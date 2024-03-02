Чи готовий Трамп здати Україну, якщо стане президентом? Аналіз експертів

Сполучені Штати можуть перетворитись на автократію після президентських виборів, пише американська журналістка та історикиня Енн Епплбаум у статті “Чому Трамп намагається змусити Україну програти?” для видання The Atlantic.

Епплбаум каже, що останні понад пів року Конгрес США не може ухвалити запит президента Байдена на допомогу Україні.

“Цей законопроєкт досі у підвішеному стані. Більшість готова за нього проголосувати, і зробила б це, якби голосування відбулося. Але [спікер] Джонсон маневрує, щоб цього не сталося”, – пише експертка.

На думку авторки статті, спікер Палати представників США Майк Джонсон не вносить законопроєкт про допомогу Україні та іншим союзникам на розгляд, тому що боїться колишнього президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп, який не є президентом, використовує меншість республіканців, щоб заблокувати допомогу Україні, підірвати зовнішню політику чинного президента та послабити американську силу та довіру

“Спікер настільки наляканий Трампом, що йому вже байдуже. Або, можливо, він настільки боїться втратити своє місце, що не може дозволити собі хвилюватись про це”, – пише Епплбаум.

Журналістка наголошує, що в європейських столицях, у Варшаві, Берліні, Лондоні, “ніхто не сумнівається, що ці обставини безпрецедентні. Дональд Трамп, який не є президентом, використовує меншість республіканців, щоб заблокувати допомогу Україні, підірвати зовнішню політику чинного президента та послабити американську силу та довіру”.

Епплбаум додає, що європейські високопосадовці запитували в неї: “чи усвідомлюють республіканці в Конгресі, що перемога Росії в Україні дискредитує США, послабить американські альянси в Європі та Азії, підбадьорить Китай, підбадьорить Іран і збільшить імовірність вторгнення в Південну Корею чи Тайвань. Хіба вони не розуміють?”

Журналістка відразу відповідає, що американські законодавці розуміють ризики, які стоять на кону. Вона згадує, як конгресмен Майк Джонсон, який зараз очолює більшість у Палаті представників, визнавав свого часу, що неспроможність відповісти на російське вторгнення в Україну “додасть сили іншим диктаторам, іншим терористам і тиранам у всьому світі... Якщо вони вважатимуть, що Америка слабка або нездатна діяти рішуче, це заохотить їх до агресії”.

Мотивація Трампа за сценарієм Епплбаум

У статті для The Atlantic Епплбаум намагається розібратися, чому Дональд Трамп вперто блокує допомогу Україні, хоча розуміє, що це питання непопулярне, і більшість населення у США не підтримує перемогу Росії у війні.

Авторка статті відкидає думку, що Трамп - ізоляціоніст, як дехто його називає. “Ізоляціоніст хоче відірватися від світу. Трамп же хоче продовжувати співпрацю зі світом, але на інших умовах. Трамп неодноразово казав, що хоче “угоди” з президентом Росії Володимиром Путіним”, – зауважує історикиня Епплбаум.

Серед можливих сценаріїв, вона описує, що можливо Дональд Трамп “має на увазі ось що: якщо Україну розділять або якщо Україна програє війну, то Трамп може змінити цю ситуацію на свою користь. … Можливо, він хоче завдати шкоди президенту Джо Байдену, або він думає, що Путін допоможе йому виграти вибори 2024 року”.

Цілком можливо, що він вітав би поразку України, якби вона сталася перед президентськими виборами і дала йому змогу підсилити його улюблені заяви про слабкість і провал адміністрації Байдена

Про те, що колишній президент Трамп готовий пожертвувати Україною, якщо це допоможе йому в передвиборчій кампанії, писав також британський журналіст та політичний оглядач Гедеон Рахман у статті “Трампова зрада України” для видання Financial Times.

“Якщо свобода України та безпека Європи будуть побічною втратою у спробі Трампа повернути Білий дім, колишній президент, здається, вважає це ціною, яку варто заплатити. Цілком можливо, що він вітав би поразку України, якби вона сталася перед президентськими виборами і дала йому змогу підсилити його улюблені заяви про слабкість і провал адміністрації Байдена”, - пише Рахман.

Журналіст зауважує, що досягти цього колишній президент Трамп не зміг би самостійно. “Потурання республіканців у Конгресі має вирішальне значення”, – пише він.

На думку автора статті, позицію Трампа щодо України російський президент Путін сприймає як “винагороду за довгострокові російські інвестиції”.

Путін зробив довгострокову ставку на Трампа

“Путін зробив довгострокову ставку на Трампа. Якщо Конгрес до останнього не змінить позицію, ця ставка може нарешті виправдатися — на полях боїв в Україні”, - попереджає про можливу поразку України Гедеон Рахман.

Сам Дональд Трамп неодноразово відкидав звинувачення, що Росія допомогла йому бути обраним у 2016 році і називав це “російською містифікацією”.

За даними звіту спеціального прокурора Роберта Мюллера, у липні 2016 року російські хакери, яких підтримує Кремль, зламали облікові записи електронної пошти співробітників офісу Гіларі Клінтон, яка була опоненткою Трампа на виборах. Приблизно в той же час хакери також атакували 76 електронних адрес, які використовували передвиборча кампанія Клінтон. Сам Дональд Трамп тоді заявив: “Росіє, якщо ти слухаєш, сподіваюся, ти зможеш знайти там 30 тисяч втрачених електронних листів”.

Можливі наслідки української поразки для США

Енн Епплбаум попереджає, що якщо США не допоможуть Україні і перестануть бути гарантом безпеки для Європи, тоді деякі країни світу почнуть шукати парасольку безпеки деінде, і не виключено, що укладатимуть власні угоди з Росією чи Китаєм.

Вона цитує колишню конгресвумен Ліз Чейні, яка попереджала, що зараз - поворотний момент не лише для США, а для всього світу. “Компанії в Європі та інших країнах, які зараз витрачають мільярди на інвестиції в американську енергетику чи зброю, почнуть укладати інші види контрактів. Сполучені Штати втратять домінуючу роль, яку вони відігравали в демократичному світі з 1945 року”, – цитує авторка Ліз Чейні.

Навіть якщо фінансування України зрештою буде ухвалено, шкода, яку він завдав усім американським відносинам, є реальною

Епплбаум вважає цей сценарій можливим, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах восени цього року.

“Він уже диктує зовнішню політику США, формуючи сприйняття Америки у світі. Навіть якщо фінансування України зрештою буде ухвалено, шкода, яку він завдав усім американським відносинам, є реальною”, - пише Енн Епплбаум.

На кінець статті вона цитує німецького депутата Антона Гофрайтера, який у персональній розмові з Епплбаум висловлював побоювання, що Європа колись можливо буде конкурувати з трьома автократіями: “Росією, Китаєм і Сполученими Штатами”.

Альтернатива - Дональд Трамп підтримає Україну

Деякі прихильники колишнього президента вважають, що Дональд Трамп, якщо його переоберуть президентом, буде підтримувати Україну. Зокрема, так вважає колишній державний секретар США, який працював в адміністрації Трампа, Майк Помпео.

За повідомленням японського ЗМІ Kyodo News, Майк Помпео у січні, коли відвідував Токіо, заявив, що він "ніколи не бачив", щоб Вашингтон "відходив" від своїх союзників і партнерів під час президентства Трампа. Члени Республіканської партії, додав Помпео, мають "багато різних політичних поглядів", проте вони завжди розуміли роль та обов’язки США у світі.

У листопаді 2023 року колишній держсекретар США Майк Помпео приєднався до української компанії “Київстар” і ролі невиконавчого директора Ради директорів.

Як повідомляв Голос Америки, Помпео не погоджується з оцінками, що Сполучені Штати за адміністрації Дональда Трампа усувалися від провідної ролі у світі, від альянсів. Помпео переконаний, що політика стримування зовнішніх ворогів працювала добре за президентства Трампа, і саме адміністрація Трампа першою ухвалила рішення надати Україні летальну зброю.