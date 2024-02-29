Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

У Стенфорді на медитативній службі молилися за дітей України і перемогу у війні

У церкві в Стенфордському університеті в Каліфорнії лунали молитви за дітей України, за людей, які втратили домівки, за перемогу у війні.
У церкві в Стенфордському університеті в Каліфорнії лунали молитви за дітей України, за людей, які втратили домівки, за перемогу у війні.

На медитативній службі у стилі Тезе, яка щомісяця триває у Стенфордській меморіальній церкві в Каліфорнії, пролунала і молитва українською. Завдяки Союзу українок Америки тут вже втретє з 2022 року триває служба зі спеціальною присвятою Україні – читають Біблію, співають та моляться, окрім англійської, ще й українською мовою.

Служба у стилі Тезе у церкві, що розташована у центрі кампусу Стенфордського університету – це зустріч для представників усіх конфесій.

Як розповіла Голосу Америки Ірина Анпілогова, представниця Союзу українок Америки, медитативна служба передбачає, що люди будь-якого віросповідання збираються при світлі свічок, співають пісні, почергово моляться і мовчки розважають разом.

“У перервах – абсолютна тиша, й іноді є спеціальні проміжки часу, коли люди читають уривки з Біблії або виголошують, за кого вони моляться, – розповідає Ірина Анпілогова. – Цього року звучали молитви за дітей України, щоб вони були у безпеці, люди молилися за своїх друзів, які втратили домівки, молилися за перемогу у війні”.

Члени української громади відвідують службу разом з дітьми. Тут панує вільна атмосфера, частина вірян сидять просто на долівці, слухаючи слова Біблії.

Голова гілки Союзу українок Америки Ірина Смовж читає українською мовою на Медитативній службі у Стенфордській меморіальній церкві.
Голова гілки Союзу українок Америки Ірина Смовж читає українською мовою на Медитативній службі у Стенфордській меморіальній церкві.

Цього разу союзянки Ірина Смовж та Алла Сайкевич зачитала слова із послання Ісая:

“І Він буде судити між людьми, і буде численні народи розсуджувати. І мечі свої перекують вони на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ проти народу, і більше не будуть навчатись війни!”

А також цитати із Об’явлення св. Івана Богослова:

“І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося!”

  • 16x9 Image

    Ганна Твердохліб

    Знімаю соцмережеві відео для Голосу Америки про українців у США та Європі, пишу новини, найбільше люблю розповідати історії людей, які живуть цікаве і насичене життя, а також людські історії війни і особливо – збирати зворушливі розповіді української діаспори, а також висвітлювати досягнення, за які Україну шанують у світі. 

Відео - найголовніше

Проукраїнські активісти провели мітинг під Конгресом США. Відео
Embed
Проукраїнські активісти провели мітинг під Конгресом США. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:58 0:00

Проукраїнські активісти провели мітинг під Конгресом США. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG