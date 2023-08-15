Адвокати Гантера Байдена кажуть, що частина угоди про визнання провини щодо злочинного володіння зброєю залишається чинною

Адвокати Гантера Байдена наполягають, що частина угоди про визнання провини, яка має допомогти сину президента Джо Байдена уникнути судового розгляду справи, залишається чинною.

Раніше представники Гантера Байдена досягли угоди з федеральним прокурором Девідом Вайсом, щодо того, що Гантер Байден визнає себе винним у податкових правопорушеннях та у злочинному володінні вогнепальною зброєю. Ця угода могла позбавити Байдена молодшого від кримінального переслідування.

Тепер адвокати Гантера Байдена наполягають, що угода щодо володіння вогнепальною зброєю, все ще діє, навіть незважаючи на те, що угода про визнання провини щодо податкових правопорушень значною мірою розпалася під час судового слухання минулого місяця. Його адвокат стверджує, що Міністерство юстиції вирішило «відмовитися» від угоди щодо податкових правопорушень.

Про це один з адвокатів Байдена заявив у судових документах увечері в неділю. Адвокат Крістофер Кларк сказав, що цієї угоди правники досягли з тим самим прокурором, який тепер має новий статус спеціального прокурора з додатковими повноваженнями. Ці повноваження розширили юрисдикцію розслідування щодо сина президента у справі про податкові правопорушення.

Своєю чергою, угода щодо звинувачення у злочинному володінні вогнепальною зброєю також надає імунітет проти федерального переслідування за деякі інші потенційні злочини. За словами Кларка, Байден планує дотримуватися умов цієї угоди, зокрема не вживати наркотики чи алкоголь.

Він сказав, що прокурори запросили їх розпочати переговори про визнання провини щодо незаконного володіння зброєю в травні, «значною мірою продиктували» мову угоди та підписали її, отже [вони] також повинні дотримуватися її.

Поки незрозуміло, чи погоджуються прокурори з тим, що угода щодо зброї залишається чинною. Окружний суддя США Меріеллен Норейка наказала обвинуваченню відповісти до вівторка. Міністерство юстиції не відповіло на повідомлення з проханням прокоментувати.

Двостороння угода щодо податкових правопорушень та незаконного володіння зброєю і звинувачень у володінні зброєю мала в більшій мірі завершити тривале розслідування, яке проводив прокурор штату Делавер Девід Вайс. Але проблеми виникли після того, як суддя поставив запитання щодо його умов. Виглядало, що угода повністю розвалилася, коли прокурори заявили у п’ятницю, що справа натомість спрямована до суду.

Справа Гантера Байдена має політичні наслідки для його батька – президента Джо Байдена

Як повідомляв раніше Голос Америки, генпрокурор США Меррік Ґарленд підвищив статус федерального прокурора Девіда Вайса, надавши йому додаткові ресурси для продовження розслідування та висунення нових звинувачень за межами штату Делавер.

Уряд заявив, що переговори про визнання провини зірвалися, і подав заяву про зняття податкових звинувачень проти Байдена в Делавері. Вони зазначили, що можуть пред'явити йому звинувачення в іншому суді у Вашингтоні, округ Колумбія, або в Каліфорнії.

Справа Байдена щодо вживання наркотиків і фінансових операцій відбивається на політичній кар’єрі його батька. Республіканці в Конгресі проводять власні розслідування майже кожного аспекту ділових операцій Гантера Байдена, включно з іноземними платежами.

Республіканці також засудили угоду про визнання провини у справах Байдена як "солодку угоду". Угода вимагала від нього визнати себе винним у несплаті податків на понад 1,5 мільйона доларів доходу в 2017 і 2018 роках і отримати випробувальний термін, а не тюремне ув'язнення. Окрема угода полягала в тому, щоб позбавити його від кримінального переслідування за володіння зброєю під час вживанням наркотиків у 2018 році.

Розгляд справ проти Гантера Байдена відбувається на тлі звинувачень, висунутих Міністерством юстиції проти колишнього президента Дональда Трампа, який вважається головним суперником президента Джо Байдена на виборах наступного року.

Трампу висунуто звинувачення, і він очікує суду по двох окремих справах, порушених спеціальним прокурором Джеком Смітом. Одна пов’язана з відмовою Трампа передати секретні документи, що зберігаються в його маєтку Мар-а-Лаго. Інша стосується звинувачень у шахрайстві та змові з метою скасування виборів 2020 року напередодні атаки на Капітолій США 6 січня 2021 року.

У справі Гантера Байдена прокуратура не висувала жодних звинувачень проти президента Байдена в ході розслідування справ його сина. Республіканці в Палаті представників намагалися пов’язати роботу Гантера Байдена з його батьком, але не змогли надати доказів, які б показали будь-які протиправні дії.