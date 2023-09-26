Аналітики про удари по Севастополю та повідомлення про загибель адмірала Соколова

Британська розвідка вважає, що здатність Росії блокувати українські порти підірвана ударом по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Тим часом експерти переглядають інформацію про те, що командувач ЧФ адмірал Віктор Соколов загинув під час українського удару минулого тижня.

Аналіз британської військової розвідки свідчить про те, що серія українських ударів по російському Чорноморському флот у (ЧФ) зменшить можливості Росії бокувати українські порти, а також ремонтувати кораблі в портах. Разом з тим, російські кораблі зможуть і надалі обстрілювати Україну крилатими ракетами.

Експерти британської військової розвідки вважають, що удари, кульмінацією яких стало руйнування 20 і 22 вересня 2023 року штабу ЧФ Росії, були «більш руйнівними та скоординованими, ніж досі під час війни».

Вони оцінюють фізичне пошкодження ЧФ як «серйозне, але локалізоване», що дозволить російським кораблям далі обстрілювати Україну крилатими ракетами і блокувати локально українські порти.

«Флот майже напевно залишається здатним виконувати свої основні воєнні місії, пов’язані із завданням ударів крилатими ракетами та місцевим безпековим патрулюванням. Проте ймовірно, що його здатність продовжувати більш широке регіональне патрулювання та здійснювати фактичну блокаду українських портів буде зменшена», – мовиться у повідомлені британської розвідки у мережі Х (колишня Twitter).

Також, на думку британських аналітиків, російському флоту буде важче захищати свої активи в порту та проводити планове технічне обслуговування кораблів.

Дослідники вважають, що Росії потрібно буде відповідати на нову ситуацію, коли українська армія підриває символічну та стратегічну потужність Кремля, витісняючи його з його теплого порту в окупованому Севастополі.

Як зауважують вашингтонські аналітики з Інституту вивчення війни (ISW), у понеділок, 25 вересня, у Силах спецоперацій України повідомили, що 22 вересня внаслідок високоточного удару українських військ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинули 34 російських офіцерів, у тому числі командувач ЧФ адмірал Віктор Соколов. У ЗСУ повідомили, що внаслідок удару, який стався під час наради вищого керівництва ЧФ, також поранено 105 російських військовослужбовців.

Проте у вівторок Міноборони Росії оприлюднило фотографію з учасниками сьогоднішньої зустрічі міністра оборони Сергія Шойгу з військовим командуванням, на якій нібито був присутній і адмірала Чорноморського флоту Соколов.

Колишній радник Пентагону, співзасновника організації Silverado Policy Accelerator та компанії з кібербезпеки Дмітрі Альперович каже, що на цей момент немає можливості перевірити, коли було зроблено це фото.

У п’ятницю, 23 вересня, начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов повідомив в ексклюзивному коментарі українській службі Голосу Америки, що внаслідок атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них — російські генерали — командувач угруповання генерал-полковник Олександр Романчук, та начальник штабу генерал-лейтенант Олег Цеков.