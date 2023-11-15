НАТО модернізує літаки-розвідники для відстежування загроз з боку Росії

НАТО придбає шість літаків-розвідників Boeing, зміцнюючи можливості Альянсу відстежувати загрози з боку Росії. Нові E-7A Wedgetail мають замінити старіший парк літаків дальнього радіолокаційного стеження AWACS.

"Літаки спостереження та управління мають вирішальне значення для колективної оборони НАТО, і я вітаю зобов'язання країн Альянсу інвестувати у висококласні можливості", - йдеться в заяві генсека Єнса Столтенберга.

Виробництво шести нових літаків Boeing E-7A Wedgetail має розпочатися в найближчі роки, а перший літак, як очікується, буде готовий до експлуатації до 2031 року, заявили в НАТО. Там також повідомили, що це спільне придбання стало однією з "найбільших закупівель засобів Альянсу в історії", однак вартість літаків не зазначена.

Реактивні літаки будуть управлятися централізовано Альянсом, ймовірно, з його авіабази Гайленкірхен у Німеччині, а розвідувальні дані будуть розподілятися між усіма 31 НАТО, повідомляє AFP. Оснащений потужним радаром, літак може виявляти ворожі літаки, ракети та кораблі на великих відстанях і може наводити винищувачі НАТО на їхні цілі.

США, Британія та Туреччина вже літають на літаках Wedgetail або планують їх експлуатувати.

Минулого року британський уряд заявив, що витратив 1,89 мільярда фунтів (2,36 мільярда доларів) на програму придбання трьох літаків.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року НАТО посилило спостереження вздовж свого східного флангу. У січні альянс перекинув літаки AWACS в Румунію.

У статті використано матеріали AFP