Салліван: США можуть одночасно підтримувати волелюбний народ України й підтримувати Ізраїль

США у середу оголосять новий, 48-й, пакет допомоги Україні на суму 200 мільйонів доларів. Про це повідомляє кореспондентка Голосу Америки у Пентагоні Карла Бабб із посиланням на принаймні двох високопоставлених чиновників.

До пакета допомоги, за попередніми даними, увійде таке обладнання:

- ракети ППО AIM-9 Sidewinder;

- протитанкові ракети TOW;

- боєприпаси для систем HIMARS;

- високоточні авіаційні боєприпаси;

- артилерійські снаряди калібру 155-мм та 105-мм;

- боєприпаси для стрілецької зброї;

- підривні боєприпаси для подолання російських перешкод;

- засоби боротьби з безпілотниками;

- засоби радіоелектронної боротьби;

У Пентагоні ще залишається близько 5 мільярдів доларів, схвалених Конгресом, для військової допомоги Україні, повідомила Карла Бабб. Це кошти, які залишились після того, як у червні цього року Міноборони США виявило, що переоцінило вартість зброї, поставленої в Україну, приблизно на 6 мільярдів доларів

Міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок, вирушаючи у Брюссель, підтвердив журналістам, що США у середу оголосять про ще один пакет допомоги.

“Ми продовжуємо зосереджуватись на тому, щоб робити все можливе, аби допомогти Україні досягати успіху. ... Я думаю, ми побачимо, що країни все ще дуже віддані справі допомоги Україні та дуже віддані співпраці разом. Гадаю, ви почуєте деякі оголошення від низки країн, і які додаткові ресурси вони мають намір надати”, - зазначив глава Пентагону.

“І ви почуєте, як ми оголошуємо додатковий пакет допомоги”, - додав Ллойд Остін.

У середу у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі збираються міністри оборони та військові посадовці країн Контактної групи із допомоги Україні.

Нещодавно призначений голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун вже в Брюсселі. Це його перша зустріч такого рівня з часу призначення.

Як очікується, Браун, який замінив на цій посаді генерала Марка Міллі, матиме завдання у Брюсселі переконати своїх європейських союзників, що Вашингтон продовжує бути відданий підтримці України, попри політичний хаос у Конгресі та кризу на Близькому Сході.

У середу у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі пройде також перше засідання Ради “Україна-НАТО” на рівні міністрів оборони. Вперше до зустрічі приєднається міністр оборони Фінляндії, яка нещодавно стала членом Північноатлантичного альянсу.

“У світі, який стає дедалі нестабільнішим і небезпечнішим, зустрічі між членами Альянсу та близькими партнерами стають дедалі важливішими”, — заявив напередодні візиту в Брюссель міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен.

У Білому домі тим часом заявили, що криза в Ізраїлі не вплине на американську допомогу Україні, про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі під час інтерв'ю з кореспонденткою Голосу Америки Юлею Ярмоленко.

“Важливо, аби Україна продовжувала отримувати потрібну їй допомогу. Вони досі продовжують контрнаступ, борються з російською агресією на власній землі. Ми не хочемо, аби сталася навіть одна єдина перерва. Тому ми продовжуватимемо працювати з Конгресом, намагаючись отримати додаткове фінансування. У нас достатньо (коштів - ред. ГА) на певний час, але як я казав раніше, це не безкінечно, тому ми й попросили додаткове фінансування. Яким буде результат цих розмов з Конгресом, і як вони відбуваються, я не можу зараз сказати. І Україна, і Ізраїль важливі, обидві країни потребують американської військової допомоги. І це важливо для наших національних інтересів безпеки, вже не кажучи про їхні, але і для наших також, щоб вони отримали цю допомогу. Тож ми продовжимо працювати з Конгресом”, - сказав Кірбі.

Кірбі також повідомив, що питання ракет ATACMS для України не зняте з порядку денного.

"Ми продовжуємо переглядати додаткові можливості, яких Україна потребує. Я зараз не в тій позиції, щоб щось оголосити на тему ATACMS, лише сказжу: так, як війна продовжується і змінюється, так змінюються і можливості, які ми надаємо Україні. І я думаю, ці зміни будуть продовжуватись", - зазначив представник Білого дому Джон Кірбі.

Голос Америки повідомляв, що напередодні чергової зустрічі Контактної групи "Рамштайн" посолка США в НАТО Джуліанн Сміт заявила журналістам у Брюсселі, що підтримка України не припиниться, а події в Ізраїлі не становитимуть "жодних серйозних викликів".