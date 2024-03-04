США: 15 штатів у вівторок проводять президентські праймеріз

У вівторок виборці в 15 американських штатах та американському Самоа йдуть на виборчі дільниці. Це найбільший день голосування на праймеріз - внутрішньопартійних виборах, де партії визначаються зі своїми кандидатами в президенти США.

Очікується, що президент США Джо Байден і колишній президент США Дональд Трамп переможуть на праймеріз штатів і представлятимуть свої партії на президентських виборах в листопаді.

Байден переміг Трампа на виборах у 2020 році, і тепер має символічну опозицію на праймеріз Демократичної партії в день, відомий у політичному календарі США як Супервівторок. Незважаючи на це, Байден на кілька відсоткових пунктів відстає від Трампа згідно з останніми опитуваннями в країні та в кількох штатах, результати виборів в яких найбільше впливають на загальнодержавний результат.

У суботу Трамп здобув підтримку більшої кількості делегатів, які представлятимуть штати Мічиган, Айдахо та Міссурі на національному з'їзді Республіканської партії цього літа, де партія визначиться з єдиним кандидатом. За прогнозами, під час голосування у вівторок він зміцнить свою перевагу над своєю суперницею, Ніккі Гейлі, колишнім послом його адміністрації в ООН і колишнім губернатором Південної Кароліни.

Трампу висунуто чотири безпрецедентні кримінальні обвинувачення, що включають 91 пункт, а перший судовий процес розпочнеться через три тижні. Цей процес відбудеться за звинуваченнями в тому, що він намагався приховати виплату грошей порнозірці напередодні своєї успішної президентської кампанії 2016 року. Однак, Трамп, хоча і програв праймеріз у Вашингтоні, поки виграє у штатах на праймеріз в 2024 році і практично ігнорує Гейлі, а натомість зосереджується на критиці Байдена.

На мітингу в суботу в штаті Вірджинія Трамп закликав здобути "перевагу надто велику для фальсифікацій" на первинних виборах у вівторок, щоб надіслати "сигнал" Байдену. "Ви знаєте, що у них стандартна лінія: "Дональд Трамп — це загроза демократії". Якесь рекламне агентство це записало, – сказав Трамп. – Я не загроза. Я той, хто припиняє загрозу демократії".

Через кілька днів після того, як Трамп і Байден відвідали кордон США та Мексики, щоб запропонувати свої плани контролю над потоком мігрантів, Трамп відновив критику Байдена, проігнорувавши заклик чинного президента запровадити більш жорсткий імміграційний контроль, як це пропонувала двопартійна група сенаторів.

"Давайте подивимося правді в очі: ця країна – безлад, – сказав Трамп. – Ми отримали від 15 [мільйонів] до 16 мільйонів людей, і вони прийшли з в’язниць. Вони прийшли з психіатричних лікарень та психологічних установ. Це терористи. Вони торговці наркотиками. Ми справді станемо зовсім іншою країною.

Ми повинні зупинити це. З вашою допомогою ми виграємо Супервівторок, — сказав він. — І цього листопада Вірджинія скаже покрученому Джо Байдену: "Вас звільнено! Вас звільнено! Геть звідси! Геть з Білого дому!"

Незважаючи на поразку від Трампа на перших партійних праймеріз і партійних зборах, а також перспективу нових у вівторок, Гейлі сказала в недільному шоу NBC News, що вона не має наміру виходити з перегонів.

"Поки ми конкурентоспроможні, поки ми показуємо, що для нас є місце, я збираюся продовжувати боротись", — сказала вона. Гейлі, яка свого часу підписала зобов’язання підтримати єдиного кандидата в президенти від Республіканської партії, неоднозначно відповіла на питання щодо того, чи виконає вона це зобов’язання, якщо Трамп виграє номінацію від партії.

"Я думаю, що прийму те рішення, яке хочу прийняти, — сказала вона. — Я завжди казала, що маю серйозні занепокоєння щодо Дональда Трампа. Мене ще більше турбує Джо Байден".