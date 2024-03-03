Трамп переміг у "кокусах" в Айдахо та Міссурі та отримав підтримку всіх дерегатів на партійному з'їзді в Мічигані

Колишній президент США Дональд Трамп у суботу, 2 березня, переміг на "кокусах" у штатах Айдахо та Міссурі та отримав підтримку усіх делегатів на республіканському партійному з’їзді у штаті Мічиган.

Таким чином Трамп просувається до отримання номінації Республіканської партії бути кандидатом від партії на виборах президента 2024 року.

Згідно з результатами суботи, Трамп забезпечив підтримку загалом 244 делегатів партії, порівняно з 24, які підтримують його конкурентку, колишню посолку США в ООН Ніккі Гейлі, повідомляє агентство AP.

Для отримання номінації від Республіканської партії на президентських виборах, кандидату необхідно забезпечити підтримку загалом як мінімум 1215 делегатів з 2429, які формально обиратимуть президентського кандидата від партії на Національному з’їзді Республіканської партії в липні цього року, додає агентство Reuters.

Серед наступних подій в календарі Республіканської партії на шляху до номінації є "праймеріз" у столиці США Вашингтоні, округ Колумбія, у неділю, 3 березня, а потім – так званий "супер вівторок", 5 березня, коли праймеріз, або первинні вибори, відбудуться у 15 штатах і одній території США. Це стане найбільшим днем голосування у 2024 році, за винятком власне виборів президента у листопаді, пояснює AP. Загалом у вівторок буде визначено позицію 874 республіканських делегатів.

"Праймеріз" у столиці США можуть надати один з найкращих шансів для Гейлі випередити колишнього президента й продовжити змагатися з ним за номінацію, зазначає Reuters.

Під час республіканських "праймеріз" у Вашингтоні, округ Колумбія, у 2016 році, Трамп отримав менш як 14% голосів республіканських виборців і не отримав підтримку жодного делегата, хоч тоді він і виграв республіканську номінацію загально по країні.

Якщо Трамп зможе перемогти у Вашингтоні, це може показати, що у нього є підтримка ключової групи прихильників у кожному демографічному та географічному сегменті Республіканської партії, пояснює Reuters.

"Праймеріз" Демократичної партії у Вашингтоні відбудуться в червні.

Ймовірний суперник Трампа від демократичної партії Президент Джо Байден переміг на всіх проведених демократами "праймеріз": в Нью Гемпширі, Південній Кароліні, Неваді та Мічигані.