Австрія серед країн, які призупинили фінансування палестинської допомоги, попри заклики генсека ООН

У понеділок Австрія приєдналась до низки країн, які призупинили додаткове фінансування Палестинського агентства допомоги ООН через день після того, як Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав країни відновити фінансування допомоги переміщеним особам у Газі, які відчайдушно потребують допомоги.

Міністерство закордонних справ Австрії оприлюднило заяву, в якій закликало агентство, відоме як UNRWA, та Організацію Об’єднаних Націй "провести всебічне, швидке та повне розслідування звинувачень" у тому, що десяток гуманітарних працівників зіграли роль у жовтневому нападі ХАМАСу на Ізраїль.

Щонайменше 10 інших країн, на які разом припадає близько 60% фінансування UNRWA, призупинили фінансування. Серед них США, Австралія, Велика Британія, Канада, Фінляндія, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди та Швейцарія.

У неділю Норвегія заявила, що поділяє занепокоєння з приводу звинувачень, але продовжить фінансувати агентство. "UNRWA є порятунком для мільйонів людей, які перебувають у глибокій біді в Газі, а також у регіоні", — заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде в X.

Гутерріш попередив, що без належного фінансування UNRWA допомога більш ніж 2 мільйонам палестинців у Газі буде скорочена вже в четвер, 1 лютого.

"Огидні дії, у яких звинувачують цих співробітників, повинні мати наслідки", - сказав Гутерріш у заяві, додавши, що вони можуть зазнати кримінального переслідування.

Дев'ятьох із гуманітарних працівників негайно звільнили, підтверджено загибель одного, а офіційні особи встановлюють особи ще двох.

Тим не менш, Гутерріш сказав: "Десятки тисяч чоловіків і жінок, які працюють у UNRWA, багато з яких перебувають у найнебезпечніших ситуаціях для гуманітарних працівників, не повинні бути покарані. Надзвичайні потреби зневіреного населення, яке вони обслуговують, мають бути задоволені".

Ізраїль негайно дорікнув Гутеррішу за заклик до відновлення допомоги Палестині.

Гілад Ердан, посол єврейської держави в ООН, заявив, що Гутерріш "ще раз довів, що безпека громадян Ізраїлю для нього насправді неважлива".

"Після багатьох років, ігнорування наданих йому особисто доказів підтримки та причетності UNRWA до підбурювання та тероризму, і до того, як він провів комплексне розслідування, щоб знайти всіх терористів ХАМАС у UNRWA, він закликав фінансувати організацію, глибоко заражену тероризмом", - сказав Ердан.

Сполучені Штати, Велика Британія, Європейський Союз та інші визнали ХАМАС терористичною організацією. Ізраїль каже, що під час атаки угруповання 7 жовтня загинули 1200 осіб.

"Кожна країна, яка продовжує фінансувати UNRWA, до повного розслідування діяльності організації повинна знати, що її гроші можуть бути використані для тероризму, а допомога, яка буде передана БАПОР, може дістатися терористам ХАМАСу, а не жителям Гази", — підсумував Ердан.

Агентство ООН надає базові послуги, включаючи медичне обслуговування та освіту, палестинським родинам, які втекли або були вигнані з території сучасного Ізраїлю під час війни 1948 року, пов’язаної зі створенням країни.

Зараз вони живуть у побудованих таборах для біженців у Газі, на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан, в Йорданії, Лівані та Сирії.

Суперечка щодо фінансування допомоги палестинцям виникла після того, як двоє високопоставлених чиновників США заявили, що учасники переговорів наближаються до угоди про припинення вогню, яка передбачає припинення бойових дій між Ізраїлем і ХАМАСом на два місяці та звільнення решти приблизно 100 утримуваних заручників ХАМАСом в Газі.

Нові умови угоди вимагатимуть звільнення решти жінок, людей похилого віку та поранених заручників протягом першого 30-денного етапу, але подробиці щодо звільнення чоловіків невідомі.

Проєкт угоди також закликає Ізраїль допустити більше гуманітарної допомоги в Газу.

Директор Центрального розвідувального управління США Білл Бернс зустрівся в неділю в Парижі з Девідом Барнеа, керівником ізраїльської розвідувальної служби Моссад, прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані та керівником єгипетської розвідки Аббасом Камелем, щоб обговорити можливе припинення вогню.

Понад 100 заручників було звільнено наприкінці листопада під час тижневого перемир'я в обмін на 240 палестинців, ув'язнених Ізраїлем. Але відтоді бої точаться безперервно, і заручників більше не звільняють.

Збройні сили Ізраїлю заявили в понеділок, що вони здійснили авіаудари в районі Хан-Юніс на півдні Гази, а в результаті наземних операцій були вбиті бойовики як у центральній, так і в північній частині Гази.

Ізраїльські військові також заявили, що "терорист пішов на таран" поруч із ізраїльською базою на півночі Ізраїлю, а потім був застрелений ізраїльськими військовими після того, як вийшов з автомобіля та спробував напасти на ізраїльські сили з сокирою.

Ізраїльський контрнаступ після атаки ХАМАСу 7 жовтня вбив понад 26 000 палестинців, за даними місцевих чиновників охорони здоров’я, а також знищив величезну частину Гази та витіснив майже 85% населення території.

В статті використано матеріали The Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.