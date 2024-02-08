10 важливих фактів про нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

Збройні Сили України очолив генерал-полковник Олександр Сирський. Відповідний указ опублікований на сайті президента України Володимира Зеленського.
Призначаючи його головнокомандувачем, президент України Володимир Зеленський назвав його "найбільш досвідченим українським командувачем", який "має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію" і "успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції".
До призначення на найвищу військову посаду України 58-річний Сирський, який під час служби отримав позивний "Барс", командував Сухопутними військами ЗСУ з 2019 року.
Голос Америки зібрав кілька ключових фактів біографії головнокомандувача.
- Сирському 58 років, він народився у Владимирській області Росії, закінчив у 1986-му році Московське вище військове командне училище. Служба в нього проходила в УРСР, де він залишився після проголошення незалежності України.
- Закінчив Національну академію оборони України, далі командував 72-ю механізованою бригадою у Білій Церкві.
- Перед початком війни на Донеччині у 2014 як заступник начальника Головного командного центру Збройних сил України очолював напрямок співпраці з НАТО, зокрема із західними партнерами він обговорював зміни в українській армії відповідно до стандартів альянсу.
- Взимку 2015-го року Сирський він був одним з головних командирів АТО під час боїв за Дебальцеве, які вивели українське угруповування з майже оточеного росіянами міста, і як пишуть медіа, за це командувача нагородили орденом Богдана Хмельницького. Хоча окремі колишні бійці АТО твердили, що саме командування Сирського стало однією з причин утворення Дебальцевського котла, інші твердили, що сформована Сирським група "Барс" зробила "все можливе".
- З 2016-го року Сирський очолював Об'єднаний оперативний штаб з протидії російським силам на сході України, у 2017-му – очолив штаб АТО, у 2019 тодішній президент Петро Порошенко призначив його керівником Операції Об'єднаних сил.
- Від початку повномасштабної війни Росії Сирський був відповідальним за оборону Києва. У квітні 2022-го року президент Зеленський присвоїв йому звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" "за особисту мужність, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України".
- Серед найбільших перемог Сирського називають й блискавичний контрнаступ ЗСУ на Харківщині у липні 2022 року.
- Як стверджують медіа, Сирський наполягав на продовженні оборони Бахмута у 2023 році. Хоча тоді головком ЗСУ Валерій Залужний і західні союзники нібито радили зосередитися на прориві на півдні, а не розпорошувати сили на східний напрямок. Сирський називав наступальну битву під Бахмутом, де загинули тисячі українських військових, "принциповою справою і справою честі", пише BBC.
- У січні 2024 в інтерв'ю Reuters Сирський заявив, що цілі ЗСУ "залишаються незмінними: утримання наших позицій, наших територій, виснаження ворога, завдання максимальних втрат, ведення активної оборони, перехоплення самим ініціативи". Також він заявив, що той, "хто матиме найбільш високотехнологічне озброєння, матиме шанси на перемогу".
- Сирський має дружину й двох дітей. Він розповідав західним медіа, що спить чотири години на добу й знімає напруження завдяки спорту.