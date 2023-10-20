Урсула фон дер Ляєн: Події на Близькому Сході не відволікатимуть нас від підтримки України

Європейський Союз продовжить надавати допомогу Україні, а події на Близькому Сході не відволікатимуть Брюссель від підтримки Києва. На цьому наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в пʼятницю 20 жовтня під час візиту в Білий дім.

Президент США Джо Байден проводить 20 жовтня у Білому домі переговори із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Серед питань – війна Ізраїлю та ХАМАСу, а також продовження підтримки України.

Події на Близькому Сході не відволікатимуть нас від нашої надійної підтримки України

“Дозвольте мені також підкреслити, що події на Близькому Сході не відволікатимуть нас від нашої надійної підтримки України. Ми вже надали Україні майже $90 млрд допомоги. Сюди входить фінансова підтримка для української економіки, військове обладнання, гуманітарна допомога та підтримка 4 мільйонів біженців”, – заявила Урсула фон дер Ляєн.

За словами президентки Єврокомісії, в наступні 4 роки, Європейський Союз збирається надати ще 50 млрд євро допомоги Україні.

“Завдяки спільним діям ми також забезпечуємо, щоб здатність Росії вести війну була максимально обмежена, а також щоб винні понесли відповідальність. Путін остаточно програв. Він закопує Росію в землю”, – додала Урсула фон дер Ляєн.

Раніше Президентка Європейської комісії говорила що вона "дуже впевнена", що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну і надалі. Про це вона заявила під час зустрічі Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді, яка об'єднала 27 держав Європейського Союзу і ще 20 країн європейського регіону.

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