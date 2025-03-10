США закривають 83% програм USAID

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що 83% програм Агенції міжнародного розвитку США (USAID) скасовуються через невідповідність національним інтересам.

Цьому рішенню передувало шість тижнів перегляду, повідомив Рубіо у дописі на Х в понеділок.

"5200 контрактів, які тепер скасовуються, витрачали десятки мільярдів доларів в спосіб, який не слугував (а подекуди навіть шкодив) основним національним інтересам Сполучених Штатів", - йдеться у дописі посадовця.

Рубіо також повідомив, що решту майже 1000 програм буде адмініструвати Державний департамент США. Він подякував Департаменту урядової ефективності DOGE "і нашим службам, які тяжко працюють і працювали багато годин, щоб досягти цієї давно назрілої і історичної реформи".

В перший день на посаді президент США Дональд Трамп заморозив міжнародну допомогу на 90 днів, щоб перевірити її на відповідність інтересам та цілям США.



В понеділок також настає встановлений судом кінцевий строк для проведення платежів у справі, яку ініціювали американські організації міжнародної допомоги. Організації звинувачують уряд США в тому, що той не заплатив за роботи вже виконані на замовлення USAID.



В статті використано матеріали новинних агенцій.