Столтенберг: Москва долучилась до створення міграційної кризи на кордоні Фінляндії

Росія, безперечно, долучилась до створення міграційної кризи на кордоні Фінляндії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в понеділок 27 листопада на пресконференції перед зустріччю міністрів закордонних справ НАТО.

“Останні тижні Москва сприяє прибуттю мігрантів на кордон Фінляндії з Росією, спонукаючи до закриття пунктів перетину кордону, використовуючи міграцію як інструмент для тиску”, – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За словами Столтенберга, в НАТО солідарні із Фінляндією і вітають рішення прикордонної служби ЄС Frontex надіслати туди прикордонників, щоб допомогти країні впоратись із збільшенням кількості мігрантів на східному кордоні з Росією та “зміцнити кордони Фінляндії”.

Останні тижні Москва сприяє прибуттю мігрантів на кордон Фінляндії з Росією, спонукаючи до закриття пунктів перетину кордону, використовуючи міграцію як інструмент для тиску

Йдеться про 50 офіцерів прикордонних служб країн Європейського Союзу. Також, ЄС надає Фінляндії інший персонал та обладнання, включно із патрульними автівками для посилення контролю.

Також Столтенберг відзначив, що Росія “повернула війну в Європу”. За словами генсека НАТО, Росія намагається дестабілізувати західні демократичні країни за допомогою кібератак, дезінформації, енергетичного шантажу, а також міграції.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо на пресконференції 27 листопада заявив, що його країна очікує на прибуття більшої кількості шукачів притулку, і планує вжити подальших заходів, щоб зупинити потік. “Інформація розвідки з різних джерел говорить нам, що люди все ще прибувають”, – сказав Орпо.

Фінляндія тимчасово закрила всі крім одного пішохідного пропуску через кордон з Росією. Фінський уряд звинувачує Росію в штучному створенні міграційної кризи. Орпо заявив, що Росія має припинити надсилати нелегальних мігрантів на кордон і назвав дії Росії “гібридною атакою”.

Гельсінкі вважає, що російська влада сприяє проїзду мігрантів на кордон з Фінляндією. Зокрема, Фінляндія звинувачує Москву у направленні близько 700 мігрантів з Ємену, Афганістану, Кенії, Марокко, Пакистану, Сомалі та Сирії до кордону Фінляндії за останні два тижні. Кремль ці звинувачення заперечує.

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