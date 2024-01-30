«Залежатиме від розслідування». Держдеп про фінансування агентства ООН з допомоги палестинським біженцям після скандалу з 12 співробітниками

Рішення США щодо відновлення фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (UNRWA) залежатиме від перебігу розслідування щодо 12-ох співробітників, які, ймовірно, брали участь під час атаки на Ізраїль 7-го жовтня під керівництвом ХАМАСу. Про це на брифінгу у вівторок, 30 січня, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Це (відновлення фінансування, - ред.) залежатиме від розслідування, яке проводить агентство, яке проводить Організація Об’єднаних Націй, і від заходів для виправлення ситуації, яких вони уживають", – сказав Міллер.

При цьому він зазначив, що США є найбільшим у світі донором Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході:

"Історично ми зазвичай надавали десь від 300 до 400 млн доларів фінансування на рік".

Метью Міллер додав, що в поточному фінансовому році США вже виділили агентству близько 120 млн доларів, і ще близько 300 млн доларів були передбачені для потреб організації, утім наразі це фінансування призупинене і сума заморожена.

За словами речника Державного департаменту, наразі не йдеться про відновлення фінансування агентства до завершення розслідування.

При цьому Міллер наголосив, що США "дуже підтримують роботу, яку проводить Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході" та вважають її критично важливою.

"У Газі немає іншої гуманітарної організації, яка могла би забезпечувати продовольством, водою та медикаментами у таких масштабах, як агенція. Ми хочемо, щоб ця робота тривала, тому так важливо, щоб ООН серйозно поставилася до цього питання, щоб його розслідували, щоб був притягнутий до відповідальності кожен, викритий у скоєнні правопорушень, і вжито інших відповідних заходів, щоб гарантувати, що такі речі не зможуть повторюватись у майбутньому", – сказав речник Держдепу.

Він заявив, що очевидно, що докази причетності працівників агентства до правопорушень є достатньою вагомими, зважаючи на те, що організація вже звільнила низку підозрюваних працівників.

"Ми вважаємо цю роботу важливою, але це розслідування потрібно провести ретельно. Потрібна підзвітність, потрібно вжити заходів для виправлення ситуації, щоб гарантувати, що це більше не повториться."

Він зазначив, що зараз Вашингтон обговорює з ООН питання про те, як саме можуть виглядати кроки, які гарантуватимуть неповторення ситуації, яка склалася з агентством.

Днями низка країн, серед яких Велика Британія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Швейцарія та Фінляндія приєдналися до Сполучених Штатів, Австралії та Канади у призупиненні фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході після початку розслідування щодо 12 співробітників, які, ймовірно, брали участь під час атаки 7-го жовтня під керівництвом ХАМАС.

Досьє ізраїльської розвідки, яке спонукало низку країн призупинити фінансування агентства, містить дані про те, що низка співробітників організації брали участь у викраденнях і вбивствах під час нападу ХАМАСу. Серед них були, зокрема, вчителі, які, як стверджують в Ізраїлі, одночасно співпрацювали з ХАМАСом чи Ісламським джихадом, повідомляє Reuters.

Палестинська сторона своєю чергою звинуватила Ізраїль у фальсифікації даних, щоб заплямувати агенцію.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш у 27 січня звернувся до країн-донорів із проханням "гарантувати безперервність" роботи цього органу.

Ґутерріш підтвердив, що у звинуваченнях фігурують 12 співробітників UNRWA, які ООН розслідує. "Дев'ятьох було звільнено, один загинув, а "особи двох інших з'ясовуються", - сказав Ґутерріш.

"Хоч я розумію їхнє занепокоєння – я сам був нажаханий цими звинуваченнями – я рішуче закликаю уряди, які призупинили свої внески, принаймні гарантувати безперервність операцій UNRWA", – сказав Ґутерріш у своїй заяві.

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