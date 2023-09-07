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Снаряди зі збідненим ураном, які Україна отримає від США: аналіз переваг і недоліків
Росія може вивести свої танки з України, якщо їй не подобається, що США надсилають в Україну снаряди зі збідненим ураном — так в уряді США відреагували на скарги Москви щодо надання Україні боєприпасів зі збідненим ураном.
Неназваний американський чиновник у коментарі виданню Politico, зокрема заявив:
"Насправді відбувається те, що Росія просто не хоче бачити Україну з танками та більш ефективними танковими снарядами, які можуть бути смертоносними для російських танків", - сказав чиновник.
"Якщо Росії це неприємно, вони можуть вивести свої танки з України", - додав він у розмові з Politico.
У США попереджають, що Росія готується поширювати пропаганду, мовляв, снаряди зі збідненим ураном небезпечні, хоча сама Росія також має ці боєприпаси.
“Що тут насправді відбувається, це Росія просто не хоче, щоб Україна продовжувала виводити їхні танки з ладу", — заявляв у березні цього року представник Білого дому Джон Кірбі, коли у РФ висловлювали незадоволення рішенням Британії надати Україні снаряди зі збідненим ураном для британських танків Challenger.
Що таке снаряди зі збідненим ураном
Боєприпаси зі збідненим ураном вже давно є стандартними у збройних силах багатьох країн, хоча їхнє застосування критикують через ризик негативного впливу на здоров'я людини.
Збіднений уран - побічний продукт виробництва ядерного палива. Як повідомляє МАГАТЕ, це метал з високою щільністю і твердістю, як вольфрам. Він на 70% перевищує щільність свинцю, який використовується у традиційних боєприпасах.
"Він настільки щільний, що маленький 10-сантиметровий кубик (збідненого урану) важив би 20 кілограмів", - мовиться на сайті МАГАТЕ.
Саме через високу щільність його використовують у військових цілях, зокрема у бронебійних танкових снарядах.
“Вони настільки щільні і мають такий великий імпульс, що вони просто продовжують проходити крізь броню — і нагрівають її настільки, що вона загоряється", — описує дію снаряда експерт з ядерної зброї RAND Едвард Гейст у коментарі Associated Press.
В огляді Newsweek фахівці описують ці боєприпаси як “кінетичні снаряди, які не вибухають, але пробивають броню танка під час стрільби”.
Ці снаряди дозволять Україні збивати російські танки “з будь-якої позиції, навіть там, де броня найтовщаКолишній полковник британських Сухопутних сил Геміш де Бреттон-Гордон
Боєприпаси зі збідненим ураном є “найпотужнішими танковими боєприпасами”. Ці снаряди дозволять Україні збивати російські танки “з будь-якої позиції, навіть там, де броня найтовща”, - розповів для видання Newsweek колишній полковник британських Сухопутних сил Геміш де Бреттон-Гордон, який раніше командував силами хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту Великої Британії та НАТО (CBRN).
Внаслідок пробивання снарядом броні танка, всередині машини загоряється боєкомплект і пальне.
“Що стосується знищення російських танків, це неймовірно ефективно", - сказав де Бреттон-Гордон.
Крім цього, ці снаряди можна використовувати для ураження ворожої техніки на більшій відстані, пише Newsweek. Вони також можуть пробивати фортифікаційні споруди, укріплені обʼєкти та навіть бункери.
Збіднений уран у США також застосовували для виготовлення броні військової техніки. Зокрема, броня зі збідненим ураном встановлена на американських важких танках Abrams, які ЗСУ мають отримати всередині вересня цього року.
Погрози Росії
Білий дім 6 вересня оголосив про новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли боєприпаси зі збідненим ураном. Ці снаряди українцям рекомендують застосовувати на танках американського виробництва Abrams. Це не вперше, коли Україна матиме це озброєння.
У березні цього року Британія надала Україні боєприпаси зі збідненим ураном для застосування їх на британських важких танках Challenger.
Наступного дня після оголошення США, у четвер 7 вересня, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що постачання Україні боєприпасів зі збідненим ураном є “злочинним актом”.
“Це не просто ескалаційний крок, це відображення обурливого ігнорування Вашингтоном екологічних наслідків використання такого роду боєприпасів у зоні бойових дій. Це, по суті, злочинний акт, іншої оцінки я дати не можу”, – цитують російські ЗМІ заступника глави МЗС Росії Рябкова.
За даними російських ЗМІ, Рябков також повторив попередні погрози Кремля про ризик ядерної війни, що Захід “тисне” на Москву, і що є небезпека прямого збройного конфлікту між ядерними державами.
Посольство Росії у США у своєму Телеграм-каналі назвало передачу цих снарядів Україні “явною ознакою нелюдяності", повідомляє Al Jazeera.
А прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у четвер заявив, що такі снаряди призведуть до “зростання числа хворих на онкологію та інших захворювань".
"Це дуже погані новини. Тому, на жаль, така ситуація неминуче чекатиме на ті українські території, на яких вони будуть застосовуватися", - сказав Пєсков, і додав: "Звичайно ж, відповідальність за це цілком і повністю лежатиме на керівництві США, яке ухвалило таке рішення".
У Вашингтоні попереджали, що РФ поширюватиме пропаганду про "небезпеку" збідненого урану.
Як збіднений уран впливає на здоров’я військових
Використання снарядів зі збідненим ураном не заборонено міжнародним правом.
Громадський рух "Міжнародна коаліція із заборони уранової зброї" заявляє, що дотик до пилу збідненого урану або його ковтання становлять небезпечний ризик для здоров’я людини, зокрема це сприяє онкохворобам.
А аналітичний центр RAND зробив дослідження щодо боєприпасів зі збідненим ураном, у висновках якого мовиться, що “поширеною помилкою є те, що радіація є основною небезпекою від використання збідненого урану. … Це не так у більшості сценаріїв його використання на полі бою”.
Про те, що боєприпаси зі збідненим ураном не мають жодного стосунку до ядерного озброєння і навіть “не наближаються до” сфери ядерної зброї, заявив у середу, 6 вересня, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.
“Це звичайний тип боєприпасів, який використовується, зокрема, завдяки його бронебійним можливостям”, — сказав Кірбі.
Міжнародна організація МАГАТЕ - агенція ООН із ядерного нагляду - заявляє, що залишки збідненого урану, розсіяні в навколишньому середовищі, “не становлять радіологічної небезпеки для населення постраждалих регіонів”.
У звіті МАГАТЕ йдеться, що дослідники не знайшли зв'язку між використанням збідненого урану та підвищенням рівня смертності серед військовослужбовців.
За даними звіту, збіднений уран “значно менш радіоактивний, ніж природний уран”, при цьому МАГАТЕ закликає до обережного поводження з цими снарядами.
Хоча збіднений уран суттєво не впливає на фонове випромінювання, він може становити небезпеку, якщо його частинки потраплять в організм, визнають фахівці МАГАТЕ.
Коли боєприпаси зі збідненим ураном вражають броню танка, вони можуть спалахнути та утворити урановий пил або аерозольні частинки, які при вдиханні можуть потрапити в кров і спричинити пошкодження нирок.
“Високі концентрації в нирках можуть спричинити шкоду, або у крайніх випадках, ниркову недостатність”, – зазначається у звіті МАГАТЕ.
Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх впевнена, що українці будуть використовувати ці снаряди відповідально
2010 року комітет Європарламенту з питань охорони здоров'я назвав вплив випромінювання від снарядів зі збідненим ураном "дуже малим", порівняно із природним випромінюванням. Комітет рекомендував у регіонах, де тривають бойові дії, не допускати населення до ураженої такою зброєю техніки та утилізувати її належним чином.
Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх в середу у коментарі CNN сказала, що США впевнені, що українці будуть використовувати ці снаряди відповідально.
"Ці снаряди є стандартними для танків, які застосовують не лише США, і які ми будемо надавати українцям. Якщо вони увійдуть в пакет допомоги сьогодні або в найближчі тижні, ми абсолютно впевнені, що українці використовуватимуть їх відповідально, борючись за повернення своєї суверенної території", - сказала заступниця речника Міноборони США.
Використання збідненого урану Росією
У березні цього року Пентагон у коментарі AP повідомив, що США разом з іншими країнами, “включно з Росією”, давно володіють снарядами зі збідненим ураном.
У відповідь на запит Associated Press, речник міноборони США підполковник морської піхоти Гаррон Гарн у березні заявив, що ці снаряди “врятували життя багатьом військовослужбовцям під час бою”.
“Інші країни також давно володіють снарядами зі збідненим ураном, включаючи Росію”, - додав Гарн.
“Звичайно, росіяни також широко використовують його (збіднений уран)”, — сказав у березні у коментарі виданню Newsweek полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон.
Російські державні ЗМІ раніше повідомляли, що російські модернізовані бойові танки РФ, зокрема Т-80БВ, можуть стріляти снарядами зі збідненим ураном.
Видання AlArabia влітку цього року повідомляло про заяву Путіна, який погрожував застосувати збіднений уран проти Збройних сил України.
"У нас багато таких боєприпасів, зі збідненим ураном, і якщо вони [ЗСУ - ред.] їх використовують, ми також залишаємо за собою право використовувати такі ж боєприпаси", — сказав Путін.
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"Він дійсно був героєм". Американські пілоти згадують Андрія Пільщикова "Джуса"
Винятковий льотчик, добрий друг, принципова й самовіддана людина. Так загиблого українського пілота МіГ-29 Андрія Пільщикова на позивний "Джус" згадують ті, хто добре його знав.
Льотчик, який трагічно загинув 25 серпня на Житомирщині, був втіленням образа "Привида Києва" - оборонців повітря української столиці. А між бойовими чергуваннями Джус працював із багатьма благодійними організаціями, допомагав побратимам, модернізував авіацію і пояснював важливість надання Україні F-16 у західних медіа. Саме йому значною мірою можна завдячувати рішенню про надання Києву винищувачів четвертого покоління, розповідають його українські та американські побратими.
"Джус був феноменальним, талановитим льотчиком. За понад три десятиліття в авіації мені дуже легко одразу побачити справжній талант", - каже Роб Свертфейгер, командувач Повітряних сил Нацгвардії США, який за останні понад 20 років здійснив десятки подорожей до України в межах багаторічної програми співпраці між Повітряними силами України та Національною гвардією США у Каліфорнії.
Джус був феноменальним
Завдяки цій співпраці Джус зав'язав дружні взаємини із ним та іншими американськими пілотами: у 2018 році у Старокостянтинові пройшли найбільші в історії незалежної України міжнародні авіаційні навчання "Чисте небо-2018". Саме тоді українські та американські побратими помітили талант 25-річного Андрія Пільщикова.
"Дуже рідко молодші пілоти повітряних сил перебувають у центрі уваги таких масштабних тренувань, - каже Свертфейгер. - Й Андрій був одним із головних планувальників і пілотів під час «Чистого неба-2018» , ми регулярно літали з ним під час навчань і здійснювали планування цих навчань із ним, і він показав свій професіоналізм, він дійсно був яскравою зіркою тих навчань. Я знаю, що кілька наших пілотів винищувачів F-15, повернувшись після тренувальних вильотів із ним, казали: «Вау! Цей хлопець талановитий! Він – дійсно майстерний!» Тож оце справжній американський стандарт".
Він дійсно був яскравою зіркою тих навчань
"Він дуже швидко вчився, тому, думаю, він так наполегливо намагався отримати ці літаки F-16 для України, і тому що він знав, що більшість таких пілотів як він, опанують його дуже швидко", - згадує Джерсі Берд, підполковник Повітряних сил Нацгвардії США у відставці, який разом із Свертфейгером був одним із командувачів, які планували навчання "Чисте небо".
Інший американський пілот Дрю Армей, майор Повітряних сил Нацгвардії США у відставці, додає: "Він відіграв важливу роль для їхніх ВПС на рівні, який набагато перевищував його ранг: він був лейтенантом чи капітаном у той час, і лише капітаном на момент смерті".
Притягував до себе, просто чудовий хлопець
Берд згадує спільні польоти із Джусом в Україні: "Одна з моїх найсмішніших історій - про те, як я вперше з ним літав. Були два F-15 і два МіГ-29, і ми були. І кожен F-15 мав відпрацьовувати бій з МіГ-29, але ми всі були на одній радіочастоті, і я чомусь подумав, що я – у бою проти Джуса, тому що я постійно чув його по радіо. Тож я відповідав на всі його сигнали по радіо, і лише коли ми повернулися на землю, я дізнався, що я насправді не мав вести бій із Джусом. Я мав вести боротьбу з іншим МіГ-29. І тому всі ті фотографії, на яких ми з ним сміємося на злітній смузі, - це про ті маневри. Тому що тільки коли я приземлився, він запитав: «Чому ти постійно зі мною говорив, ми ж не з тобою боролись?». І я тоді: «Так, звучить логічно». Він був чудовою людино, веселою, притягував до себе, просто чудовий хлопець".
У 2019-му Пільщиков сам побував на каліфорнійській базі Фресно. Саме там він уперше сів у кабіну F-15, й відтоді робив усе, аби реформувати українську авіацію. Зокрема,ґ саме тому з початку повномасштабної війни Росії був найяскравішим голосом за надання Україні винищувачів F-16.
Кількість праці та зусиль, які він доклав до цієї мети, неможливо виміряти
"Джус був відданий вдосконаленню ВПС, і його місія отримати F-16 для України була зосереджена саме на цьому. Він вважав, що надання Україні західних літаків 4-го покоління допоможе краще захистити країну та його співгромадян. І він був відданий цьому. І кількість праці та зусиль, які він доклав до цієї мети, неможливо виміряти. Мине певний час, поки люди повністю усвідомлять, наскільки він віддавав своє життя для своїх співвітчизників-українців. І це ознака героя, яким він дійсно був", - каже Свертфейгер.
Дитинство й навчання у ХУПС
Ірина Шкаєва, подруга дитинства пілота, розповідає про його сім'ю: "Вони жили: мама, бабуся і Андрій. Це була дуже дружня родина". "Кожна дитина про щось мріє, хтось мріє стати ветеринаром, космонавтом, пожежником, але здебільшого мрія залишається мрією. А це людина, яка перетворила мрію в ціль, і не просто для галочки, - він став кращим", - каже вона.
Він був вже дуже підготовлений
Пілот Повітряних Сил ЗСУ із позивним "Мунфіш" - один із однокурсників і близьких друзів Джуса. "З Андрієм я познайомився в 2011 році: ми з ним вступили до Харківського університету повітряних сил. Чим запам'ятався він тоді з самого початку, що ми тоді приїхали, були такі трошечки не у своїй тарілці, не знали, що як відбувається. То він був вже дуже підготовлений", - розповідає він.
Вступити до ХУПС Пільщикову одразу не вдалось через зір. Шкаєва згадує, що причиною проблем із очима став прикрий випадок у дворі в підлітковому віці: йому в очі бризнув клей, яким місцеві дівчата клеїли собі накладні нігті. "Але найсильнішою людиною, яка врятувала його мрію, була мама. Вона зробила все для того, щоб врятувати його зір, відвезла його до Києва, і вони зробили корекцію зору, щоб Андрій зміг вступити до університету повітряних сил. І завдяки мамі він став тим, ким він став", - каже вона і додає: "Вона - не просто мати героя, а мати - героїня".
Завдяки мамі він став тим, ким він став
Мунфіш згадує, наскільки Андрій був відданий мрії: "Він знав дуже багато про літак наперед, видно було, що він готувався".
Український льотчик також поділився веселою історією зі студентських часів: "Коли ми поїхали на курс молодого бійця так званий, КМБ, тобто польовий вихід, в польових умовах, коли відбувається злагодження підрозділу, курсантам прививаються базові військові навички, - в нього були схованки з печивом, ще якимось вкусняшками, десь там під деревом. Тобто він знав цю місцевість, туди був доступ, він зробив схованки, знаючи що на КМБ будуть погано годувати. І він потім ці схованки діставав".
Він і його мама були дуже добрими і чуйними до нас
"І він, і його мама дуже нам всім допомагали, - додає український льотчик. - Ми курсантами їздили у відпустку, а він харківській і жив недалеко від ХУПСа. І ми завжди, коли їхали у відпустку, в казармі особисті речі само собою лишати заборонялося, і ми закидали їхню квартиру своїми речами, залишали на зберігання, їхали у відпустку, поверталися з відпустки – звичайно, ж знову ж таки через його цю квартиру. І там був такий безлад, особливо коли всі приїхали – розмови, матюки… Мама його просто виходила на прогулянку. Ми нещодавно говорили з нею, про це згадували. І от він такий був, що він, що його мама були дуже добрими і чуйними до нас".
Також Мунфіш згадує: "Його любили дівчата, отак скажу. У нього з цим не було проблем, його дівчата любили, у нього їх було багато. Він був харизматичний, високий, стрункий, дуже гарні очі, усмішка, був легкий духом, просто було з ним було говорити, бути поряд, це само собою зрозуміло".
"Привид Києва"
Після закінчення п'ятирічного контракту в армії у 2021 Пільщиков звільнився через незгоду із командуванням. Але, як кажуть його побратими, він готувався до повномасштабної війни.
Рано 24 лютого всім передзвонив Андрій і сказав: «Почалося»
"Рано 24 лютого всім передзвонив Андрій і сказав: «Почалося». І він вже їхав до себе аеродром в рідний Васильків, - каже Мунфіш. - І я також цього не знаю, це лише з розповідей, але він в той ранок – звичайно, все що було закрито, ще було темно, - він в той ранок вибив двері аптеки, забрав медикаменти, залишив свій номер, щоб люди прийшли і вони потім це питання вирішили. Він знав, що йому треба приїхати на аеродом з медикаментами. В нього була своя особиста зброя, він приїхав зі своєю зброєю, він був підготовлений, загрузив машину".
Йому це подобалось, він це любив
А на початку повномасштабного вторнення Росії в Україну у складі 40-ї бригади тактичної авіації він обороняв небо столиці. Саме йому належить ідея колективного образу "Привида Києва" - у відповідь на заяви російських сил про нібито знищення української авіації у перші дні війни.
"Для уособленння легенди про Привида була обрана ця фотографія, датована у мене 26 квітня 2019 року, - пише у Facebook його мати Лілія Авер'янова. - Андрій випробував французький льотний шолом, у якому чудово було працювати. Особливо хорошим був звук при радіообміні. Мала бути якась офіційна процедура впровадження через якусь дослідницьку структуру МО. Але все так і заглохло. Після того у нас були спроби зробити новий блок з новими мікрофонами для існуючих шоломів... Французький шолом повернули французам. А нам лишилися ці фото, одній з яких судилося стати символом Великого Українського Спротиву".
"Він постійно рвався, і цього року навесні, літом він дуже багато проводив, не вилазив з тих аеродромів, він виконував завдання, йому це подобалося, він не хотів, щоб його міняли, бо йому це подобалось, він це любив", - згадує Мунфіш.
У травні 2022 року Андрій указом президента України був нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
Візит до Вашингтона
Саме з Мунфішем минулого літа Джус відвідав США, щоб зустрітись із американськими конгресменами й просити їх про надання Україні винищувачів.
Перше, про що ми говорили – це засоби ППО
"Ми з ним сиділи, зрозуміло, що ми готувались до цієї зустрічі, і перше, про що ми говорили – це засоби ППО. Ми сиділи два льотчики, ми знали, що літаки – це довга справа, що це довго затягнеться. Але засоби ППО – ми знали, наскільки важлива їхня роль, - каже пілот. - І мені здається, що першим результатом цієї зустрічі було все ж надання засобів ППО – самі бачите. Я думаю, що ми тоді не прогадали. Адже засоби ППО прикривають Київ, критичну інфраструктуру".
Американський військовий історик і письменник Адам Макос допоміг організувати цей візит до Вашингтона.
"Він говорив із Fox News, CNN, Voice of America, BBC – він робив це після довгого дня польотів, іноді він робив це між місіями, - розповідає він. - Я допомагав йому домовлятись про інтерв’ю з окремими виданнями, казав: «Джусе, вони готові поговорити з тобою о 3 ранку завтра». Й іноді я писав йому: «Джусе, вони готові починати запис». А він казав: «Я маю злітати, бо летять ракети». Це було божевілля. Він буквально давав інтерв'ю з лінії фронту".
Він буквально давав інтерв'ю з лінії фронту
Однак бажаного ефекту ті розмови з медіа не давали, згадує Макос: "Він благав про сучасні літаки, але я не відчував, що в Америці щось змінюється. Ви знаєте, президент мав свою позицію, міністр оборони – ніхто не змінював позицію. Вони відхиляли ці запити. Хоча Джус робив усе можливе. Але одного разу я сказав йому: «А що якби ми зробили щось, щоб змінити це?» Коли ви сідаєте із кимось віч-на-віч, - це зовсім інша взаємодія, ніж розмова на відстані 8000 миль один від одного, коли ти в шоломі чи масці. І я сказав: «Що якби ми привезли тебе до Вашингтона, чи ти б це зробив?» Йому треба було трохи подумати, тому що Джусу не подобалось бути у центрі уваги".
Зусиллями Адама для Джуса й Мунфіша організували зустріч із американськими законодавцями від обох партій. Марк Келлі, сенатор-демократ, який був на тій зустрічі, розповідає: "Я сам виконував бойові вильоти з авіаносця під час війни у Перській затоці. І мав можливість поговорити з Андрієм та його командувачем про те, що йде добре, що йде недобре, що їм потрібно".
Джусу не подобалось бути у центрі уваги
Келлі додає: "Ми говоримо однією мовою, і я не говорю українською і маю на увазі не англійську. Це мова авіаторів, бойових пілотів. І це звісно для мене було найяскравішою подією тижня, місяця – зустрітись із двома пілотами, один з яких був Андрій. Вони дали мені уламок збитого російського МіГ-29".
Ден Салліван, сенатор-республіканець, розповів, що також був вражений зустріччю: "Він знав, що F-16 був кращим літаком. І він сказав: «Ми не лише можемо літати на них, а ми можемо швидко навчитись це робити, нам це потрібно»".
Тожі Джус описав тактичні і стратегічні переваги F-16 для української армії, згадує Салліван і додає: "Він виконав чудову роботу, говорячи: «Так, я літаю на МіГ зараз, але я цілком можу літати на F-16, і це дуже допоможе нам у цій загарбницькій війні Владіміра Путіна та росіян». Тож пілот, який чітко знав, про що він говорив, - було дуже потужним. На жаль, це забрало забагато часу".
Прилетів до Вашингтона з фронту
"Він прилетів до Вашингтона з фронту, зустрівся із впливовими законодавцями й посадовцями Пентагону, - й полетів назад воювати з росіянами. Це створило значний вплив, і я сподіваюсь, про нього завжди пам’ятатимуть", - підкреслив законодавець.
Саме після тої зустрічі група законодавців від обох партій почала писати запити до Білого дому й Пентагону із вимогою надати Україні F-16. Адам Макос каже: "Раптом ми бачимо, що сенатори пишуть ці листи, їздять в Україну, чого раніше не робили. І як мені розповіли, сенатор Салліван майже щотижня після того ходив до Командувача об’єднаних штабів і міністра оборони й питав: «Що там із F-16?» Це сталось рік тому, але ми нарешті бачимо результат".
Майлз Теллер сказав їм: «Хлопці, ви і є справжні Top Gun». А Джус сказав Майлзу Теллеру: «Слухайте, наступне кіно Top Gun ви маєте зняти в Україні»
Під час візиту до Вашингтона Джус і Мунфіш також зустрілись із режисерами документальної стрічки Superpower Аароном Кауфманом і Шоном Пеном. Кауфман згадує: "Що справді вражало в Джусі, так це те, що цей хлопець, який, очевидно, був винятковим, очевидно, пілотом-асом, хоча він був впевненим, але й водночас дуже скромним, він був дуже простим, дуже щирим. Неможливо було не закохатися в таке. І ми одразу зрозуміли, що хочемо почути, що він скаже".
Окрім збирання матеріалу для документального кіно, Кауфман і Пен організували для українських пілотів закритий показ фільму Top Gun: "Ми кілька разів взяли у них інтерв'ю, а потім, поки ми були у Вашингтоні перед від'їздом, ми повели їх на показ Top Gun, який їм сподобався. І після цього Шон Пенн подзвонив по відео акторам Майлзу Теллеру, Глену Пауелу і кільком іншими людям з фільму. І вони змогли поспілкуватися із ними. І Майлз Теллер сказав їм: «Хлопці, ви і є справжні Top Gun». А Джус сказав Майлзу Теллеру: «Слухайте, наступне кіно Top Gun ви маєте зняти в Україні»".
Благодійність
Також разом із Адамом Макосом та Дрю Армей, Джус здійснював благодійний проект Wingmen for Ukraine. На зібрані кошти вони передавали українським пілотам гелікоптерів засоби навігації, шоломи й вогнетривкі комбінезони, які допомогли врятувати не одне життя.
"Ми зосередилися на допомозі вертолітникам, тому що вони практично не були відносно добре оснащені, - каже Армей. - Я маю на увазі, що з широкої точки зору, очевидно, він хотів кращого літака для української армії, але він знав, що вертолітники не мали потрібного вогнетривкого обладнання, не мали належного обладнання загалом, і хлопці гинули, тоді, коли могли вижити. І тому він став надзвичайно зосереджений на цьому. І я думаю, що це говорить про його прагматизм і його зосередженість на допомозі тим, хто цього потребує, а не обов’язково тим, хто був близький до нього, і саме таким хлопцем він був".
Ці гроші мають допомогти хлопцям
"Джус відправив понад 13 тисяч доларів власних заощаджень, щоб допомогти цим хлопцям. Неймовірно, - каже Макос. - В нього не було шикарної машини, квартири, - він казав, що хоче купити щось після закінчення війни, але поки говорив, що ці гроші мають допомогти хлопцям".
Крім Wingmen for Ukraine, Джус брав участь у багатьох адвокаційних і благодійних ініціативах. Зокрема фонд "Неопалима Купина", через який Андрій купляв для побратимів чимало корисного обладнання, буде перейменовано на його честь, повідомила його мати.
Є такі проєкти, яких насправді немає дуже в багатьох країнах НАТО
"Він пішов… і він робив дуже багато. Я не можу про це розказувати, але є такі проєкти, яких насправді немає дуже в багатьох країнах НАТО – те, що ми або вже реалізували, або намагаємося реалізувати, в процесі. Це колись будемо розказувати, це дуже-дуже унікальні системи, і такі всякі девайси. Він дуже багато цим займався, він був в курсі всього, що відбувається", - каже Мунфіш.
Мрія про F-16
Здійнятись на F-16 в небі над Україною так і залишилось нездійсненою мрією Джуса. Він загинув за кілька днів до того, як мав почати підготовку до навчань – у той же час інші українські пілоти вже проходили тренування на цих винищувачах у Данії.
Джус мав їхати в першій групі на навчання
Любов Шипович, співзасновниця фонду Razom for Ukraine, що залучав Андрія до своєї адвокаційної роботи, розповідає: "Джус мав їхати в першій групі на навчання, але через його такий непростий характер – він, здається, пересварився з усіма генералами, й його намагалися поставити на місце, і він мав виїхати в другій групі... останній тиждень Джус часто казав, що ось він добився літаків, добився навчання, - а тепер хай інші літають. Він думав, що його і в другу групу не пустять".
"От через його такий характер, що він там особливо не слухався, що йому говорять зверху. Напевно тому він і зміг всіх переконати, що нам потрібні F-16", - пояснює вона.
Він мав сісти за штурвал літака, про який він так мріяв
"Знаєте, коли заговорили про F-16, дуже багато хто сказав: «Ми добились, нарешті ми добились…» Є таке прислів'я: в успіху багато батьків, а невдача – сирота. І я розумію, що кожен вкладав якусь свою роботу – адвокаційну, не адвокаційну, якісь зустрічі, але тут, я думаю, треба віддати належне Андрієві, тому що основною рушійною силою все-таки був він", - каже Мунфіш.
Макос додає: "Він був на фінішній прямій. Він мав сісти за штурвал літака, про який так мріяв. Це гірко, це важко зрозуміти. Але я дивлюсь на це так… Джус загинув, не граючись в ігри. Він працював. І важливо не те, що він ніколи не літатиме на F-16. Закінчення його історії таке: він віддав все для України, до останньої хвилини".
На честь Джуса планують назвати перший літак або ескадрилью F-16 в Україні. Посмертно йому присвоєно звання майора.
- Голос Америки
Гарріс: надання Північною Кореєю зброї Росії було б "величезною помилкою"
Віцепрезидентка США Камала Гарріс заявила, що для Північної Кореї було б «великою помилкою» надати військову підтримку Росією для використання її у війні проти України.
Гарріс, яка перебуває в Джакарті, Індонезія, на саміті ASEAN, сказала в інтерв’ю CBS News, що для Росії було б ознакою відчаю звернутися за допомогою до ізольованої Північної Кореї, і що це призведе до подальшої ізоляції обох країн.
"Думати постачати боєприпаси з цією метою, було б для них величезною помилкою. Я також твердо переконана, що це ще більше ізолює як Росію, так і Північну Корею", - сказала Гарріс.
"Цілком очевидно, що Росія явно відчайдушна. Вони вже зазнали стратегічної невдачі. Просто подумайте про це. На початку всього цього, півтора року тому, експерти казали, що це закінчиться за кілька днів. Що ж, українці досі воюють", - сказала Гарріс.
Як повідомляв раніше Голос Америки, віцепрезидентка Камала Гарріс бере участь у саміті ASEAN, який стартував у В Джакарті 5 вересня. Очікується, що лідери с обговорять російську війна в Україні, щодо якої Гарріс також візьме участь у зустрічі ASEAN та групи партнерів, куди входять США, Китай, Росія, Австралія, Індія, Японія, Нова Зеландія та Південна Корея.Група ASEAN приймає рішення на основі консенсусу та декларує принцип невтручання у внутрішні справи інших країн.
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- Голос Америки
Дводенний візит Блінкена до Києва свідчить про довіру до України і її ППО. Сенатори США та аналітики коментують візит держсекретаря
Візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до України, який не обмежився столицею та навіть тривав не кілька годин, а два дні, попри постійні російські обстріли, викликав обговорення як в Україні, так і в США – щодо значення і символізму візиту, а також його очікуваних наслідків.
Американські сенатори про візит держсекретаря США до Києва
Боб Менендес, сенатор-демократ так прокоментував Голосу Америки візит: “Це додаткова підтримка наших зусиль, які ми робимо вже протягом певного часу, — ми міцно стоїмо на боці України. І це не тільки боротьба за свободу, але й захист міжнародного положення про те, що не можна силою забирати територію іншої держави. Тож, я радий, щоб відбувся візит Держсекретаря, який іще раз підтверджує нашу відданість”.
Біл Гагерті, сенатор-республіканець в коментарі Голосу Америки наголосив, що після візиту Ентоні Блінкена до Києва, очікує на план завершення війни: “На мою думку, війна в Україні триває вже занадто довго. І цього не було би, якби не деякі помилки цієї адміністрації. Але відтак, чинний розвиток подій мене не дивує. Що я хочу бачити після візиту держсекретаря Блінкена до Зеленського, — це чіткий план завершення цієї війни. Я думаю, кожен американець бажає українцям перемоги, але я хочу почути, як вони планують цього досягти”.
Кріс Мерфі, сенатор-демократ каже: “Зараз дуже важливо показати українцям, що ми з ними на довго. Вони демонструють великий прогрес. Минулий тиждень був дійсно позитивним з точки зору прориву російських ліній. …Я сподіваюсь, він [Ентоні Блінкен, - ред.] повідомить їм, що чинна адміністрація зробить все необхідне, щоб виділити Україні додаткове фінансування. Я також стурбований тим, що республіканці в Палаті представників, починають лякатись, коли мова заходить про підтримку України. Це найгірший із можливих моментів, щоб давати сигнали, що в США, мовляв, є якісь розбіжності щодо продовження підтримки України. Саме зараз, коли українці просуваються вперед. Я сподіваюсь, що ми зможемо виділити додаткове фінансування для них пізніше цього року, надіюся, що протягом наступних 30 днів”.
А сенатор-республіканець Мітт Ромні сказав: “Для нас важливо комунікувати з народом України, і нагадувати їм, що ми повністю підтримуємо їхні зусилля у боротьбі за свободу та суверенітет. Ми обуренні жорстокістю російського лідера, який напав на Україну. І ми будемо підтримувати Україну і надамо їм зброю, необхідну для боротьби за власний суверенітет”.
Консультація перед зустрічами у Нью-Йорку
Телеканал CNN наголошує - візит головного дипломата Вашингтона став можливістю для США і України скоординувати зусилля перед засіданням Генеральної Асамблеї ООН, яке відбудеться пізніше цього місяця. З посиланням на високопосадовця Держдепартаменту, CNN пише, що “українці мають важливу місію в Нью-Йорку”, щоб продовжувати пояснювати своїм союзникам і партнерам по всьому світу, що відбувається, і свою постійну потребу в підтримці. А для США важливо продовжувати очолювати ці глобальні зусилля.
“Дуже, дуже важливо мати можливість проконсультуватися та дійти згоди перш ніж ми прибудемо в Нью-Йорк”, – сказав посадовець виданню CNN про одне з головних завдань візиту.
Візит – відповідь на “тертя” між Києвом і Вашингтоном
Wall Street Journal пише, що візит Блінкена спрямований на те, щоб підтримати Київ і західних союзників та “надіслати повідомлення Кремлю про те, що Вашингтон не має наміру відступати”.
Крім того, на думку оглядачів видання, повільний прогрес контрнаступу “породив тертя між Києвом і Вашингтоном”. А європейські союзники США тим часом стурбовані, що адміністрація Байдена буде дедалі більше обмежена у питаннях підтримки України внутрішньою політикою напередодні виборів.
Тому візит держсекретаря спрямований на обговорення усіх цих питань і “відбувається у вирішальний політичний і військовий момент”.
WSJ також цитує власне джерело в американському уряді про те, що “неофіційні часові рамки для успішного українського прориву тепер повинні охоплювати жовтень або листопад. Цьому сприятиме і оголошений Блінкеном пакет допомоги, включно з боєприпасами зі збідненим ураном, рішення про надання яких було прийнято після тривалих дискусій.
Пакет допомоги, оголошений під час візиту – для перемоги України
“Останній американський пакет допомоги має на меті допомогти Україні перемогти у боротьбі з Росією”, – таку оцінку оголошеної Ентоні Блінкеном допомоги озвучив один із американських високопосадовців виданню New York Times.
Утім, у статті зазначено, що “офіційні особи США відмовляються визначити, як саме може виглядати перемога України, а деякі експерти стверджують, що Україна навряд чи отримає вирішальну військову перевагу”.
Ще одне джерело NYT у американському уряді свідчить, що “переговори є практично неможливими в нинішніх умовах, оскільки громадськість України рішуче виступає проти будь-яких поступок Москві, а Росія не виявляє інтересу до серйозних переговорів”.
Агенція Reuters нагадує, що Ентоні Блінкен – перший високопосадовець США, який відвідав Київ після початку контрнаступу. Reuters також цитує висловлювання держсекретаря щодо прогресу у контрнаступі, його прискоренні в останні тижні і сподівання, що нова допомога від США допоможе його посилити, надавши подальший імпульс.
Значення, яке надають США відносинам і підтримці України
Між держсекретарем Ентоні Блінкеном і всією вертикаллю влади в Україні, включаючи президента, прем’єр-міністра та міністра закордонних справ, склалися нормальні, робочі відносини на тлі війни в Україні та тієї підтримки, яку Сполучені Штати надають країні. Таку думку висловив український політолог Дмитро Левусь в інтерв’ю Голосу Америки.
На додаток до звичних тем безпекової, гуманітарної, економічної допомоги, яку США надають Україні, Левусь вважає, що візит Блінкена також треба розглядати в контексті зовнішньополітичних ініціатив глобального порядку, які висуває сама Україна, і яким шукає підтримку від США та інших партнерів.
Серед них є насамперед українська формула миру і трибунал щодо злочину агресії Росії проти України.
Що стосується формули миру, Левусь звертає увагу на запланований візит президента України Володимира Зеленського на Генеральну асамблею ООН, де звучатимуть українські ініціативи щодо “реформування системи безпеки та стабільності у світі”, включно з продовольчою, ядерною, екологічною та загальною безпекою тощо.
Своєю чергою, трибунал щодо злочину агресії Росії проти України доцільно було б робити як систему двосторонніх договорів, до якої можуть приєднатися різні країни, і ця тема також перебувала на порядку денному під час візиту Блінкена.
Тривалість візиту держсекретаря Блінкена до Києва – два дні – Левусь вважає символічною. Адже це говорить про значення, яке надають Сполучені Штати відносинам і підтримці України. Водночас це також є символом довіри до України, і зокрема до тієї системи протиповітряної оборони, яку змогла збудувати Україна з допомогою також і американських систем ППО.
“Це найкраща реклама і найкраща підтримка”, - зауважив політолог.
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