, цей статус зазвичай видають на довгий період часу. Власник статусу може втратити “зелену карту” у випадку вчинення тяжкого злочину, як то злочини, пов’язані із наркотиками, шахрайство чи причетність до терористичних груп.

Грін-карту також можна втратити, якщо особу визнають загрозою національній безпеці.

Процес анулювання статусу відбувається в імміграційному суді, де сторона обвинувачення повинна надати вагомі докази, щоб його виправдати.



