Брифінг. Чого чекати після переговорів в Джидді. Реакції в США

Брифінг Голосу Америки. Підсумки зустрічі у Саудівській Аравії — результати перемовин, реакції у США та Європі. Американські експерти оцінюють переваги та ризики тимчасового припинення вогню. Як зупинка обміну розвідданими вплинула на поле бою в Україні. Конгресмени та сенатори коментують перемовини у Джидді та можливий візит Зеленського до Білого дому. Чи вдасться Конгресу уникнути зупинки роботи уряду вже цієї п’ятниці? Дивіться Брифінг Голосу Америки наживо о 6 вечора за Києвом з понеділка по п’ятницю.