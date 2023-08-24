США стримано сприйняли розширення блоку BRICS. Китай вважає його розширення «історичним»

У Сполучених Штатах стримано сприйняли новину про приєднання до блоку BRICS шести нових країн, про що було оголошено у четвер, 24 серпня. Деякі оглядачі розглядають об'єднання країн сходу і півдня як свого роду альтернативу до західних альянсів.

Речник Державного департаменту США зазначив, що «Сполучені Штати знову висловлюють свою віру в те, що країни можуть обирати партнерів і групи, з якими вони будуть асоціюватися».

«Ми продовжуватимемо працювати з нашими партнерами та союзниками на двосторонніх, регіональних і багатосторонніх форумах для зміцнення нашого спільного процвітання та підтримки глобального миру та безпеки», – наголосив речник Держдепу, повідомляє агентство агентство AFP.

Китайський лідер Сі Цзіньпін назвав «історичним» розширення блоку BRICS, до якого від 1 січня 2024 року буде прийнято шістьох нових членів - Аргентину, Єгипет, Ефіопію, Іран, Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати.

У відеозверненні президент Росії Володимир Путін привітав нових членів BRICS, додавши, що глобальний вплив блоку продовжить зростати. Сам Путіна не зміг особисто приїхати на саміт через чинний міжнародний ордер на його арешт, пов’язаний з війною в Україні.

Теперішні країни BRICS – серед яких є такі традиційні суперники США і заходу як Китай та Росія, а також більш помірковані Бразилія, Індія та Південна Африка – бачать мету блоку у створенні противаги на світовій арені альянсу західних демократій на чолі зі США та їхньому баченню світового порядку.

Чи вплине розширення BRICS на ринок нафти та становище Росії?

Як пише CNN, якщо Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер сирої нафти, стане членом BRICS, вона опиниться в тому ж економічному блоці, що й найбільший у світі імпортер нафти – Китай.

Це також означатиме, що Росія та Саудівська Аравія — члени ОПЕК+, групи великих виробників нафти — об'єднаються в новому економічномву блоці. «Обидві країни часто координують свій видобуток нафти, що в минулому призвело до суперечок між Саудівською Аравією та її союзником Сполученими Штатами», – нагадує CNN.

Як зауважує видання The Washington Post, для Китаю та Росії розширення блоку стало нагальним завданням, метою якого є трансформація наявних структур міжнародної торгівлі та фінансів задля применшення впливу західних країн та захисту членів BRICS від потенційних майбутніх санкцій, накладених США та іншими західними країнами.

Санкції, накладені заходом на Росію за розв’язання загарбницької війни проти України, тільки посилили нагальність такої трансформації з точки зору Китаю.

Як зазначає видання The New York Times, рішення прийняти до BRICS Іран, який є традиційним ворогом США, можна трактувати як перемогу Китаю, антизахідне бачення якого взяло гору над більш стриманими позиціями Індії та Бразилії, які виступають за більш гармонійні стосунки із заходом.

Однак, звертає увагу The New York Times, потужним символом обмежень BRICS, які наразі існують, стала неспроможність блоку запровадити спільну валюту на противагу американському долару.

Однак, не всі країни BRICS повністю поділяють китайсько-російське бачення пропонованого антизахідного світового порядку. Як зазначає AFP, Індія є однією з тих більш поміркованих країн, з якими активно розвивають двосторонні відносини Сполучені Штати.

США очікують саміту G20 в Індії

Наступного місяця Індія прийматиме в Нью-Делі саміт Групи 20, до якої входять найбільші економіки світу.

Коментуючи майбутній саміт, Білий дім видав заяву, де зазначено, що західні держави очікують «сильних результатів» від зустрічі у Нью-Делі. Зустріч сприятиме «демонстрації ролі Групи 20 як головного форуму для економічного співробітництва, що забезпечує позитивний і амбітний порядок денний для країн, що розвиваються», цитує AFP заяву Білого дому.