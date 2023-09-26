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- Голос Америки
Аналітики про удари по Севастополю та повідомлення про загибель адмірала Соколова
Британська розвідка вважає, що здатність Росії блокувати українські порти підірвана ударом по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Тим часом експерти переглядають інформацію про те, що командувач ЧФ адмірал Віктор Соколов загинув під час українського удару минулого тижня.
Аналіз британської військової розвідки свідчить про те, що серія українських ударів по російському Чорноморському флот у (ЧФ) зменшить можливості Росії бокувати українські порти, а також ремонтувати кораблі в портах. Разом з тим, російські кораблі зможуть і надалі обстрілювати Україну крилатими ракетами.
Експерти британської військової розвідки вважають, що удари, кульмінацією яких стало руйнування 20 і 22 вересня 2023 року штабу ЧФ Росії, були «більш руйнівними та скоординованими, ніж досі під час війни».
Вони оцінюють фізичне пошкодження ЧФ як «серйозне, але локалізоване», що дозволить російським кораблям далі обстрілювати Україну крилатими ракетами і блокувати локально українські порти.
«Флот майже напевно залишається здатним виконувати свої основні воєнні місії, пов’язані із завданням ударів крилатими ракетами та місцевим безпековим патрулюванням. Проте ймовірно, що його здатність продовжувати більш широке регіональне патрулювання та здійснювати фактичну блокаду українських портів буде зменшена», – мовиться у повідомлені британської розвідки у мережі Х (колишня Twitter).
Також, на думку британських аналітиків, російському флоту буде важче захищати свої активи в порту та проводити планове технічне обслуговування кораблів.
Дослідники вважають, що Росії потрібно буде відповідати на нову ситуацію, коли українська армія підриває символічну та стратегічну потужність Кремля, витісняючи його з його теплого порту в окупованому Севастополі.
Як зауважують вашингтонські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), у понеділок, 25 вересня, у Силах спецоперацій України повідомили, що 22 вересня внаслідок високоточного удару українських військ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинули 34 російських офіцерів, у тому числі командувач ЧФ адмірал Віктор Соколов. У ЗСУ повідомили, що внаслідок удару, який стався під час наради вищого керівництва ЧФ, також поранено 105 російських військовослужбовців.
Проте у вівторок Міноборони Росії оприлюднило фотографію з учасниками сьогоднішньої зустрічі міністра оборони Сергія Шойгу з військовим командуванням, на якій нібито був присутній і адмірала Чорноморського флоту Соколов.
Колишній радник Пентагону, співзасновника організації Silverado Policy Accelerator та компанії з кібербезпеки Дмітрі Альперович каже, що на цей момент немає можливості перевірити, коли було зроблено це фото.
У п’ятницю, 23 вересня, начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов повідомив в ексклюзивному коментарі українській службі Голосу Америки, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них — російські генерали — командувач угруповання генерал-полковник Олександр Романчук, та начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков.
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- Голос Америки
США передали Україні перелік реформ, перед засіданням донорів
Сполучені Штати запропонували Україні перелік пріоритетних реформ для обговорення на Багатосторонній координаційній платформі донорів для України, повідомляє Посольство США в Україні.
"Метою цих зусиль є визначення пріоритетів і консолідація кроків з реформування разом з Україною і ключовими зацікавленими сторонами", - йдеться в повідомленні.
Результати обговорення щодо реформ не є умовою для оборонної допомоги, роз'яснили в Білому домі на запит Голосу Америки.
Напередодні засідання координаційної платформи донорів, що відбувається 26 вересня в Брюсселі, український уряд обговорює реформи з ЄС, а також зі США.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив у Twitter про свою розмову з генеральним директором Єврокомісії з питань сусідства та розширення Гертом Яном Купманом напередодні засідання донорів.
"Обговорили план щодо України - ключовий середньостроковий документ і продовжуємо втілювати ключові реформи: державне-приватне партнерство, будівництво, регіональний розвиток, верховенство права, тощо".
А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн зустріч зі спецпредставницею з відновлення України Пенні Пріцкер. "Енергетика, розмінування, відновлення житла, критичної інфраструктури й економіки - наші найперші напрями. Рухаємось у реформах на шляху до ЄС і НАТО", - твітує Шмигаль.
В Посольстві США також нагадали, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден підкреслив важливість створення сприятливого бізнес-середовища та подолання корупції.
"Так само, як ми прагнемо допомогти українському народу захистити себе зараз, ми також прагнемо допомогти йому відновитися і відбудуватися для майбутнього, включаючи підтримку реформ, спрямованих на боротьбу з корупцією, створення середовища, в якому бізнес зможе процвітати, а американські та європейські компанії захочуть інвестувати", - заявив Байден.
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