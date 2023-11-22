Гепатит А в Україні. Що треба знати та як захиститись

На Київщині та Вінничині фіксують нові випадки вірусного гепатиту А. У Вінницькій ОДА напередодні повідомили, що зареєстрували 4 нових випадки за добу, а загалом - 350 повідомлень про хворих.

"Останні два тижні ми спостерігаємо плато щодо захворюваності. Однак, це не говорить, що гепатит А пішов на спад. Зараз якраз той період, коли за прогнозами епідеміологів та лікарів може бути ще одна хвиля захворюваності!" - зауважила заступниця директора департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.

При цьому у Броварах також стало відомо про випадок захворювання. Працівниця Київського обласного спортивного коледжу, ймовірно, могла заразитися контактно-побутовим шляхом. Зараз коледж закрили на карантин, й також виявили групу ризику, які були у контакті із нею.

Вірусний гепатит А, який також називають жовтухою чи "хворобою брудних рук", найчастіше передається через порушення санітарно-гігієнічних норм: погано вимиті руки, використання чи вживання забрудненої води. Людина може інфікуватися, якщо вип'є заражену воду або з'їсть продукти, які готував хворий.

Чи є в Україні епідемія гепатиту А?

Міністерство охорони здоров'я України на початку листопада повідомило, що в інтернеті шириться інформація щодо начебто запровадження карантину через спалах гепатиту А. "Це фейк та частина ворожої ІПСО", - наголосили у відомстві.

МОЗ заперечило повідомлення про нібито спалах хвороби у п'яти областях. "Наразі спалах гепатиту А зафіксовано лише на Вінниччині. Там тривають посилені протиепідемічні заходи", - додали там і пояснили, що у 2022 році в Україні було зареєстровано 281 випадок гепатиту А, а за 9 місяців цього року зареєстровано 341 хворого.

При цьому відомство нагадало, що гепатит А постійно реєструється на території України, хвороба також має сезонність та зазвичай проявляється у холодну пору року.

Як запобігти зараженню на гепатит А

Американський Центр контролю та запобігання хворобам (CDC) наголошує, що найкращим захистом від гепатиту А є повна вакцинація двома дозами для всіх груп населення від одного року.

Короткостроковий захист від гепатиту А як до, так і після контакту із хворим може забезпечити імуноглобулін. Для максимального захисту імуноглобулін необхідно вводити протягом 2 тижнів після контакту.

Також з огляду на те, що вірус передається фекально-оральним шляхом, хороша гігієна рук, включаючи миття рук після відвідування ванної кімнати, зміни підгузок і перед приготуванням або вживанням їжі, є неодмінною частиною профілактики гепатиту А.