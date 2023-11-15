Столтенберг: "Співпраця НАТО-ЄС важливіша, ніж будь-коли"

Російська війна в Україні демонструє необхідність нарощувати промислове виробництво ключових боєприпасів у ЄС, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі із керівництвом Євросоюзу у Брюсселі.

Він привітав зусилля європейських країн щодо збільшення виробничих потужностей і спільних закупівель в оборонній галузі і подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за те, що вона є "рушійною силою партнерства між НАТО та ЄС".

Ми працюємо над збільшенням виробництва боєприпасів у ЄС

"Ми погоджуємося, що співпраця НАТО-ЄС важливіша, ніж будь-коли – разом ми надаємо безпрецедентну підтримку Україні, покращуємо стійкість і відстоюємо наші цінності", - твітує Столтенберг.

Фон дер Ляєн у мережі Х зауважила: "Ми надаємо життєво важливу підтримку Україні в її боротьбі з російською агресією. Ми працюємо над збільшенням виробництва боєприпасів у ЄС і стійкістю нашої критичної інфраструктури".

Під час зустрічі було створено "цільову групу НАТО-ЄС зі стійкості критичної інфраструктури для зменшення вразливості та залежності від авторитарних режимів, таких як Росія та Китай, а також для підвищення стійкості ланцюгів постачань і технологій".

Як йдеться у заяві Альянсу, "цього року НАТО та ЄС зробили більше разом, зокрема працюючи над довгостроковою стабільністю на Західних Балканах, боротьбою з дезінформацією та просуванням свого стратегічного партнерства в таких сферах, як військова мобільність, кібернетика та космос".

зменшення вразливості та залежності від авторитарних режимів, таких як Росія та Китай

Генеральний секретар зазначив, що ЄС і НАТО надіслали "рішуче повідомлення президенту Путіну" про те, що підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно". Він також підкреслив, що "разом Європа та Північна Америка можуть захистити наші демократичні цінності".

Через кілька годин після завершення зустрічей зі Столтенбергом, як зауважує AP, Єврокомісія заявила, що запропонував державам ЄС новий пакет санкцій проти Кремля та його партнерів, прагнучи посилити попередні заходи, ухвалені після повномасштабного вторгнення в Україну. За планом 12 пакет заходів обмеження приймуть до кінця цього року.

Передусім йдеться про введення експортних обмежень на алмазну промисловість Росії, також в санкційні списки пропонують включити представників російського військового, оборонного та ІТ-секторів.

Санкції ЄС мають отримати абсолютну підтримку всіх країн блоку. У минулому Угорщина, яка підтримує тісні стосунки з Москвою, змогла відкласти та послабити деякі санкції.

У статті використано матеріали AP