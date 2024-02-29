У Стенфорді на медитативній службі молилися за дітей України і перемогу у війні

На медитативній службі у стилі Тезе, яка щомісяця триває у Стенфордській меморіальній церкві в Каліфорнії, пролунала і молитва українською. Завдяки Союзу українок Америки тут вже втретє з 2022 року триває служба зі спеціальною присвятою Україні – читають Біблію, співають та моляться, окрім англійської, ще й українською мовою.

Служба у стилі Тезе у церкві, що розташована у центрі кампусу Стенфордського університету – це зустріч для представників усіх конфесій.

Як розповіла Голосу Америки Ірина Анпілогова, представниця Союзу українок Америки, медитативна служба передбачає, що люди будь-якого віросповідання збираються при світлі свічок, співають пісні, почергово моляться і мовчки розважають разом.

“У перервах – абсолютна тиша, й іноді є спеціальні проміжки часу, коли люди читають уривки з Біблії або виголошують, за кого вони моляться, – розповідає Ірина Анпілогова. – Цього року звучали молитви за дітей України, щоб вони були у безпеці, люди молилися за своїх друзів, які втратили домівки, молилися за перемогу у війні”.

Члени української громади відвідують службу разом з дітьми. Тут панує вільна атмосфера, частина вірян сидять просто на долівці, слухаючи слова Біблії.

Цього разу союзянки Ірина Смовж та Алла Сайкевич зачитала слова із послання Ісая:

“І Він буде судити між людьми, і буде численні народи розсуджувати. І мечі свої перекують вони на лемеші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ проти народу, і більше не будуть навчатись війни!”

А також цитати із Об’явлення св. Івана Богослова:

“І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося!”