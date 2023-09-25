NYT: Танки Abrams вже в Україні

Перша партія американських танків Abrams, надійшла до України в суботу, повідомляє New York Times з посиланням на двох посадовців США. Президент України Володимир Зеленський також підтвердив прибуття танків до України.

"Хороші новини від міністра Умєрова. «Абрамси» вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей!" - написав президент України в Telegram.

ЗСУ можуть застосувати ці танки в поточному контрнаступі. Раніше, нагадує видання, голова української військової розвідки Кирило Буданов заявляв пресі, що американські танки будуть використовуватись в добре підготованих проривних операціях.

Про те, що перші американські танки Abrams прибудуть до України вже на цьому тижні оголошував президент США Джо Байден під час зустрічі з Зеленським у Вашингтоні. Загалом США планують поставити Україні 31 танк.

В пакеті допомоги для України від 7 вересня, Пентагон оголосив, що надасть Україні снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.

“Цей пакет заходів USAI підкреслює незмінну відданість США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у найближчій перспективі, а також розбудови стійкої спроможності ЗСУ захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньостроковій та довгостроковій перспективі”, - мовиться у заяві Пентагону.

За очікуваннями, поставки танків зможуть дозволити Києву подолати російські укріплення і допоможуть українському контрнаступу.

Як повідомляв Голос Америки, майже 200 українських військових пройшли навчання на танках Abrams на американській базі в Німеччині.

Abrams буде вже третім західним основним бойовим танком, який отримає Україна від партнерів, на додаток до німецьких Leopard та британських Chellenger. Загальну порівняльну характеристику і думки експертів щодо цих трьох бойових машин Голос Америки вже подавав раніше у своїх матеріалах.