Рубіо: "Ніхто не робив жодних погроз від'єднати Україну від Starlink"

Держсекретар США Марко Рубіо відкинув припущення польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського, що поставки Starlink для України можуть бути ненадійними.

Ілон Маск, засновник та керівник компанії SpaceX, якій належить Starlink, також підтвердив, що Starlink "не відключить свої термінали".

"Хочу чітко зазначити, що попри мою незгоду з політикою України, Starlink ніколи не відключить свої термінали", - йдеться в дописі Маска в соцмережі Х. Маск повторив свою точку зору, що без цієї системи "українські лінії проваляться, бо росіяни можуть перешкоджати всім іншим видам зв'язку".

Раніше в неділю Сікорський написав, що якщо SpaceX "виявиться ненадійним провайдером, ми будемо змушені шукати нових постачальників".

"Starlink для України оплачує польське Міністерство цифрових технологій за ціною майже 30 мільйонів на рік", - додав польський посадовець.

Допис Сікорського був зроблений у відповідь на допис Маска в якому той назвав Starlink "хребтом української армії" і припустив, що "весь їхній фронт завалився б, якщо б я його(Starlink) відключив". Він закликав до припинення війни, яку, на його думку "Україна неминуче програє".

"Вигадками" назвав Рубіо допис Сікорського і закликав його бути вдячним. "Ніхто не робив жодних погроз від'єднати Україну від Starlink і будьте вдячні, бо без Starlink Україна програла б у цій війні вже давно і росіяни були б на кордоні з Польщею зараз", - йдеться в дописі Рубіо.

Маск погодився із коментарем Рубіо і в окремому дописі сказав, що Польща "сплачує лише частину вартості" та закликав Сікорського "замовкнути".

Уряд США вже припинив надавати Україні деякі супутникові дані. "Уряд США вирішив тимчасово призупинити українські облікові записи в GEGD", - заявила пресі компанія Maxar в п'ятницю. У Національному агентстві геопросторової розвідки США підтвердили це рішення і послались на "директиву Адміністрації щодо підтримки України".

Джон Реткліфф, директор Центрального розвідувального управління США, заявив у середу, що Вашингтон призупинив обмін розвідданими з Україною, для того, щоб посилити тиск на уряд президента Володимира Зеленського, щоб він співпрацював з адміністрацією Трампа у проведенні мирних переговорів з Росією.

Французько-британський оператор супутникового зв’язку Eutelsat повідомив 4 березня, що веде переговори з європейськими урядами щодо розширення послуг доступу до Інтернету в Україні через свою супутникову мережу OneWeb.

“Ми обговорюємо з ЄС, як ми можемо сприяти активізації зусиль України”, - заявив представник Eutelsat агентству Reuters.