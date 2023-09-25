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NYT: Танки Abrams вже в Україні
Перша партія американських танків Abrams, надійшла до України в суботу, повідомляє New York Times з посиланням на двох посадовців США. Президент України Володимир Зеленський також підтвердив прибуття танків до України.
"Хороші новини від міністра Умєрова. «Абрамси» вже в Україні й готуються підсилити наші бригади. Вдячний союзникам за виконання домовленостей!" - написав президент України в Telegram.
ЗСУ можуть застосувати ці танки в поточному контрнаступі. Раніше, нагадує видання, голова української військової розвідки Кирило Буданов заявляв пресі, що американські танки будуть використовуватись в добре підготованих проривних операціях.
Про те, що перші американські танки Abrams прибудуть до України вже на цьому тижні оголошував президент США Джо Байден під час зустрічі з Зеленським у Вашингтоні. Загалом США планують поставити Україні 31 танк.
В пакеті допомоги для України від 7 вересня, Пентагон оголосив, що надасть Україні снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams.
“Цей пакет заходів USAI підкреслює незмінну відданість США задовольнити нагальні потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у найближчій перспективі, а також розбудови стійкої спроможності ЗСУ захищати свою територію та стримувати російську агресію в середньостроковій та довгостроковій перспективі”, - мовиться у заяві Пентагону.
За очікуваннями, поставки танків зможуть дозволити Києву подолати російські укріплення і допоможуть українському контрнаступу.
Як повідомляв Голос Америки, майже 200 українських військових пройшли навчання на танках Abrams на американській базі в Німеччині.
Abrams буде вже третім західним основним бойовим танком, який отримає Україна від партнерів, на додаток до німецьких Leopard та британських Chellenger. Загальну порівняльну характеристику і думки експертів щодо цих трьох бойових машин Голос Америки вже подавав раніше у своїх матеріалах.
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- Голос Америки
Пів мільярда на зміцнення української енергетики можуть надати США, за умови виконання трьох реформ
США та Україна підписали меморандум, за яким Сполучені Штати можуть надати до пів мільярда доларів на зміцнення української енергетики за умов наявності коштів та виконання урядом України низки вимог.
Текст меморандуму розміщено на сторінці Посольства США в Україні.
Посолка США в Україні Бріджит Брінк привітала домовленість і відзначила: "Це важливо для перемоги в майбутньому".
"Наша нова енергетична угода з Україною включає $522 млн на зміцнення енергосистеми, прискорення євроінтеграції та покращення корпоративного управління енергетичними держпідприємствами. Пів мільярда доларів на модернізацію, захист і підвищення прозорості та конкурентоспроможності енергетичного сектору України: це важливо для перемоги в майбутньому", - йдеться в дописі дипломатки в соцмедіа.
З загальної суми допомоги в 522 мільйонів доларів, 100 мільйонів буде надано за умови прогресу України у виконанні таких заходів.
• До 30 жовтня затвердити новий статут та створити Наглядову раду оператора газотранспортної системи України. Ці заходи також передбачені програмою Міжнародного валютного фонду для України.
• Розпочати процедури проведення конкурсу на обрання членів Наглядової ради НАЕК «Енергоатом» – до 30 листопада 2023 року, а до кінця року утворити ПАТ «Енергоатом».
• Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, до 1 квітня 2024 року встановлює порядок, обсяг, ступінь та періодичність подання інформації про оптову торгівлю енергоносіями, що стосуються законодавства REMIT.
Ця програма допомоги, наголошується в документі, спрямована на покращення стійкості енергетичної системи України, зокрема шляхом відновлення критичної інфраструктури, запровадження розподіленої генерації, реформування енергетичного сектору та сприяння післявоєнному переходу України до низьковуглецевої, конкурентоспроможної та інтегрованої до ЄС енергетичної економіки.
ЄС каже, що позицію Китаю щодо російської війни в Україні «дуже важко» зрозуміти
Чільний представник Європейського Союзу вказав у Китаї, що позиція китайського уряду щодо російської війни проти України не узгоджується з тим, що сам Китай проголосив своїми принципами у міжнародних відносинах.
Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, який також є комісаром ЄС з торгівлі, перебуваючи в Китаї, заявив, що Євросоюз прагне розвивати співробітництво, але назвав китайську позицію стосовно російської війни в Україні однією з перешкод.
Китай постійно заявляє про бажання миру, але при цьому Пекін демонстративно уникає осуду Росії за вторгнення Росії в Україну, і за час російської війни китайські керівники неодноразово наголошували на спільності інтересів з Москвою.
Оприлюднені китайським урядом принципи для припинення війни в Україні починаються з пункту про «повагу до суверенітету всіх країн», а далі там йдеться про необхідність дотримання «незалежності й територіальної цілісності всіх країн».
Але на офіційному рівні Китай досі не закликав Росію вийти з України, а китайська делегація в ООН неодноразово утрималася від голосування за резолюції, ухвалені більшістю країн організації, з вимогами вивести російські війська з української території.
«Територіальна цілісність завжди була ключовим принципом Китаю в міжнародній дипломатії. Війна Росії є прямим порушенням того принципу. Також Китай завжди наголошує, що кожна країна повинна мати право обирати свій шлях розвитку. Тому нам дуже важко зрозуміти позицію Китаю щодо війни Росії проти України, оскільки це суперечить засадничим принципам самого Китаю», - сказав Валдіс Домбровскіс під час виступу в пекінському університеті Цінхуа.
Китай наполягає на своїй нейтральності і заперечує припущення, що надає Москві підтримку, яку Росія використовує у війні проти України.
Держави Європейського Союзу на відміну від Китаю однозначно засудили російський напад на Україну і запровадили жорсткі економічні санкції проти Росії, вимагаючи виведення російських військ, та допомагають українцям захищатися від російської агресії.
Торгівля
Валдіс Домбровскіс, який походить з Латвії, назвав війну Росії проти України, а також позицію Китаю в цьому питанні «найпотужнішою, але не єдиною» перешкодою, що заважає кращим відносинам Європи з Китаєм.
Він повторив, що європейські лідери стурбовані дисбалансом у торгівлі з Пекіном і вказав, що торговельний дефіцит ЄС з Китаєм минулого року сягнув майже 400 мільярдів євро ($425 мільярдів).
Домбровскіс підкреслив, що для успішної міжнародної економічної співпраці потрібно, аби підприємства мали рівні умови для конкуренції.
Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила європейське розслідування щодо державних субсидій, які китайський уряд виділяє своїм виробникам автомобілів з електродвигунами.
Валдіс Домбровскіс також сказав, що Китай «політизує» умови для бізнесу, щоб захищати китайські інтереси, а це за його словами призвело до «меншої прозорості, нерівного доступу до контрактів, а також до дискримінаційних стандартів та вимог щодо безпеки».
- Голос Америки
Підтримка України та конфлікт з Трампом - чим запам'ятався генерал Міллі на головній військовій посаді у США
Остання перед відставкою міжнародна подорож очільника Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі була до німецького Рамштайну на засідання контактної групи з оборони України, де він закликав союзників "підтримувати Україну, доки Путін не припинить необґрунтовану, незаконну та руйнівну війну".
Міллі, який завершує свою каденцію у жовтні, запам'ятався своєю роллю в зміцненні міжнародного альянсу на підтримку України, суперечливому виведенню військ США з Афганістану, а також своєю позицією в подіях 6 січня 2022 року, коли натовп, невдоволений результатами президентських виборів, пішов на штурм американського парламенту, кажуть оглядачі.
Міллі рішуче виступав на користь підтримки України, але "його постійною турботою на посаді було уникнути конфлікту великих сил", - вказує полковник США Девід Батлер, речник Міллі. Історія світових воєн та його служби під час війни в Іраку вплинула на політику Міллі, пише оглядач Washintgon Post Девід Ігнатіус і нагадує: Міллі - випускник Принстона з енциклопедичним знанням воєнної історії.
В іншій статті оглядачі Washington Post згадують слова Міллі після першого року війни Росії в Україні про "вікно можливостей" для перемовин. Тоді Міллі вказав, що "сторони мають визнати, що перемога може не бути досяжною військовим чином". Головний військовий США навів приклад Першої світової війни, коли втрачена нагода для перемовин означала затяжний кривавий конфлікт, який створив умови для Другої світової війни.
Оглядачі WP Ден Ламонт, Міссі Раян та Керен Деянг опитали більше десятка експертів та посадовців про Міллі і зрештою змалювали портрет амбітного, прямолінійного лідера, який образив декого своїми діями на посаді головного військового США, випав із ласки одного президента, але здобув повагу іншого, і міг лавірувати в "токсичній політиці Вашингтона", йдеться в статті.
Колишній президент США Дональд Трамп, який призначив Міллі на посаду, вітав і його звільнення в соцмедіа словами: "Час святкувати всім громадянам США!"
Трамп критикує Міллі за його позицію під час президентських виборів 2022 року, коли той заявив, що військові залишаться осторонь. Згодом Міллі казав, що остерігався неконституційних наказів колишнього президента. В США деякі оглядачі заявили, що така позиція Міллі була заполітизованою, пише WP.
А от голова військового Комітету НАТО адмірал Нідерландів Роб Бауер сказав Міллі під час візиту до Німеччини: "В час, коли конституційні цінності вашої країни докорінно струснуло, ви забезпечили, що американське військо продовжило представляти цінності та ідеали країни".
- Голос Америки
Дуда підтримав заборону продажу українського зерна у Польщі, але пообіцяв транзит збіжжя в інші країни
Президент Польщі Анджей Дуда виступив на захист рішення про заборону продажу українського зерна у Польщі, але пообіцяв транзит збіжжя через польську територію до третіх країн, повідомляє польський канал TVP.
"Рішення уряду зберегти заборону на продаж українського зерна на польському ринку було правильним; однак потрібно зробити все, щоб зробити транзит цього зерна до найбідніших країн світу якомога більшим", – сказав Дуда і підкреслив, що Польща намагається підтримати Україну в експорті зерна до найбідніших країн Африки чи Азії.
Він розкритикував ЄС за відмову продовжити ембарго на продаж продовольства з України й додав: "На жаль, під час війни дуже мало цього зерна потрапило до тих країн, які його справді потребують; тим часом воно експортувалося на такі ринки, як польський. Польський уряд змушений був прийняти радикальні рішення, підтримуючи польських фермерів, захищаючи наш ринок і польське сільське господарство".
При цьому він підкреслив, що налагоджено спеціальні транзитні маршрути, за якими українське зерно може проходити через Польщу, а потім експортуватись туди, "де воно справді потрібне".
Нагадаємо, гострі докори, якими обмінюються найвищі посадовці України та Польщі, викликали стурбованість долею партнерства Києва і Варшави на тлі російської війни.
Зокрема минулого тижня Польща викликала до МЗС посла України через критику обмежень для українського зерна президента України Володимира Зеленського під час виступу на Генасамблеї ООН про те, що "що дехто у Європі грає солідарність у політичному театрі, й робить трилер із зерна", що допомагає "підготувати сцену для московського актора".
При цьому президент Дуда із трибуни Генасамблеї ООН підкреслив, що Україна має пам'ятати, що отримує допомогу від Польщі і порівняв ситуацію із "людиною, яка тоне", що "може затягнути на глибину... рятівника".
Експерти припустили, що така риторика може зберегтись на тлі підготовки виборів у Польщі 15 жовтня, де польська керівна партія "Право і Справедливість" виграла вибори 2019 року значною мірою завдяки голосам селян. А деякі медіа назвали це "найнижчою точкою тісних відносин між Києвом і Варшавою".
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