Сину президента США Гантеру Байдену пред'явили обвинувачення в нелегальній купівлі вогнепальної зброї

Синові президента США Джо Байдена – Гантеру Байдену - оголосили обвинувачення у кримінальній справі щодо незаконної купівлі та зберіганні вогнепальної зброї.

Спеціальний прокурор Девід Вайс звинуватив сина президента Байдена, за трьома кримінальними звинуваченнями у зв’язку зі зброєю, яку він придбав у 2018 році.

За повідомленням Reuters, прокуратура оголосила обвинувачення після того, як вона та захист не змогли досягти угоди про визнання 53-річним Гантером своєї провини.

В обвинувальному висновку, поданому до окружного суду у штаті Делавер, мовиться, що прокуратура звинувачує Гантера Байдена у брехні про вживання наркотиків на момент, коли він купував пістолет Colt Cobra у жовтні 2018 року. За законом, наркозалежна особа не може купувати чи зберігати вогнепальну зброю.

"Провина" Гантера Байдена

Гантер Байден, син президента США Джо Байдена, планував визнати себе винним за звинуваченнями у несплаті податків на 100 000 доларів від 2017 та 2018 років, а також, в окремій справі, зізнатися в незаконному зберіганні зброї, коли він був залежним від кокаїну. Адвокатам Гантера вдалось досягти угоди з федеральним прокурором з розширеними повноваженнями Девідом Вайсом, що могло позбавити його кримінального переслідування.

Гантер Байден публічно розповідав про свою боротьбу з алкоголізмом і вживанням креку. Він погодився на досудову програму, яка дозволяє зняти з нього звинувачення, якщо він дотримуватиметься умов угоди з прокуратурою, наприклад, ніколи більше не володіти вогнепальною зброєю чи не вживати алкоголю.

Після того, як федеральна суддя піддала сумніву умови угоди, якої адвокати досягли з прокуратурою, Гантер Байден змінив рішення і відмовився визнавати свою провину. При цьому адвокати Гантера Байдена наполягали, що частина угоди про визнання провини, яка має допомогти сину президента Байдена уникнути судового розгляду справи, залишається чинною.

Політична складова кримінальної справи

Справа Байдена-молодшого щодо вживання наркотиків і фінансових операцій відбивається на політичній кар’єрі його батька. Республіканці в Конгресі проводять власні розслідування майже кожного аспекту ділових операцій Гантера Байдена, включно з іноземними платежами.

Законодавці-республіканці, прагнучи зірвати кампанію з переобрання президента Байдена у 2024 році, закликали суддю відхилити угоду про визнання провини Гантера Байдена, описуючи її як поблажливу угоду, укладену Міністерством юстиції під наглядом адміністрації президента Байдена.

Гантер Байден, який раніше був наркозалежним, брав участь у низці сумнівних іноземних ділових угод в Україні та Китаї, які, як вважають республіканці, він міг використовувати для перерахування мільйонів доларів своєму батькові.

Республіканці в Палаті представників намагалися пов’язати роботу Гантера Байдена з діяльністю його батька на посаді президента, але вони не змогли надати доказів, які б показали будь-які протиправні дії.

У цій справі прокуратура не висувала жодних звинувачень проти президента Байдена, що були б пов'язані з розслідуванням справ його сина.

Розгляд справ проти Гантера Байдена відбувається на тлі звинувачень, висунутих Міністерством юстиції проти колишнього президента від Республіканської партії Дональда Трампа, який вважається головним опонентом президента Джо Байдена на виборах наступного року.