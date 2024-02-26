Генсек ООН: авторитет Ради Безпеки ООН постраждав, через нестачу єдності щодо Гази, України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що розбіжності всередині Ради Безпеки ООН щодо російського вторгнення до України та військової операції Ізраїлю в Газі похитнули авторитет цієї установи, "можливо фатально".

Про це Гутерріш заявив у своєму вступному слові на засіданні Ради ООН з прав людини в Женеві 26 лютого.

"Нестача єдності Ради щодо російського вторгнення до України та військових операцій в Газі після жахливих терористичних нападів ХАМАСу 7 жовтня значно - можливо фатально - пошкодили її авторитет", - заявив Гутерріш.

"Рада потребує серйозної реформи свого складу і методів роботи", - додав він.

Хоча Генеральна Асамблея ООН засудила російське вторгнення до України, відповідні резолюції в Раді Безпеці ООН блокує Росія.

Сполучені Штати заблокували проєкт резолюції РБ ООН з вимогою негайного припинення вогню в Секторі Гази.

США, Франція та Велика Британія загалом підтримують реформу РБ ООН. Але Росія та Китай – не підтримують. Про це в інтерв'ю Українській службі Голосу Америки сказав провідний дослідник Ініціативи прогнозування Скоукрофт в Атлантичній Раді у Вашингтоні Пітер Енгелке.

Енгелке вказує, що з багатьох сторін у світовій спільноті є тиск, щоб реформа РБ ООН відбулась, чи то шляхом включення нових членів, чи то через зміну процедур голосування.

Дослідник, однак, вважає таку реформу малоймовірною цього року, через розбіжності в поглядах серед п'ятірки постійних членів РБ ООН.