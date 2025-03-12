Трамп: "Сподіваюся, зможемо отримати від Росії припинення вогню"

Американська делегація вже прямує на перемовини до Росії, і Вашингтон сподівається "отримати від Росії припинення вогню". Про це в середу, 12 березня, заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном в Овальному кабінеті Білого дому.

"Учора ми мали великий успіх", - прокоментував Трамп переговори з українською делегацією в Саудівській Аравії, додавши, що зараз припинення вогню "залежить від Росії".

"Насправді у нас хороші відносини з обома сторонами, і ми побачимо, ми дізнаємося... Люди прямують до Росії прямо зараз, коли ми розмовляємо. І, сподіваюся, ми зможемо отримати від Росії припинення вогню", - сказав Трамп.

Він додав, що якщо вдасться досягнути домовленостей з Кремлем про припинення вогню, "це буде 80% шляху до завершення цього жахливого кровопролиття".

Коментуючи готовність США тиснути на Росію, президент США сказав: "Я можу робити щось у фінансовому плані, це було б дуже погано для Росії. Я не хочу цього робити, тому що хочу отримати мир".

Припинення вогню, за словами Трампа, мало б сенс для Росії, але в цьому плані "для Росії також є багато недоліків", додав він.

"З одного боку, у нас вирішена дуже складна ситуація, майже вирішена. Ми також обговорили території та інші речі, які з ними пов’язані", — зазначив Трамп. - "Ми знаємо про ділянки землі, про які ми говоримо, незалежно від того, відтягнуть їх чи ні”.

Своєю чергою віцепрезидент США Джей Ді Венс зазначив, що представники США в наступні кілька днів мають заплановані розмови щодо перемир'я "як особисто, так і телефоном".

"Як сказав президент, ми вважаємо, що перебуваємо в дуже доброму становищі з українцями, які погодилися на припинення вогню. І тепер ми подивимося, чи зможемо ми змусити росіян також погодитися на припинення вогню", - сказав Венс.

На запитання про те, чи впевнені у Вашингтоні, що президент РФ Володимир Путін дотримуватиметься режиму припинення вогню, враховуючи, що він порушував його раніше, Трамп відповів:

"Ми ще не розмовляли з ним по суті, бо ми щойно дізналися, і нам вдалося домогтися згоди України. Тож ми дізнаємось дуже скоро. Я отримав кілька позитивних повідомлень, але позитивне повідомлення нічого не означає. Це дуже серйозна ситуація. Це ситуація, яка може призвести до третьої світової війни", - зазначив президент США.

Він додав, що "бачить фотографії дітей, які лежать по всьому полю, мертві. Вони мертві, прекрасні діти, вони мертві”.

"Ми всі докладаємо зусиль, щоб завершити це. Це безумство з нічого, і це нікуди не приведе. Це просто жахлива ситуація. І я думаю, що у нас є шанс це вирішити. Тож половина з цього - це припинення вогню. І якщо ми зможемо змусити Росію зупинитися, тоді у нас буде повне припинення вогню, і я думаю, що це ніколи не повернеться до війни”, - сказав президент Трамп.

Раніше 11 березня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США контактуватимуть з Росією в середу, 12 березня, на тему досягнутої з Україною домовленості щодо 30-денного припинення вогню та кроків до припинення війни.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам, що Росія чекає інформування щодо пропозиції Сполучених Штатів.

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