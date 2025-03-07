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Польща і Румунія обіцяють тилове забезпечення можливих міжнародних сил підтримки миру в Україні

Виконувач обов’язків президента Румунії Іліє Болоян наголосив на важливості його країни як вузла постачання.
Виконувач обов’язків президента Румунії Іліє Болоян наголосив на важливості його країни як вузла постачання.

Дві найбільші сусідні з Україною держави НАТО - Польща та Румунія - заявили, що беруть участь в ініціативах міжнародної групи для гарантій безпеки і підтримки сподіваного миру в Україні, але не будуть надсилати на українську територію військових, як це зобов’язалися зробити за певних умов інші країни.

Приблизно два десятки країн, які можуть увійти в проголошену британським прем’єр-міністром Кіром Стармером “коаліцію охочих”, збиралися у Лондоні 2 березня на рівні глав держав та урядів, а зараз готують зустріч військових представників 11 березня у Парижі.

Згідно з попередніми повідомленнями міністри оборони і командувачі штабів армій будуть обговорювати механізми втілення гарантій безпеки, які можуть надавати країни, а також мандат міжнародних сил, які пропонують розташувати в Україні для підтримки миру, коли він буде досягнутий.

Польща активно бере участь у консультаціях “коаліції охочих”, але прем’єр-міністр Дональд Туск ще раніше однозначно сказав, що польських солдатів в Україну відряджати не планує.

“Будемо далі підтримувати Україну, будемо допомагати, надалі будемо забезпечувати постачання, це робить вузол в Ясьонці, те, що робиться на території Польщі, навчаємо військових, на території Польщі вже пройшли навчання 28 тисяч солдатів”, - підкреслив польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

Румунський виконувач обов’язків президента Іліє Болоян також сказав, що бачить роль Румунії як вузла постачання союзницьких сил, а також країни, яка сприяє українському експорту.

“Отже, з огляду на постачання румунська участь буде потрібна, щоб знати, про що розмірковують і які будуть елементи стосовно використання нашої інфраструктури, військових баз на території Румунії, наприклад, або іншої інфраструктури: морських портів, летовищ…” - сказав посадовець румунським журналістам після саміту ЄС у Брюсселі 6 березня.

Ще дві країни ЄС і НАТО, які мають спільний кордон з Україною - Словаччина та Угорщина, не беруть участі в “коаліції охочих” і в нарадах потенційних учасників.

Угорський уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана від самого початку російської війни відмовився надавати військову допомогу Україні, а словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо згорнув допомогу його країни, коли прийшов до влади у жовтні 2023 р.

Хто готовий надати війська?

Найчіткіше про готовість відрядити свої військових в Україну заявив британський прем’єр-міністр Кір Стармер, який говорив про “чоботи на землі і літаки в небі”.

Він при цьому наголошував, що це може статися після досягнення угоди про припинення бойових дій в Україні і не раз повторював необхідність підтримки тих кроків з боку США.

Французький президент у телезверненні до країни 5 березня підкреслив, що готовий відрядити війська “не для участі в бойових діях на фронтовій смузі, а навпаки, щоб вони були там, коли підпишуть мир, аби гарантувати його повне дотримання”.

Канадський міністр оборони Білл Блер сказав, що “Канада готова і може зробити внесок в ті сили”, а прем’єр-міністр Джастін Трюдо наголошував готовність розглядати “усі варіанти”.

Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегро сказав після саміту 6 березня в Брюсселі, що його країна готова до "дій ЄС і також братиме участь, якщо буде домовлене припинення вогню і досягнутий шлях до мирного процесу”.

Інші керівники натякали на можливе долучення як, наприклад Швеція, але підкреслювали потребу визначення обставин і мандату, або казали, що про відрядження військ говорити “ще рано”, як представники Данії та Німеччини.

В Туреччині дали зрозуміти, що надали б своїх військових у разі схвалення відповідного рішення Радою Безпеки ООН, де право вето має Росія.

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Заяви Трампа про захист країн-членів НАТО - Реакція у Європі. Відео

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Заяви Трампа про захист країн-членів НАТО - Реакція у Європі

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