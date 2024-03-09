Студія Вашингтон. Допомога Україні – перша теза промови Джо Байдена
Сьогодні в Студії Вашингтон. "Допомогу Україні блокують ті, хто хоче, щоб ми відійшли від лідерства у світі", – президент США Джо Байден розпочав промову "Про стан держави" з питання допомоги Україні. Як це відбувалося, чи мало вплив на республіканців у Конгресі – детально розповідає Катерина Лісунова.
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