"Потрібно, щоб Росія благала про мир". Оглядачі про контрнаступ та допомогу Україні

Українські війська продовжують контрнаступ поблизу Бахмута та на заході Запорізької області, у той час, як російські війська виснажуються через неможливість їхньої заміни на свіжих підготовлених солдатів, пишуть американські та британські військові аналітики.

Партнери України на Заході очікують повідомлень про успішне просування українських військ, що додало б аргументів тим, хто виступає за збільшення збройної підтримки України. Про це, зокрема сказали Голосу Америки американські законодавці напередодні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Оглядачі ж зауважують, що Вашингтон не повинен відволікатися на хибні аргументи про те, що події в Україні менш важливі, ніж Китай. Вони кажуть, що найбільше, що можуть зробити США для стримування Китаю – допомогти Україні стримати Росію.

Українські війська закріплюються на прорваних рубежах російської оборони – експерти

Українські війська протягом останніх кількох тижнів розширювали прорив у рубежі та, можливо, готуються до нового наступу

Аналітики вашингтонського Інституту вивчення війни (ISW) зауважують, що українським силам вдалося розширити лінію прориву російських рубежів в районі села Вербове на Запоріжжі та вперше вивести важку техніку (Strikers та Marders) за межі протитанкового рову та оборонних укріплень, відомих як «зуби дракона».

«Українські війська протягом останніх кількох тижнів розширювали прорив у рубежі та, можливо, готуються до нового наступу», – твітує аналітик ISW Джордж Баррос.

Дослідники ISW у своєму зведенні від 20 вересня цитують Генштаб України, який стверджує, що українські війська продовжують наступ та завдають значних втрат у живій силі та техніці російських військ на мелітопольському напрямку на заході Запорізької області. Також Генштаб повідомив, що українські війська продовжують наступ на Бахмутському напрямку та зміцнюються на нових закріплених рубежах.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, українські сили зайняли позиції в Кліщіївці, в 7 км на південний захід від Бахмута, та Андріївці, яка є в 10 км на південний захід від Бахмута. При цьому, як зазначають британські аналітики, російські передислокації десантних військ (ВДВ) з Бахмута на Запорізький напрямок послабили російську оборону.

У своєму зведенні від 21 вересня британська військова розвідка пише, що Росії бракує свіжих підготовлених військ. Британські аналітики наводять слова голови комітету Держдуми РФ з оборони, колишнього генерала Андрія Картаполова, який сказав минулого тижня, що ротація особового складу із зони «спецоперації» під час служби неможлива.

Британська розвідка доходить висновку, що «відсутність регулярних ротацій підрозділів поза бойовим чергуванням є, швидше за все, одним з найбільш важливих факторів, що сприяють низькому моральному духу росіян». Експерти наголошують, що після вторгнення російська армія вже була нездатна проводити навчання вищого рівня.

«Відсутність такої підготовки, ймовірно, сприяє ускладненням Росії у проведенні успішних комплексних наступальних операцій», – пишуть британські військові аналітики у твіті.

Тим часом оглядачі в американській пресі закликають американську адміністрацію не зупинятися на пів дороги у підтримці України та надати їй зброю для перемоги. Редакційна стаття газети Washington Post нагадує, що ще півтора року тому західні військові аналітики не давали Україні більше кількох днів, чи тижнів у протистоянні російській агресії. Але Україна не лише вистояла, але і вигнала російські війська з половини захопленої ними території з початку широкомасштабної агресії.

Це стало можливим завдяки двом речам, наголошують вашингтонські оглядачі – сталевій волі українців та допомозі Заходу, передусім завдяки президенту США Джо Байдену. Але цього замало для перемоги, наголошують вони.

«Пан Байден повинен перестати зволікати та забезпечити Києву ATACMS», – наполягають автори редакційного коментаря. Вони зауважують, що розуміють, що якийсь один вид зброї не принесе перемоги Києву в затяжній війні, на яку налаштувався президент Росії Володимир Путін, але далекобійна зброя спроможна її пришвидшити.

Також, на думку оглядачів, президент Байден повинен звернутися до американської аудиторії та пояснити їй, чому Америка підтримує Україну, зокрема розказати, що підтримка України – це те, що може відвернути Китай від агресивних дій у Східній Азії.

«Найкращий спосіб відохотити Китай від вторгнення на Тайвань — це завадити Росії в Україні», – додають оглядачі. При цьому, вони кажуть, що не достатньо, щоб Україна вижила – «потрібно, щоб Росія благала про мир».