Студія Вашингтон. Допомога Україні – перша теза промови Джо Байдена

Сьогодні в Студії Вашингтон. "Допомогу Україні блокують ті, хто хоче, щоб ми відійшли від лідерства у світі", – президент США Джо Байден розпочав промову "Про стан держави" з питання допомоги Україні. Як це відбувалося, чи мало вплив на республіканців у Конгресі – детально розповідає Катерина Лісунова.