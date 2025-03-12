Брифінг. Чого чекати після переговорів в Джидді. Реакції в США
Брифінг Голосу Америки. Підсумки зустрічі у Саудівській Аравії — результати перемовин, реакції у США та Європі. Американські експерти оцінюють переваги та ризики тимчасового припинення вогню. Як зупинка обміну розвідданими вплинула на поле бою в Україні. Конгресмени та сенатори коментують перемовини у Джидді та можливий візит Зеленського до Білого дому. Чи вдасться Конгресу уникнути зупинки роботи уряду вже цієї п’ятниці? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 6 вечора за Києвом з понеділка по п’ятницю.
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