«Ми знаємо про відео». Білий дім про суперечливі повідомлення щодо загибелі російського адмірала Соколова

Українські сили спеціального призначення заявили, що «уточнюють інформацію» з приводу загибелі командувача Чорноморським флотом Росії адмірала Віктора Соколова після того, як на російському державному телебаченні показали відео з його участю.

«Як відомо, внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту РФ було знищено 34 офіцери. Наявні джерела стверджують, що серед загиблих командувач ЧР РФ. Багато кого досі так і не вдалося ідентифікувати через розрізненість фрагментів тіл, – мовиться у повідомленні сил спеціального призначення у Facebook. – Оскільки росіяни терміново були вимушені публікувати відповідь з начебто живим Соколовим - наші підрозділи уточнюють інформацію».

У вівторок російське телебачення показало кадри наради військових та міністра оборони Сергія Шойгу, у якій дистанційно брав участь адмірал Соколов.

Коли було знято відео, невідомо.

Новий міністр оборони України Рустем Умеров заявив у вівторок в інтерв'ю Крістіан Аманпур з CNN, що якщо Соколов помер, «це хороша новина для всіх». В ексклюзивному інтерв'ю з Києва він не підтвердив і не спростував факт загибелі Соколова під час удару. «Він (Соколов) перебуває на наших тимчасово окупованих територіях… його там взагалі не повинно бути. Отже, якщо він мертвий, це хороша новина для всіх, що ми продовжуємо деокупацію нашої території», — сказав Умеров CNN.

На брифінгу у Білому домі речниця адміністрації сказала у вівторок, що їй відомо про відео, опубліковане в Росії, але ще зарано щось коментувати.

«Ми бачили звіти і, звичайно, ми знаємо про відео. Зараз мені просто нема чого підтверджувати», – відповіла Карін Жан-П'єр у відповідь на запитання журналістів.

Колишній радник Пентагону, співзасновник організації Silverado Policy Accelerator Дмітрі Альперович каже, що

розвідки США та Великобританії не підтвердили твердження українських спецслужб про вбивство Соколова. На його думку, вони мали б мати засоби електронного стеження, що «підтверджує вбивство такого високопоставленого офіцера».

При цьому він додає, що незалежно від того, чи Соколов загинув при українському ударі по штабу ЧФ РФ, розмова про нього відвертає увагу від українського успіху.