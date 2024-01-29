Ексспікерка Конгресу США Пелосі побачила зв'язок з Росією деяких протестувальників, які вимагають припинення вогню в Газі

Їхні заклики до припинення вогню — це меседж пана Путіна. Не помиляйтеся, це безпосередньо пов'язано з тим, що він хотів би бачити. Те ж саме з Україною

Колишня спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі заявила у неділю, 28 січня, що деякі з учасників протестів, які вимагають припинення вогню у Газі, можуть бути пов’язані з Росією. Вона закликала Федеральне бюро розслідувань США розслідувати “певне фінансування”, пов’язане з цими групами.

Про це конгресменка від штату Каліфорнія сказала в ефірі мережі CNN, відповідаючи на питання ведучої Дани Беш в програмі State of the Union (“Стан союзу” українською). Втім, Пелосі не надала доказів таких зв’язків.

“Їхні заклики до припинення вогню — це меседж пана Путіна”, — сказала вона. “Не помиляйтеся, це безпосередньо пов'язано з тим, що він хотів би бачити. Те ж саме з Україною. Це про послання Путіна. Я думаю, що деякі з цих протестувальників [діють] спонтанно, органічно та щиро. Деякі, я думаю, пов'язані з Росією. І я кажу це, дивлячись на це вже давно, як ви знаєте”.

Беш запитала Пелосі, чи вона вважає деяких з антивоєнних протестувальників підставними особами, на що Пелосі заявила: “Я не думаю, що це підставні особи. Я вважаю, що певне фінансування має бути розслідувано. І я хочу попросити ФБР розслідувати це”.

“Але, окрім цього, скажімо так, це все спонтанно і щиро”, - додала Пелосі. “Що ми повинні зробити, так це спробувати припинити страждання та плітки. Це жінки та діти. Людям нема куди діватися. Тож займімось цим”.

Американська мережа NPR попросила колишню спікерку прокоментувати свою заяву, на що представники Пелосі зазначили: “Як сказала спікерка Пелосі в ефірі CNN, ми повинні зосередитися на припиненні страждань у Газі, і вона продовжуватиме вимагати звільнити всіх заручників зараз. Вона тридцять років пропрацювала у Комітеті з розвідки Палати представників, і тому спікерка Пелосі добре усвідомлює, як іноземні супротивники втручаються в американську політику, щоб посіяти розкол і вплинути на наші вибори, і вона хоче побачити подальше розслідування напередодні виборів 2024 року”.

Ніхад Авад, голова Ради американсько-палестинських відносин, розкритикував заяву Пелосі. "Замість того, щоб безпідставно паплюжити цих американців як російських колаборантів, колишня спікерка Палати представників Пелосі та інші політичні лідери мають поважати волю американського народу і закликати його припинити геноцидну війну Нетаньягу проти народу Гази", - йдеться в заяві, поширеній CNN.

В інтерв’ю CNN Пелосі також висловила впевненість у тому, що президент США Джо Байден виграє президентські вибори 2024 року, тим часом як демократи отримають більшість у Палаті представників і зможуть збільшити кількість представників партії в Сенаті.