Розширення оборонних позицій Україною зменшить здатність Росії просуватися вперед – британська розвідка

Україна майже напевно прискорила будівництво оборонних позицій на кількох ділянках лінії фронту, пише у своєму денному зведенні британська розвідка. Йдеться про протитанкові зуби дракона та рови, піхотні окопи, мінні поля та укріплені оборонні позиції.

Розвідники додають, що дуже ймовірно, що розширення оборонних рубежів зменшить здатність росіян просуватися або використовувати тактичні здобутки в рамках своєї наступальної операції.

"Створення основних оборонних позицій вказує на виснажливий характер конфлікту та означає, що будь-яка спроба проведення проривних операцій буде дуже ймовірно супроводжуватися великими втратами», йдеться у зведенні.

Як раніше повідомляв Голос Америки, 5 березня радник Білого дому з питань комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі заявив, що оборонні позиції української армії "починають зміщуватися в неправильному напрямку, тому що росіяни продовжують просуватися на західному напрямку на Донбасі".

Він наголосив, що рішення про пакет допомоги Україні, вже давно мало б бути ухвалене Конгресом США, і втрачено багато часу.

"Ми стурбовані тим, що затримка надходження додаткового фінансування з безпеки та допомоги від Сполучених Штатів матиме шкоду, насправді вже шкодить українським солдатам на полі бою. Це головне занепокоєння", - зазначив Кірбі.

Разом з тим, коментуючи заклик президент Франції Еммануеля Макрона до союзників України не бути "боягузами", він заявив, що американські війська не будуть воювати всередині України. Минулого місяця президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не можна виключати можливість направлення західних військ в Україну. Більшість політиків, зокрема президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц, відмежувались від його слів.