10 важливих фактів про нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Збройні Сили України очолив генерал-полковник Олександр Сирський. Відповідний указ опублікований на сайті президента України Володимира Зеленського.

Призначаючи його головнокомандувачем, президент України Володимир Зеленський назвав його "найбільш досвідченим українським командувачем", який "має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію" і "успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції".

До призначення на найвищу військову посаду України 58-річний Сирський, який під час служби отримав позивний "Барс", командував Сухопутними військами ЗСУ з 2019 року.

Голос Америки зібрав кілька ключових фактів біографії головнокомандувача.