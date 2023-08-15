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Адвокати Гантера Байдена кажуть, що частина угоди про визнання провини щодо злочинного володіння зброєю залишається чинною
Адвокати Гантера Байдена наполягають, що частина угоди про визнання провини, яка має допомогти сину президента Джо Байдена уникнути судового розгляду справи, залишається чинною.
Раніше представники Гантера Байдена досягли угоди з федеральним прокурором Девідом Вайсом, щодо того, що Гантер Байден визнає себе винним у податкових правопорушеннях та у злочинному володінні вогнепальною зброєю. Ця угода могла позбавити Байдена молодшого від кримінального переслідування.
Тепер адвокати Гантера Байдена наполягають, що угода щодо володіння вогнепальною зброєю, все ще діє, навіть незважаючи на те, що угода про визнання провини щодо податкових правопорушень значною мірою розпалася під час судового слухання минулого місяця. Його адвокат стверджує, що Міністерство юстиції вирішило «відмовитися» від угоди щодо податкових правопорушень.
Про це один з адвокатів Байдена заявив у судових документах увечері в неділю. Адвокат Крістофер Кларк сказав, що цієї угоди правники досягли з тим самим прокурором, який тепер має новий статус спеціального прокурора з додатковими повноваженнями. Ці повноваження розширили юрисдикцію розслідування щодо сина президента у справі про податкові правопорушення.
Своєю чергою, угода щодо звинувачення у злочинному володінні вогнепальною зброєю також надає імунітет проти федерального переслідування за деякі інші потенційні злочини. За словами Кларка, Байден планує дотримуватися умов цієї угоди, зокрема не вживати наркотики чи алкоголь.
Він сказав, що прокурори запросили їх розпочати переговори про визнання провини щодо незаконного володіння зброєю в травні, «значною мірою продиктували» мову угоди та підписали її, отже [вони] також повинні дотримуватися її.
Поки незрозуміло, чи погоджуються прокурори з тим, що угода щодо зброї залишається чинною. Окружний суддя США Меріеллен Норейка наказала обвинуваченню відповісти до вівторка. Міністерство юстиції не відповіло на повідомлення з проханням прокоментувати.
Двостороння угода щодо податкових правопорушень та незаконного володіння зброєю і звинувачень у володінні зброєю мала в більшій мірі завершити тривале розслідування, яке проводив прокурор штату Делавер Девід Вайс. Але проблеми виникли після того, як суддя поставив запитання щодо його умов. Виглядало, що угода повністю розвалилася, коли прокурори заявили у п’ятницю, що справа натомість спрямована до суду.
Справа Гантера Байдена має політичні наслідки для його батька – президента Джо Байдена
Як повідомляв раніше Голос Америки, генпрокурор США Меррік Ґарленд підвищив статус федерального прокурора Девіда Вайса, надавши йому додаткові ресурси для продовження розслідування та висунення нових звинувачень за межами штату Делавер.
Уряд заявив, що переговори про визнання провини зірвалися, і подав заяву про зняття податкових звинувачень проти Байдена в Делавері. Вони зазначили, що можуть пред'явити йому звинувачення в іншому суді у Вашингтоні, округ Колумбія, або в Каліфорнії.
Справа Байдена щодо вживання наркотиків і фінансових операцій відбивається на політичній кар’єрі його батька. Республіканці в Конгресі проводять власні розслідування майже кожного аспекту ділових операцій Гантера Байдена, включно з іноземними платежами.
Республіканці також засудили угоду про визнання провини у справах Байдена як "солодку угоду". Угода вимагала від нього визнати себе винним у несплаті податків на понад 1,5 мільйона доларів доходу в 2017 і 2018 роках і отримати випробувальний термін, а не тюремне ув'язнення. Окрема угода полягала в тому, щоб позбавити його від кримінального переслідування за володіння зброєю під час вживанням наркотиків у 2018 році.
Розгляд справ проти Гантера Байдена відбувається на тлі звинувачень, висунутих Міністерством юстиції проти колишнього президента Дональда Трампа, який вважається головним суперником президента Джо Байдена на виборах наступного року.
Трампу висунуто звинувачення, і він очікує суду по двох окремих справах, порушених спеціальним прокурором Джеком Смітом. Одна пов’язана з відмовою Трампа передати секретні документи, що зберігаються в його маєтку Мар-а-Лаго. Інша стосується звинувачень у шахрайстві та змові з метою скасування виборів 2020 року напередодні атаки на Капітолій США 6 січня 2021 року.
У справі Гантера Байдена прокуратура не висувала жодних звинувачень проти президента Байдена в ході розслідування справ його сина. Республіканці в Палаті представників намагалися пов’язати роботу Гантера Байдена з його батьком, але не змогли надати доказів, які б показали будь-які протиправні дії.
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"Україна має чітко усвідомлювати, що наша підтримка постійна", – держсекретар США Ентоні Блінкен. Відео
"Україна має чітко усвідомлювати, що наша підтримка постійна, так само – що багато інших країн нададуть схожі зобов’язання Україні", – держсекретар США Ентоні Блінкен
- Голос Америки
Держдеп закликав Конгрес схвалити запит Білого Дому на додаткову допомогу Україні на $24.1 млрд
Державний секретар США Ентоні Блінкен засвідчив стабільність підтримки українського народу у боротьбі проти російського вторгнення та закликав Конгрес ухвалити запит адміністрації президента США Джо Байдена на додаткову безпекову, економічну та гуманітарну допомогу Україні. За словами державного секретаря, США та інші партнери України працюють над довгостроковими безпековими зобов’язаннями, щоб гарантувати Україні безпеку від російської агресії у майбутньому. Про це Ентоні Блінкен сказав під час брифінгу у Державному департаменті США у вівторок, 15 серпня.
“Наш департамент працює разом з українськими партнерами над довгостроковими безпековими зобов’язаннями, щоб допомогти Україні стримувати та, за потреби, захиститись проти російської агресії в майбутньому. Україна має чітко усвідомлювати, що наша підтримка постійна, так само – що багато інших країн нададуть схожі зобов’язання Україні”, – заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. “Я закликаю Конгрес негайно схвалити цей запит на додаткове фінансування”, – наголосив держсекретар.
Я закликаю Конгрес негайно схвалити цей запит на додаткове фінансуванняДержавний секретар США Ентоні Блінкен
За словами Блінкена, Сполучені Штати й десятки інших країн продовжать підтримувати українців допоки Україна не здобуде справедливий та міцний мир.
“Минулого тижня президент Байден запросив $24.1 мільярди від Конгресу, виконуючи обіцянку і продовжуючи підтримку безпекових, економічних та гуманітарних потреб України, а також допомогу іншим країнам, які відчувають наслідки війни Росії. Українці ведуть боротьбу за свої життя, свободу та за своє майбутнє”, – прокоментував Блінкен запит Білого Дому на додаткову допомогу Україні.
Заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател наголошує, що додаткове фінансування для України є важливою можливістю продовжувати підтримку українських партнерів.
“Звісно, коли йдеться про те, щоб продовжувати допомагати їм захищати свою країну та захищати свою територіальну цілісність, але також і в низці інших сфер, як-от підтримка зусиль щодо продовольчої безпеки, підтримка енергетики, зусиль щодо стійкості - всіх тих речей, де ми знаємо, що наші українські партнери потребують підтримки. […] Якщо ви подивитеся на підтримку, яку ми бачимо для наших українських партнерів із боку Конгресу, стає зрозуміло, що вона не просто двопалатна. Вона також двопартійна. І ми очікуємо, що це буде тривати”, – наголосив Ведант Пател.
Як раніше повідомляв Голос Америки, у понеділок, 14 серпня, Міністерство оборони США оголосило про надання нового пакету допомоги для забезпечення найважливіших потреб України в галузі безпеки та оборони.
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Літаки F-16 допоможуть Україні навіть своєю появою – експерт
Надавати, чи не надавати Україні літаки F-16 – західні політики та аналітики понад рік не могли дати однозначної відповіді на це питання. Обговорювалися і ймовірність того, що Росія сприйме цей крок як ескалацію та потрактує його як вступ у війну західних держав. Також обговорювалося питання ефективності винищувачів у ситуації, коли українська армія не мала їх на озброєнні і не має не лише підготовлених пілотів, але і необхідної наземної підтримки для цих літаків.
Про це, зокрема, у розмові з газетою New York Times (NYT) говорив неназваний чиновник з адміністрації Байдена, який просив не називати свого імені через те, що обговорення цього питання є «наболілим для українців».
Навіть зараз, після ухвалення рішення у Вашингтоні про те, що потрібно почати підготовку пілотів, яке відкриває можливість для постачання літаків протягом кількох місяців, деякі західні оглядачі кажуть, що навряд чи F-16 встигнуть зіграти якусь важливу роль у цьому контрнаступі. Бо Україна не має навіть достатньо мовно підготовлених пілотів, щоб розпочати навчання, яке триватиме близько року.
Як пише NYT, за словами американських офіційних осіб, Україна знайшла лише вісім бойових пілотів — менше однієї ескадрильї — які володіють англійською достатньо добре, щоб розпочати принаймні річне навчання. Газета повідомляє, що близько двох десятків пілотів поїдуть до Британії цього місяця вивчати англійську мову.
Також у розмові з NYT Дуглас Баррі, експерт з Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, каже, що відправка лише кількох F-16 у бій не матиме великого значення у війні.
Росія не має достатніх ресурсів для утримання літаків – експерт
Але військовий інженер, дослідник аналітичного центру Rand Майкл Бонерт каже, що навіть не зробивши жодного пострілу, літаки F-16 в Україні можуть завдати шкоди російському війську. У війні на виснаження, Україна, за словами колишнього інженера, може змусити Росію витрачати ресурси, які вона не зможе поповнити вже тим, що Росія буде змушена піднімати в небо свої літаки на додаткові вильоти.
У своїй публікації у Defensenews він пише, що Повітряно-космічні сили Росії (ВКС) до вторгнення в Україну в 2022 році мали приблизно 900 літаків тактичної авіації, але втратили від 84 до 130 із них – їх збила українська протиповітряна оборона, винищувачі, або ж вони самі зазнали аварії.
Це – не єдині втрати, каже військовий інженер, бо надмірне використання старого повітряного флоту також веде до втрат. Особливо це стосується літаків радянського виробництва. За його підрахунками, «додаткові години, протягом яких Росія використовувала свої літаки з лютого 2022 року, фактично коштували їй додаткових 27-57 літаків».
«У той час як новітні російські літаки розраховані на 3500-4500 годин нальоту, а деякі досягають 6000, ці літаки радянських часів розраховані на те, щоб перебувати в повітрі лише 2000-3500 годин. Хоча деякі платформи, такі як МіГ-31, були модернізовані для продовження терміну служби, багато з цих старих літаків (Су-24, Су-25, Су-27, МіГ-29) наближаються до кінця свого терміну служби. У кращому випадку їм залишилося від 500 до 1000 годин», – вважає колишній військовий інженер.
Але не всі експерти погоджуються з цими розрахунками. Як пише Business Insider, британський аналітичний центр Міжнародний інститут стратегічних досліджень вважає, що Росія зберегла спроможність швидко збільшити поставки своїх літаків зі своїх авіаційних заводів. Тобто, згідно з дослідженням биртанських аналітиків, це означає, що вона потенційно може відносно швидко замінювати старі літаки, і її загальна сила в повітрі була істотно не зменшиться.
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Для відновлення зернового судноплавства з України потрібні додаткові системи ППО і, ймовірно, супровід кораблів НАТО. Про це говорили політики та експерти під час нещодавньої онлайн-дискусії щодо безпеки судноплавства, який організував Фонд Україна-США. Подробиці – від Андрія Бориса.
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