На тлі візиту Зеленського до США сенатор-республіканець пропонує Україні "поступитись росіянам територіями"

Напередодні візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона сенатор-республіканець Джей Ді Венс заявив, що Україні, можливо, доведеться поступитися деякими територіями Росії, щоб покласти край війні.

"Що в найкращих інтересах Америки, так це прийняти те, що Україні доведеться поступитися росіянам деякими територіями, і ми повинні завершити цю війну", - сказав Венс зі штату Огайо в ефірі телеканалу CNN. Він також додав, що нібито "Україна функціонально знищена як держава".

Сенатор-республіканець виступає рішуче проти продовження американської підтримки Україні у її захисті від російської агресії, аргументуючи це тим, що начебто важливо досягти припинення вогню, адже "в наших і в їхніх інтересах - це зупинити вбивства" людей.

"Кожен, хто має розум в голові, знає, що це (війна - ред.) завжди закінчуватиметься переговорами, - сказав Венс. - Ідея про те, що Україна зможе відкинути Росію назад до кордону 1991 року, абсурдна; насправді ніхто в це не вірив", - сказав законодавець від Республіканської партії.

Професорка Університету Іллінойсу Мотря Коділл у відповідь на ці коментарі підкреслила значну кількість населення українського походження, що живе в штаті Огайо, які обрали Венса своїм сенатором: "Чудова робота, українські виборці Огайо".

Торік у подкасті War Room Pandemic Стіва Беннона, колишнього стратега експрезидента Дональда Трампа, Венс сказав: "Мені насправді байдуже, що станеться з Україною так чи інакше". Тоді генерал армії США у відставці Беррі МакКеффрі відреагував на його заяви у мережі Twitter так: "Джей Ді Венс - ганебна людина, непридатна для державної посади. Його коментарі – коментарі маріонетки російської агресії".

Як повідомляв Голос Америки, 11-12 грудня в американській столиці президент України Володимир Зеленський зустрінеться з главою Білого дому Джо Байденом та лідерами Конгресу - як у Сенаті, так і в Палаті представників.

Перемовини відбуватимуться на тлі блокування у Конгресі законопроєкту у майже 106 мільярдів, який передбачав, зокрема, 61 мільярд доларів підтримку України та Ізраїля. Республіканці заявили, що не голосуватимуть за пакет допомоги, який не містить положень щодо захисту кордону США з Мексикою та зміни в міграційному законодавстві.

Тим часом останнє опитування Financial Times свідчить, що 48% американських виборців вважає, що США витрачають занадто багато на допомогу Україні, й найбільше проти подальшої підтримки висловлюються республіканці.

Як зазначають аналітики, значна частина представників Конгресу від Республіканської партії розуміє необхідність далі підтримувати Україну, але боїться, що голосування за законопроєкт, який містить допомогу Україні, коштуватиме їм поразки на внутрішньопартійних виборах.

Раніше конгресмен-демократ з Пенсильванії Брендан Бойл висловив побоювання, чи зможе Конгрес взагалі ухвалити законопроєкт, який містить допомогу для України.

Натомість сенатор-республіканець Джим Ріш переконаний, що допомога Україні надійде, але адміністрація має серйозніше поставитися до проблеми південного кордону США, з якою республіканці пов'язують голосування про допомогу Україні.