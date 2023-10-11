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Путін не має сподіватись, що наступний президент США принесе йому перемогу, якої не може здобути його власна армія – аналітики
Україна заслуговує на серйозний шанс повернути свою окуповану територію та звільнити власний народ, який проживає у цих частинах країни, перш ніж ми відмовимося від такої можливостіМайкл О’Генлон
На тлі нападу ХАМАСу на Ізраїль і перспективи розширення конфлікту на Близькому Сході, посадовці й аналітики у США постали перед гострим питанням, чи Сполучені Штати спроможні підтримувати двох союзників у війнах одночасно, а також забезпечувати активну участь в інших стратегічних регіонах світу, зокрема, ефективно стримувати амбіції Китаю щодо Тайваню.
Наразі відповідь від представників адміністрації президента Джо Байдена – ствердне "так". Водночас аналітики вважають, що підтримка України на тлі подій в Ізраїлі повинна тривати й може навіть збільшитися.
Але для цього США необхідно вийти за межі риторики підтримки “стільки, скільки потрібно”, й чіткіше пояснити конкретну відповідність допомоги Україні стратегічним інтересам Америки.
Президент Байден повинен представити подальшу допомогу Україні в “іншому оформленні” у своїй очікуваній промові з цього приводу в недалекому майбутньому, зауважує у своїй статті для видання The Hill Майкл О’Генлон, завідувач відділу оборони та стратегії в Інституті Брукінгса та автор книги “Військова історія для сучасного стратега: основні війни Америки з 1861 року”.
На його думку, формулювання “стільки, скільки буде потрібно”, яке досить часто використовують посадовці США в контексті підтримки України, на даному етапі “принципово не задовольняє” не лише крайньоправих республіканців, але й дедалі ширшу аудиторію серед поміркованих республіканців й не республіканців.
“Було б моральним лихом покинути Україну у війні, за яку повністю відповідає Росія. Це проігнорує зобов’язання Америки за Будапештським меморандумом 1994 року, в якому ми обіцяли допомогти забезпечити її майбутню безпеку […]. Найгірше те, що це становило б величезний стратегічний ризик, оскільки Путін, який би переміг в Україні, міг би стати серйозною загрозою для таких країн НАТО, як Латвія та Естонія, ризикуючи прямим конфліктом зі США”, - пише О’Генлон.
Однак, на його думку, безстрокові й необмежені зобов’язання виправдані лише в контексті “екзистенційних воєн за національне виживання”.
“Байден має оголосити, що ми підтримуватимемо та навіть збільшуватимемо допомогу України у 2024 році та у 2025 році. Але він також має визнати, що на той момент від новообраного президента — його самого, Дональда Трампа чи когось іншого — будуть природно очікувати нової стратегічної оцінки конфлікту”, – наголошує О’Генлон.
Він визначає три ключові тези, які повинен озвучити Байден для того, щоб краще пояснити необхідність подальшої потужної підтримки України.
По-перше, великі війни історично часто досягають переломного моменту через два-чотири роки від свого початку, а війна в Україні наразі триває менш як два роки.
Також, освоєння сучасної військової техніки – це багаторічний процес, який українці тільки розпочали.
І наостанок, зауважує О’Генлон, теперішні події в американській політиці “дають Путіну надію”, і важливо, щоб перспектива перемоги Трампа або дії республіканців у Конгресі не спонукали Путіна продовжувати війну зі сподівань, що “Білий дім принесе йому перемогу, якої не може [здобути] його власна армія”.
“Україна заслуговує на серйозний шанс повернути свою окуповану територію та звільнити власний народ, який проживає у цих частинах країни, перш ніж ми відмовимося від такої можливості”, і головне завдання президента Байдена “пояснити, чому війну в Україні потрібно активізувати зараз — навіть якщо її не слід розглядати як вічну війну.”
Оглядач CNN Девід Андельман також вважає, що настав час для чіткості позицій.
"Ніщо не повинно стояти між наданням Вашингтоном життєво необхідної підтримки Україні та Ізраїлю, а також не повинно бути жодної двозначності щодо підтримки Вашингтоном Тайваню. США та їх найближчі союзники повинні чітко дати зрозуміти, що вони нададуть усі ресурси, необхідні для підтримки демократії у всіх трьох театрах фактичного чи потенційного конфлікту", - зазначає Андельман у своїй статті для CNN.
Автор книги “Червона лінія на піску: дипломатія, стратегія та історія війн, які все ще можуть з’явитися” та колишній іноземний кореспондент The New York Times і CBS News, Андельман вважає, що це був би" ідеал, до якого повинні прагнути США".
Рух в іншому напряму означав би, що країни, які зараз покладаються на допомогу США, в майбутньому можуть бути вимушені постати перед важким вибором – потенційної втрати територій чи необхідністю йти на інші поступки, вважає Андельман.
“Ілюзія про те, що США завжди прийдуть на допомогу та нададуть зброю для підтримки демократії у скрутному становищі, може бути втішною, але одного дня вона також може зіткнутися з деякими жорсткими реаліями”, - вважає Андельман.
Втім, обидва аналітики погоджуються, що на цей час США повинні дотримуватися наявної стратегії і посилити її.
Як повідомляв Голос Америки, виступаючи на брифінгу у вівторок, 10 жовтня, радник з національної безпеки США Джейк Салліван запевнив, що США мають достатньо ресурсів для того, щоб одночасно підтримувати боротьбу України проти російської агресії та Ізраїль у захисті своєї території та громадян від бойовиків ХАМАСу.
“Ми рішуче відкидаємо думку про те, що Сполучені Штати Америки не можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України й підтримувати державу Ізраїль”, - заявив Салліван,
Посолка США при НАТО Джуліан Сміт 10 жовтня також зауважила, що підтримка Сполученими Штатами Ізраїля не вплине на “обіцянку продовжувати підтримувати Україну”.
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- Голос Америки
США виділили $200 млн на допомогу Україні. Відео
До нового пакета допомоги від США увійшли додаткові боєприпаси для ППО, ракети для HIMARS та снаряди до артилерії, високоточні авіаційні боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, протитанкова зброя та інше обладнання.
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Білий дім: Конгрес має дотриматись зобов’язань перед народом України
Новий пакет допомоги Україні – сигнал відданості США підтримці українського народу, наголосив під час брифінгу у середу 11 жовтня координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.
“Військова допомога, яку ми оголосили сьогодні – ще один важливий сигнал нашої незмінної відданості підтримці українського народу”, – заявив Джон Кірбі.
Він додав, що для допомоги Україні використовується фінансування, яке Конгрес затвердив протягом попереднього фінансового року відповідно до програми президентських повноважень.
За словами представника Ради нацбезпеки, США продовжуватимуть забезпечувати Україну необхідною зброєю та технікою.
“Як я говорив раніше, час – не наш друг, і ми продовжуємо робити все можливе, щоб допомогти Україні досягти успіху на полі бою і повернути більше власних територій, зайнятих російськими підрозділами”, – додав Кірбі.
Надзвичайно важливо, щоб Конгрес дотримувався своїх зобов’язань перед народом України та надав додаткове фінансуванняДжон Кірбі
Джон Кірбі заявив про важливість затвердження додаткового фінансування для України та Ізраїлю в Конгресі: "Надзвичайно важливо, щоб Конгрес дотримувався своїх зобов’язань перед народом України та надав додаткове фінансування".
Він додав, що адміністрація Байдена веде активні переговори з членами Конгресу щодо додаткового фінансування для України та Ізраїлю.
За словами Кірбі, важливо, щоб Конгрес надіслав чітке повідомлення Путіну, а також чітке повідомлення про підтримку народу Ізраїлю.
Також представник Ради нацбезпеки США розповів про військову допомогу, яку сьогодні Ізраїль отримав від США.
“Це перший транш американської військової допомоги Ізраїлю. Це буде продовжуватись. Як наголосив президент вчора, ми змогли поповнити частину ракет-перехоплювачів “Залізного купола”. Це ті ракети, які ми вже мали на складах в Ізраїлі”, – мовить Кірбі.
Кірбі підтвердив інформацію про загибель в Ізраїлі 22 американських громадян, 17 залишаються зниклими.
Як раніше повідомляв Голос Америки, 11 жовтня міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу Україні на суму 200 мільйонів доларів США.
“Цей пакет допомоги у сфері безпеки є важливим сигналом незмінної відданості Сполучених Штатів підтримці українського народу перед обличчям російської агресії”, – мовиться у повідомленні Міноборони США, опублікованому на сайті відомства у середу, 11 жовтня.
Як мовиться у повідомленні, цей пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони, протитанкову зброю, артилерійські снаряди та інше обладнання, яке потрібне українським військовим, “щоб допомогти Україні протистояти триваючій агресивній війні Росії”.
Дивіться також: Як посилення військової підтримки США Ізраїлю може вплинути на допомогу України? Відео
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Норвезький виробник антидронових систем допоможе захистити Україну від атак іранськими безпілотниками
Норвезька компанія оборонних технологій Kongsberg, що також виробляє системи NASAMS, надсилає свою інтегровану систему протидії безпілотникам в Україну для захисту від іранських дронів, пише Defense News.
Американське спеціалізоване видання зауважує, що норвезький виробник також сподівається переконати Пентагон ширше запровадити цю систему для армії США.
Йдеться про дистанційно керовані станції CROWS, які уже використовується на транспортних засобах армії й флоту США. Однак на щорічній конференції Асоціації армії США представник компанії розповів виданню, що там бачать потенціал більшого використання систем.
Джон Карлссон, віцепрезидент розвитку бізнесу компанії у Сполучених Штатах, розповів, що це інтегроване бойове рішення вже використовується в Норвегії та інших скандинавських країнах.
Тепер системи допомагатимуть українцям захищати повітряний простір від іранських дронів Shahed, розповів виробник. Він наголосив, що таким чином Київ зможе зберегти дорожчі ракети "повітря-повітря" більшої дальності.
У серпні компанія оголосила, що надсилає в Україну систему боротьби з дронами CORTEX Typhon. Kongsberg надає віддалену станцію озброєння та програмне забезпечення ICS, яке отримуватиме інформацію від датчиків, наданих Teledyne, і буде встановлено на автомобілях Dingo 2, наданих Україні урядом Норвегії.
Норвезька компанія спільно з американським Raytheon також виробляє зенітні ракетні комплекси NASAMS, які західні союзники надають Україні. У Kongsberg сказали, що антидронові системи CROWS і CORTEX Typhon допоможуть використовувати NASAMS для складніших повітряних загроз, таких як реактивні літаки та гелікоптери.
Як повідомляв Голос Америки, нині на відкритті Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що союзники мають бути готовими до того, що цієї зими Кремль знову атакуватиме крилатими ракетами та дронами українські міста, цивільних та критичну інфраструктуру.
Щоб допомогти Україні захиститись від цих ударів, Остін оголосив про новий пакет допомоги США Україні у 200 мільйонів доларів, що включає боєприпаси AIM-9 для нової системи протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та ракети.
Зеленський озвучив 5 запитів до МВФ та Світового банку
Президент України Володимир Зеленський назвав головні пріоритети в підтримці України у зверненні до очільників міжнародних фінансових установ та міністрів фінансів країн, що взяли участь в засіданні присвяченому Україні в рамках осінніх зборів МВФ та Світового банку 11 жовтня.
Зеленський оголосив п'ять пріоритетів такої підтримки:
- Потужні глобальні санкції проти агресора.
- Конфіскація активів агресора та тих, хто йому допомагає, і спрямування коштів на компенсацію завданої шкоди.
- Гарантії довгострокової фінансової підтримки.
- Запровадження механізму страхування від воєнних ризиків, а також поєднання ресурсів донорів та приватних коштів.
- Активізація експортних кредитних установ та фінансування інфраструктурних та інвестиційних проєктів.
Зеленський висловив подяку тим, хто вже розпочав працювати над цими пріоритетами.
"Звичайно, використання коштів має бути повністю підконтрольне та підзвітне", - додав Зеленський.
Досвід України буде потрібний для допомоги іншим країнам, що потерпають від агресії
Президент України також запропонував фінансистам використати випадок України як модель для подальшої підтримки країн, які потерпають від агресії.
Директор Світового банку Аджай Банга погодився, що досвід міжнародної координації допомоги Україні може стати в пригоді для інших країн.
Він високо оцінив роботу українського уряду з забезпечення механізмів приваблення інвестицій, зокрема проєктів у сфері страхування воєнних ризиків у співпраці з агенцією Світового банку MIGA. Завдяки роботі таких механізмів, каже Банга, майже третина коштів необхідних для відновлення України може надійти від приватних інвесторів.
Банга вказав на цифрові технології, зелену енергетику та аграрну сферу в контексті земельної реформи, як перспективні сфери для приватних інвестицій до України.
МВФ високо оцінив роботу українського уряду зі стримування інфляції, стабілізації валютного курсу
Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва відзначила "виняткову" роботу уряду України із забезпечення економічної стабільності в час війни.
Серед країн-членів нашої організації є країни, які не перебувають у війні, але яким важко уповільнити інфляцію до одноцифрового числаДиректорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва відзначила успіх уряду України із стримування росту цін
"Україна досягає відновлення швидше, ніж ми раніше передбачали", - відзначила Георгієва. Вона вказала на те, що структурні реформи в Україні тривають, а політика уряду дозволила значно уповільнити інфляцію.
"Серед країн-членів нашої організації є країни, які не перебувають у війні, але яким важко уповільнити інфляцію до одноцифрового числа", - зауважила Георгієва. Згідно з офіційними даними, у вересні 2023 року споживча інфляція в Україні в річному вимірі сповільнилася до 7,1%.
Третім фактором, який відзначила Георгієва став перехід "до гнучкого курсу" гривні "з позиції сили". Раніше цього місяця відхід НБУ від політики фіксованого валютного курсу не призвів до негайної девальвації, що високо оцінили оглядачі.
США, ЄС говорять про необхідність подальших реформ в Україні
У своїх виступах на події міністерка фінансів США Дженет Єллен та Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні заявили про рішучість підтримувати Україну і наголосили на важливості продовження реформ.
"Президент Зеленський чітко зосереджується на подоланні корупції та зміцненні підзвітності та стандартах управління. Продовження врегулювання цих складних питань буде ключовим для досягнення майбутнього, на яке заслуговує Україна", – наголосила Єллен.
Джентілоні своєю чергою нагадав, що поточна макрофінансова допомога ЄС Україні надається за умов виконання реформ, зокрема в судовій сфері, дерегуляції економіки та покращенні врегулювання режиму неплатоспроможності компаній.
"Я оптимістично налаштований щодо того, що Україна зможе виконати реформи до кінця року", - додав європейський посадовець.
Він відзначив, що Європа узгоджує пакет допомоги Україні на чотири роки обсягом 50 мільярдів євро. Цей пакет, який має почати діяти з 2024 року, передбачає втілення реформ в рамках плану, який розробляє уряд України, а також плану членства України в ЄС, додав посадовець.
Очікується, що до кінця року Україна та ЄС можуть почати переговори про вступ України до Євросоюзу.
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