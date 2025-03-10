Суд Нью-Йорка починає розгляд справи за звинуваченнями у спробі вбивства ведучої Голосу Америки

Двоє чоловіків, яких вважають членами російського організованого злочинного угруповання, постануть перед судом у Федеральному окружному суді Мангеттена у понеділок, 10 березня, у справі посягання на життя іранської дисидентки, яка проживала у Нью-Йорку і працювала ведучою Голосу Америки.

Прокуратура вважає, що членів підгрупи "російської мафії” Рафата Амірова і Полада Омарова найняв елітний Корпус вартових революції Ірану у 2021 році, щоб убити ірансько-американську журналістку, що критикувала те, як іранський уряд поводиться з жінками.

45-річний Аміров і 40-річний Омаров не визнали себе винними у спробі вбивства на замовлення та в замаху на вбивство з метою рекету.

Їх звинувачують у вбивстві на замовлення та змові у справі, яка, на думку експертів, показує, наскільки далеко готовий зайти уряд Ірану, щоб змусити замовкнути своїх критиків — навіть тих, хто проживає за межами країни.

"Ми не терпітимемо спроб іноземної держави погрожувати американцям, змусити їх замовкнути чи завдати їм шкоди", — заявив у 2023 році тогочасний генеральний прокурор США Меррік Гарленд, коли федеральні посадовці вперше розповіли про змову щодо вбивства Алінежад.

Алінеджад працювала журналісткою в Ірані, перш ніж була змушена покинути країну в 2009 році. Зараз у вигнанні вона є ведучою інформаційної програми у Перській службі Голосу Америки.

У понеділок, 10 березня, Алінеджад повідомила Голосу Америки телефоном, що не може коментувати справу, поки триває судовий процес.

Замах на вбивство 2022 року став не першою спробою нападу на Алінеджад. Згідно з судовими документами, у 2018 році іранські офіційні особи запропонували заплатити родичам Алінеджад в Ірані, щоб вони запросили її до Туреччини, з очевидною метою привезти її до Ірану для ув’язнення. Родичі відмовилися.

Потім у 2021 році іранських оперативників звинуватили в плануванні її викрадення. В обвинувальному висновку описувався план перевезти її з Нью-Йорка до Венесуели, яка має тісні відносини з Іраном.

З моменту спроби викрадення Алінеджад отримала захист уряду США і часто переїжджала з одного прихистку в інший.

Попри погрози, Алінеджад відмовилася припинити працювати.

"У мене немає пістолетів і куль, я не ношу зброї. Але цей уряд, у них є все, і вони мене дуже бояться, – сказала Алінежад Голосу Америки у 2023 році про уряд Ірану. – І це дає мені силу, що навіть з моїми словами, навіть з моїми соціальними мережами я сильніша за них".

Прокуратура стверджує, що ймовірна змова з метою вбивства Алінеджад з’явилася незабаром після того, як змова про викрадення провалилася.

Прокуратура стверджує, що змова про вбивство була ініційована мережею в Ірані на чолі з Рухоллою Базганді, бригадним генералом Королівства вартових революції.

Базганді та трьом іншим іранцям, які не перебувають під вартою в Ірані, також висунули звинувачення у вбивстві на замовлення в Нью-Йорку.

"Це закладено в ДНК Революційної гвардії", — сказала Алінеджад Голосу Америки в жовтні 2024 року, коли Базганді та трьом іншим було висунуто звинувачення.

Тоді Алінеджад також сказала Голосу Америки, що для уряду США важливо притягнути Іран до відповідальності за змову та за використання Тегераном транснаціональних репресій.

"Це стосується захисту демократії, — сказала Алінежад минулого року. — Іранський режим кидає виклик уряду США на території США, і в основному це спрямовано проти свободи слова, а також національної безпеки та безпеки Америки".

Міністерство закордонних справ Ірану не відповіло одразу на електронний лист Голосу Америки з проханням прокоментувати.

У судовому процесі, який розпочивається в понеділок, прокурори планують описати, як Аміров і Омаров діяли в російській злочинній організації під назвою "Злодії в законі", що виникла ще у сталінських таборах.

Як очікується, колишній учасник злочинного угруповання дасть свідчення уряду як свідок-помічник. Ця особа була ідентифікована в судових документах лише як CW-1, але деталі його дій відповідають Халіду Мехдієву, азербайджанцю, якого заарештували біля будинку Алінеджад зі зброєю в 2022 році.

Понад два роки тому поліція висунула звинувачення чоловікові, який перебував поблизу будинку іранської дисидентки Масіх Алінеджад в Нью-Йорку. У його автомобілі знайшли автомат із стертим серійним номером, 66 патронів і лижну маску.

Згідно з обвинуваченням, члени мережі Базганді звернулися до Амірова, громадянина Росії азербайджанського походження, який на той час проживав в Ірані. Потім Аміров зв'язався з Омаровим, який жив у Східній Європі. Потім ці двоє дали 30 000 доларів Мехдієву, який придбав автомат і близько тижня стежив за будинком Алінежад, згідно з обвинуваченням. У якийсь момент Мехдієв надіслав Омарову відео з автоматом із повідомленням "Ми готові".

У день замаху на вбивство Мехдієв намагався відкрити вхідні двері в будинок Алінежад. Журналістці вдалося втекти. У цей момент поліцейські стежили за Мехдієвим, оскільки Алінеджад повідомила ФБР про підозрілу діяльність.

Мехдієв залишив місце запланованого злочину невдовзі після того, як спробував відкрити двері Алінеджад. Поліція затримала його після того, як він наїхав на знак “стоп”. Його заарештували, бо його водійські права були призупинені, а він мав вогнепальну зброю зі стертим серійним номером.

У в'язниці Мехдієв за допомогою контрабандного телефону повідомив “злодіям в законі" про затримання. Один із членів злочинної групи надсилав Мехдієву голосові повідомлення, в яких говорилося, що він "пішов убити журналістку", але "його спіймали", заявили прокурори.

Жорстокі напади на Алінежад підкреслюють те, що Іран належить до числа найгірших виконавців транснаціональних репресій проти журналістів, згідно з Freedom House. У 2022 році іранські оперативники нібито намагалися вбити двох іранських журналістів, які працювали для Іранської міжнародної телевізійної мережі в Лондоні. Як і Перська служба Голосу Америки, Iran International є джерелом незалежних новин, спрямованих на аудиторію в Ірані.

В самому Ірані уряд тривалий час вдається до репресій проти незалежних журналістів та інших критиків. За оцінками “Дому свободи”, країна посідає 176 місце зі 180 країн у Всесвітньому індексі свободи преси, де 180 - найгірше середовище свободи ЗМІ.