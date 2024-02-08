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10 важливих фактів про нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

  • Голос Америки
Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ. Фото Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", 10 вересня 2022. AFP
Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ. Фото Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", 10 вересня 2022. AFP

Збройні Сили України очолив генерал-полковник Олександр Сирський. Відповідний указ опублікований на сайті президента України Володимира Зеленського.

Призначаючи його головнокомандувачем, президент України Володимир Зеленський назвав його "найбільш досвідченим українським командувачем", який "має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію" і "успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції".

До призначення на найвищу військову посаду України 58-річний Сирський, який під час служби отримав позивний "Барс", командував Сухопутними військами ЗСУ з 2019 року.

Голос Америки зібрав кілька ключових фактів біографії головнокомандувача.

  1. Сирському 58 років, він народився у Владимирській області Росії, закінчив у 1986-му році Московське вище військове командне училище. Служба в нього проходила в УРСР, де він залишився після проголошення незалежності України.
  2. Закінчив Національну академію оборони України, далі командував 72-ю механізованою бригадою у Білій Церкві.
  3. Перед початком війни на Донеччині у 2014 як заступник начальника Головного командного центру Збройних сил України очолював напрямок співпраці з НАТО, зокрема із західними партнерами він обговорював зміни в українській армії відповідно до стандартів альянсу.
  4. Взимку 2015-го року Сирський він був одним з головних командирів АТО під час боїв за Дебальцеве, які вивели українське угруповування з майже оточеного росіянами міста, і як пишуть медіа, за це командувача нагородили орденом Богдана Хмельницького. Хоча окремі колишні бійці АТО твердили, що саме командування Сирського стало однією з причин утворення Дебальцевського котла, інші твердили, що сформована Сирським група "Барс" зробила "все можливе".
  5. З 2016-го року Сирський очолював Об'єднаний оперативний штаб з протидії російським силам на сході України, у 2017-му – очолив штаб АТО, у 2019 тодішній президент Петро Порошенко призначив його керівником Операції Об'єднаних сил.
  6. Від початку повномасштабної війни Росії Сирський був відповідальним за оборону Києва. У квітні 2022-го року президент Зеленський присвоїв йому звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" "за особисту мужність, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України".
  7. Серед найбільших перемог Сирського називають й блискавичний контрнаступ ЗСУ на Харківщині у липні 2022 року.
  8. Як стверджують медіа, Сирський наполягав на продовженні оборони Бахмута у 2023 році. Хоча тоді головком ЗСУ Валерій Залужний і західні союзники нібито радили зосередитися на прориві на півдні, а не розпорошувати сили на східний напрямок. Сирський називав наступальну битву під Бахмутом, де загинули тисячі українських військових, "принциповою справою і справою честі", пише BBC.
  9. У січні 2024 в інтерв'ю Reuters Сирський заявив, що цілі ЗСУ "залишаються незмінними: утримання наших позицій, наших територій, виснаження ворога, завдання максимальних втрат, ведення активної оборони, перехоплення самим ініціативи". Також він заявив, що той, "хто матиме найбільш високотехнологічне озброєння, матиме шанси на перемогу".
  10. Сирський має дружину й двох дітей. Він розповідав західним медіа, що спить чотири години на добу й знімає напруження завдяки спорту.

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Для чого Ніккі Гейлі продовжує президентську кампанію - Куделя

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