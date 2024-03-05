15 штатів США голосують на президентських виборах Супервівторка

Мільйони американців у 15 штатах і на Американському Самоа голосують у вівторок, 5 березня – у день, коли найбільша кількість штатів проводять попередні голосування на виборах президента від Демократичної та Республіканської партій.

Очікується, що чинний президент США Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп отримають широку підтримку своїх партій на шляху до виборів у листопаді один проти одного.

Ні Байден, ні Трамп не можуть висунути свої кандидатури на пост президента під час голосування у вівторок.

Натомість на кону – більше третини делегатів на національних партійних з’їздах цього літа. Тож Байден і Трамп можуть зробити величезний крок до отримання більшості делегатів на з’їзді.

Байден має лише символічну опозицію на виборах від демократів, тоді як у Трампа залишилася одна суперниця — колишня посолка в ООН Ніккі Гейлі.

Наразі Трамп перемагав Гейлі на всіх праймеріз або партійних зборах, хоча Гейлі перемогла в неділю у Вашингтоні, округ Колумбія, де невеликий контингент із 2000 республіканців прийшов голосувати і зробив її першою жінкою, яка коли-небудь виграла внутрішній “республіканський” конкурс на посаду президента.

Але у вівторок Гейлі стикається з жорсткою реальністю, і її кампанія не передбачає, що вона виграє будь-який із 16 перегонів.

Кілька штатів, які голосують у вівторок, присуджують усіх делегатів своїх партійних з’їздів переможцю індивідуальних праймеріз, а не пропорційну частку на основі підрахунку голосів. Це, ймовірно, принесе велику користь Трампу.

Опитування свідчать, що він значно випереджає Гейлі в Техасі та Каліфорнії – густонаселених штатах з двома найбільшими відсотками делегатів.

Національне опитування також показує, що Трамп має невелику перевагу над Байденом за вісім місяців до президентських виборів 2024 року.

Останніми днями Гейлі пообіцяла залишитися в боротьбі за номінацію від Республіканської партії, але вона не замовляла більше телевізійної реклами, деякі з головних донорів її кампанії припинили надсилати гроші через її програш на попередніх праймеріз.

У той час як Байден практично не бере участі у праймеріз Демократичної партії, політологи стежать за тим, чи може на голосування якоїсь значної кількості виборців у штаті Міннесота на середньому заході вплинути його непохитна підтримка Ізраїлю у війні проти ХАМАСу. Байден продовжує домагатися шеститижневої паузи в бойових діях.

Минулого тижня близько 13% тих, хто голосував на первинних виборах від Демократичної партії, проголосували за категорію "неприхильні" (а не за Байдена чи іншого кандидата) у Мічигані, де проживає найбільша у країні громада арабських американців.

Байден також буде в центрі уваги в четвер увечері, коли виступатиме зі своїм щорічним зверненням до Конгресу та національного телебачення.

Очікується, що він говоритиме про економічний розвиток США протягом трьох з гаком років свого перебування на посаді, хоча опитування показують, що багато американців не вважають, що він успішно керував економікою, і часто скаржаться на вищі ціни на продукти — єдину потребу, якої ніхто не може уникнути.