Українці потребують солідарності та допомоги – українські християнські лідери США закликають до підтримки України

Лідери українських релігійних громад США дедалі активніше підіймають свій голос на захист України, українців та цінностей, за які вони воюють.

Їхні заклики лунають на тлі посилення військових нападів Росії на Україну та після гострої суперечки в Овальному кабінеті президента США Дональда Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса з президентом України Володимиром Зеленським, після чого США призупинили військову допомогу Україні та обмін розвідданими.

Ми виступаємо не як агресори, а як охоронці миру та справедливості. Шануймо захисників, бо вони не прагнуть війни, лише права жити на свободі

"Зброя в руках убивць нищить життя; в руках захисників - захищає і рятує", – заявив через три дні після подій у Білому домі архиєпископ Даниїл (Зелінський), архиєрей Української Православної Церкви США (Вселенського Патріархату).

У своєму звернені до широкої американської християнської громади він сказав, що Україна прагне "не напасти, а захистити невинних – дітей, людей похилого віку, сімʼї та родини – від знищення".

"Ми виступаємо не як агресори, а як охоронці миру та справедливості. Шануймо захисників, бо вони не прагнуть війни, лише права жити на свободі", – написав архиєпископ Даниїл у своєму зверненні у мережі Facebook у понеділок 3-го березня.

На початку Великого посту, у середу, 5-го березня, митрополит-архиєпископ Української католицької архиєпархії Філадельфії Борис Ґудзяк звернувся до американців зі закликом до солідарності та допомоги українцям.

"Ми знаємо, хто на боці свободи віросповідання, свободи слова, демократії, того типу життя, яке підтримує Америка. За ці принципи, за ці цінності гинуть українці, і вони сьогодні є оплотом демократичного світу. Нам потрібна ваша допомога", – сказав митрополит Борис у своєму відеозверненні у мережі Fcebook.

Ми знаємо, хто на боці свободи віросповідання, свободи слова, демократії, того типу життя, яке підтримує Америка. За ці принципи, за ці цінності гинуть українці, і вони сьогодні є оплотом демократичного світу

Він закликав американців "стати на бік стражденного народу України, який платить найвищу ціну".

"Ми повинні чітко розуміти, хто потребує допомоги", – сказав лідер українських греко-католиків у США.

Під час міжнародної українознавчої конференції, що відбувається 6-8 березня в Університеті Нотр-Дам в Індіані він додав, що Україна не просить жалю, але "коли на неї нападає хуліган, їй потрібно трохи солідарності".

Україна може дати США надію не боятися

Він сказав, що сьогодні спокуса розпачу дуже велика, і у високих кабінетах Вашингтона, де він багато бував протягом останніх кількох тижнів, панує страх.

"У Державному департаменті є багато наляканих людей, талановитих дипломатів, які не знають, що станеться завтра в усіх цих урядових установах", – цитує митрополита Бориса агентство Associated Press.

Але саме в цей час Україна, за його словами, може "дати Америці надію не боятися".

"Говоріть правду. Свідчіть. Заступайтеся за іммігрантів, за бідних, за несправедливо звільнених. Тому що легко бути розчавленим страхом. Сьогодні в Україні велика тривога, але є також довіра, довіра до Бога", – сказав митрополит Борис.

Також Рада українських християнських церков штату Вашингтон звернулася до Президента США Дональда Трампа з проханням захистити тих українців, яким Америка дала прихисток у роки війни.

Від імені членів наших церков, ми звертаємося до Вас, шановний пане Президенте, зберегти Temporary Protective Status та гуманітарний пароль (UHP Re-Parole) для українців, які рятуються в Сполучених Штатах від жорстоких бойових дій в Україні

“Від імені членів наших церков, ми звертаємося до Вас, шановний пане Президенте, зберегти Temporary Protective Status та гуманітарний пароль (UHP Re-Parole) для українців, які рятуються в Сполучених Штатах від жорстоких бойових дій в Україні”, – мовиться у зверненні, яке підписав пастор Олександр Савчук, Голова ради українських християнських церков штату Вашингтон та керівники 14 українських християнських церков, які об’єднують християн різних деномінацій у цьому штаті.

Вони звернулися до президента США, щоб він не скасовував статус тимчасового захисту (TPS) та програму "Єднаймося заради України" (U4U) для українців, які за час повномасштабної агресії знайшли порятунок у Сполучених Штатах.

"Багато українських сімей чудом вижили, врятувавшись від війни завдяки милосердю американського народу. В усі часи, починаючи зі свого заснування, Сполучені Штати були тихою гаванню для переслідуваних, жертв війни і шукачів притулку”, – зазначено у зверненні Ради церков від 7-го березня 2025 року.

Як повідомляв Голос Америки, президент США Дональд Трамп ще не ухвалив рішення щодо статусу українців, які перебувають у США за програмою TPS (статус тимчасового захисту - ред.). Наразі президент розглядає це питання, і запевняє, що не бажає завдавати шкоди.

Про це Дональд Трамп заявив 6 березня під час пресконференції у Білому дому щодо підписання указів. На питання журналіста, чи ухвалив Білий дім рішення щодо тисяч українських біженців, які перебувають у США за статусом TPS, президент відповів:

“Ми не хочемо нікому завдати шкоди, і ми точно не хочемо завдати шкоди їм [українцям]. Я розглядаю це [питання]. Деякі люди вважають це доцільним, деякі люди - ні. Я ухвалю рішення дуже скоро. Ми не хочемо завдати їм шкоди. Особливо українцям, вони багато чого пережили”, - заявив президент США Дональд Трамп.

17 січня 2025 року Міністерство внутрішньої безпеки США продовжило на 18 місяців дію статусу TPS - від 20 квітня 2025 року до 19 жовтня 2026 року.

Напередодні видання Reuters з посиланням на неназвані джерела повідомило, що Адміністрація президента США нібито планує відкликати Статус тимчасового захисту (TPS) майже для 240 000 українців, які втекли до США.