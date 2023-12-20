США наклали санкції на російське судно і нафтотрейдерів та посилюють контроль за граничною ціною на російську нафту

США наклали санкції на російське судно та нафтотрейдерів, які порушували ліміт цін на російську нафту, встановлений наприкінці 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Про це йдеться у заяві Міністерства фінансів США, опублікованій у середу, 20 грудня.

Згідно із заявою Мінфіну США, під санкції потрапила компанія SUN Ship Management, яка належить найбільшій судноплавній компанії Росії ПАТ "Совкомфлот", понад 80% акцій якої є у державній власності РФ. Ця компанія, згідно з останніми даними бази Equasis, нa які посилається агенція Bloomberg, контролювала 24 судна.

За даними Мінфіну США, SUN Ship Management також управляє судном, яке раніше вже потрапляло під санкції за порушення цінового ліміту.

"SUN Ship керує судном "СКФ Примор'я", яке Управління контролю за іноземними активами США раніше ідентифікувало як таке, що займалося транспортуванням російської сирої нафти за ціною, що перевищує 60 доларів за барель після того, як набуло чинності обмеження ціни", - повідомив Мінфін США.

Крім SUN Ship, Міністерство фінансів також наклало санкції на низку нафтотрейдерів.

"Після запровадження цінового обмеження маловідомі нафтотрейдери з непрозорою структурою власності стали часто задіяними в морських перевезеннях нафти, яку видобувають великі російські нафтові компанії, транспортуючи майже половину російського експорту нафти," - повідомляє Міністерство фінансів США.

Під санкції, зокрема, потрапила компанія Bellatrix Energy Ltd., що базується в Гонконгу, яка, як зазначають у Мінфіні, "різко збільшила свою частку в торгівлі російською нафтою після запровадження політики обмеження цін".

"Лише з середини червня 2023 року судна, зафрахтовані Bellatrix, здійснили понад 150 заходів у порти Росії. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Bellatrix продала десятки мільйонів тонн сирої нафти та інших продуктів російських державних нафтових компаній і отримала позику на сотні мільйонів доларів від російського державного банку", - зазначають у Мінфіні США.

Також санкції накладені на ще одну компанію, яка базується в Гонконгу - Covart Energy Limited, і на компанію Voliton DMCC, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах, і яка також збільшила обсяги торгівлі російською нафтою після впровадження політики обмеження цін.

Контроль за дотримання граничних цін на нафту

Окрім санкцій, США посилюють режим контролю за дотримання вимог продажу нафти за граничною ціною, що, як переконують у Міністерстві фінансів США, ускладнить російським експортерам обхід обмежень.

Коаліція країн на чолі зі США, які запровадили ціновий ліміт на морське транспортування російської нафти, вимагатиме від західних морських перевізників отримувати від своїх контрагентів запевнення, що російська нафта продавалася з дотримання цінового ліміту щоразу, коли вони перевозять або завантажують нафту.

Такі заходи, запевняють у Міністерстві фінансів США, допоможуть "посилити дотримання та забезпечення виконання політики цінового обмеження на російську нафту".

"Сьогоднішні рішення демонструють нашу відданість дотриманню принципів політики обмеження цін, яка сприяє досягненню цілей підтримки стабільних енергетичних ринків, одночасно зменшуючи доходи Росії для фінансування її війни проти України", - прокоментував рішення заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

Експомічник державного секретаря США з європейських та євразійських справ у 2004-2009 рр. Деніел Фрід назвав рішення щодо цін на нафту "добрим і потрібним кроком"

"Мінфін США посилює контроль за обмеженням цін на нафту за допомогою нових санкцій проти ухилянтів... Добрий і потрібний крок. Наскільки ефективний, стане зрозуміло лише найближчими тижнями та місяцями," - написав Фрід у мережі Х (у минулому - Twitter).

На початку грудня 2023 року США уже вводили санкції проти трьох організацій і ухвалили рішення про блокування трьох суден за перевезення російської нафти за ціною, вищою, ніж встановлений ліміт міжнародної коаліції цінового ліміту.

Кораблі NS Champion, Viktor Bakaev та HS Atlantica, які Міністерство фінансів США внесло до переліку заблокованих активів, за даними американського уряду, перевозили російську нафту, законтрактовану за ціною 70 доларів за барель, що вище цінового ліміту, встановленого на рівні 60 доларів за барель.

Сполучені Штати входять до міжнародної коаліції країн (ЄС, "Групи семи"та Австралії), які запровадили граничну ціну на поставки російської нафти у відповідь на вторгнення Росії в Україну, встановивши ціновий ліміт у 60 доларів за барель. Механізм граничної ціни забороняє західним компаніям надавати морські послуги, включно з фінансуванням, страхуванням та доставкою нафти, проданої вище граничної межі.

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