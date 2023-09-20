Право переможе силу, як світло перемагає темряву — заключна промова генерала Міллі на Рамштайн

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі закінчує свою каденцію в жовтні цього року.

На пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн" 19 вересня Міллі востаннє звітував як найвищий військовий офіцер США. Він займає цю посаду з 2019 року, а до цього очолював штабу Сухопутних сил США. Голос Америки підсумував тези його заключної промови щодо війни Росії проти України.

Кінцева мета залишається чіткою — підтримувати Україну, доки Путін не припинить необґрунтовану, незаконну та руйнівну війну.

“Мій термін повноважень закінчується, але місія цієї контактної групи продовжується, доки не відновиться суверенітет України. Успіх цієї групи залежить не від окремої людини, а від єдиної відданості та цінностей усіх наших колективних націй. Кінцева мета залишається чіткою — підтримувати Україну, доки Путін не припинить необґрунтовану, незаконну та руйнівну війну, яку він обрав розпочати,” — сказав 65 річний генерал.

Міллі висловив вдячність союзникам за підтримку України та наголосив на важливості дотримання світового порядку, який базується на правилах. Він нагадав, що жодна країна не повинна нападати на інші, окрім як для самооборони і назвав вторгнення Росії в Україну “неспровокованою загарбницькою війною проти країни, яка не становить військової загрози”.

“Сьогодні 572-й день цього воєнного злочину, — наголосив він, — це кричуще порушення міжнародних норм і наступ на ті принципи, які всі наші країни домовились підтримувати вісім десятиліть тому”.

За словами Міллі, Україна б протистояла Росії незважаючи ні на що, але навряд могла б робити це так успішно без допомоги Заходу. Водночас генерал наголосив, що це боротьба українського народу, який не просить інші країни воювати за них. Він зауважив, що українці потребують лише матеріальної допомоги та навчань, а союзники готові підтримувати Україну, щоб вона залишалася вільною, незалежною та суверенною. Зокрема, він звернув увагу на співпрацю з партнерами щодо обміну розвіданими.

“Українці вибирають мішені. Вони ухвалюють усі рішення, але це відбувається завдяки щоденній підтримці розвідки”, — зауважив генерал.

Він також виокремив військову допомогу, яку союзники продовжують постачати Україні — артилерію, транспортні засоби, бронетехніку, засоби протиповітряної оборони. І згадав про різноманітні навчання українських військових, які почалися ще минулої зими і продовжуються зараз.

Міллі згадав, як розвивалася міжнародна допомога Україні під час цієї війни — від джавелінів та стінгерів, які допомогли зупинити початковий російський наступ, систем ППО та артилерії, які захистили небо та завдали росіянам великих збитків до далекобійної зброї — GMLRS та HIMARS — яка дозволила українцям вдарити критичні нотки глибоко в російському тилу.

Серед ключових пріоритетів допомоги із наближенням зими, Міллі виділив системи протиповітряної оборони, артилерію та бронетанкову техніку.

Для тих, хто на полі бою, допомога ніколи не може прибути достатньо швидко.

Відповідаючи на питання журналіста, про те, що українська сторона нарікає на затримки із постачанням необхідної зброї, генерал Міллі зауважив, що для тих, хто на полі бою, допомога ніколи не може прибути достатньо швидко.

“Якщо у ваш будинок увірвались зловмисники, поліція ніколи не прибуде достатньо швидко”, — сказав Міллі.

Водночас генерал запевнив, що всі країни, включно зі Сполученими Штатами, рухаються якомога швидше, щоб вчасно надавати допомогу, про яку просить Україна. Він також зазначив, що швидкість поставок залежить від багатьох факторів і зброя не зʼявляється в Україні “магічним чином”. Міллі пояснив, що складання, транспортування, доставка до перехідних пунктів, перетин кордону, та доставка аж до прифронтових територій — це складний процес, але запевнив, що партнери продовжуватимуть підтримувати Україну військовими ресурсами стільки, скільки буде потрібно.

Кожен дюйм відвойованої території відбувається лише завдяки хоробрості, честі та неймовірній жертовності українського народу.

Коментуючи контрнаступ українських військових у своєму зверненні, Міллі нагадав, що наступ триває всього 90 днів та займає більше часу, ніж наступ у воєнних іграх, а у танках, які рухаються по замінованих полях і підриваються, сидять реальні люди. Кожен дюйм відвойованої території відбувається лише завдяки хоробрості, честі та неймовірній жертовності українського народу, наголосив генерал.

“Це різниця між війною на папері та справжньою війною,” — зауважив Міллі. “Легко зосередитися на цифрах, діаграмах, даних, стрілках на карті, але ми повинні пам’ятати, що війна – це перш за все люди.”

Він наголосив, що бачить очікувану тенденцію до сповільнення бойових дій з обох сторін. Водночас, зауважив генерал, Україна досягає стабільного прогресу на полі бою. Міллі пояснив, що хоча росіяни побудували серію захисних “поясів” вздовж лінії фронту — з замінованими полями, “драконами” та колючим дротом, українцям вдалося пробити вже кілька шарів цього захисту. Також він нагадав, що Україна вже звільнила понад 54% окупованих Росією територій, і продовжує утримувати стратегічну ініціативу.

“Для критиків, я б сказав, що залишилося ще багато днів сприятливої для бою погоди. В українців є багато бойової потужності і вони не мають наміру зупинятися. Вони йтимуть до досягнення кінцевої мети”, — сказав Міллі.

Він наголосив, що “кінцева мета” була задекларована президентом України Володимиром Зеленським і підтримана країнами-союзниками — вільна, незалежна, суверенна держава з недоторканою територією.

“Росія зробила одну зі своїх найбільших стратегічних помилок — вона вторглася у вільну та незалежну країну, яка не має наміру зупинятися, доки не стане вільною та незалежною знову”, — заявив Міллі.

Він також підкреслив, що на окупованих територіях України залишаються сотні тисяч російських військових. Незважаючи на постійні втрати, каже Міллі, Путіну вдається мобілізувати нових солдатів, а українцям доводиться важко боротися, щоб вигнати їх зі своєї землі.

Підсумовуючи, Міллі зазначив, що впевнений у тому, що партнери мають достатню звітність щодо використання зброї та підтримки, яку Сполучені Штати та інші країни надали Україні.

“Справжнім доказом [відповідального використання допомоги] є знищення російських військових,” — сказав він. “Якщо вам справді потрібна підзвітність — вона на полі бою.”

Він також запевнив, що партнери залишаються відданими Україні, і вона може розраховувати на таку ж обʼєднану підтримку союзників і в майбутньому.

“Країни світу об’єдналися, щоб підтримати Україну в її боротьбі за суверенітет проти її неспровокованої агресії. І це зобов’язання стосується не лише сьогодення. Це також створює прецедент на майбутнє в інших частинах світу. Це чітке повідомлення будь-яким противникам про те, що верховенство права завжди перемагатиме верховенство сили, як світло завжди перемагає темряву. Слава Україні!” — завершив генерал Міллі