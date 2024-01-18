"Зупинити тих, хто допомагає Кремлю". США ввели нові санкції проти перевізників російської нафти

Сполучені Штати запровадили санкції проти компанії-перевізника з Об'єднаних Арабських Еміратів Hennesea Holdings Limited, чий флот нараховує 18 кораблів.

США звинувачують компанію в транспортуванні російської нафти, законтрактованої за ціною, що перевищує цінове обмеження, встановлене США та союзниками.

"Сьогоднішні дії ще раз показують, що будь-який порушник цінового обмеження зіткнеться із наслідками. Ніхто не має сумніватись, що наша коаліція віддана тому, щоб зупинити тих, хто допомагає Кремлю", - заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

Судно HS Atlantica, яке належить Hennesea Holdings Limited, минулого року потрапило під санкції США разом з суднами NS Champion, Viktor Bakaev за перевезення російської нафти за ціною, вищою, ніж встановлений ліміт міжнародної коаліції цінового ліміту.

"Спільно з нашими партнерами по коаліції, "Групою семи", Європейським Союзом та Австралією, ми рішуче налаштовані зупинити ухиляння від санкцій, яке допомагає Росії фінансувати незаконну війну проти України".

Сполучені Штати входять до міжнародної коаліції країн (ЄС, "Групи семи"та Австралії), які запровадили граничну ціну на поставки російської нафти у відповідь на вторгнення Росії в Україну, встановивши ціновий ліміт у 60 доларів за барель. Механізм граничної ціни забороняє західним компаніям надавати морські послуги, включно з фінансуванням, страхуванням та доставкою нафти, проданої вище граничної межі.

В Міністерстві фінансів США нагадали, що союзники встановили цінове обмеження на російську нафту, щоб "забезпечити надійні поставки нафти та нафтопродуктів на світові ринки, а також одночасно зменшити надходження, які Російська Федерація отримує від нафтоторгівлі, після того, як розв'язана Росією війна проти України, призвела до зростання світових цін на енергоресурси".

США неодноразово вводили санкції проти компаній, яких вони звинувачують в недотриманні режиму цінового обмеження.

Зокрема в грудні 2023 року під санкції США потрапила компанія SUN Ship Management, яка належить найбільшій судноплавній компанії Росії ПАТ "Совкомфлот", понад 80% акцій якої є у державній власності РФ. Ця компанія, згідно з останніми даними бази Equasis, нa які посилається агенція Bloomberg, контролювала 24 судна.