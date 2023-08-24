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- Голос Америки
США стримано сприйняли розширення блоку BRICS. Китай вважає його розширення «історичним»
У Сполучених Штатах стримано сприйняли новину про приєднання до блоку BRICS шести нових країн, про що було оголошено у четвер, 24 серпня. Деякі оглядачі розглядають об'єднання країн сходу і півдня як свого роду альтернативу до західних альянсів.
Речник Державного департаменту США зазначив, що «Сполучені Штати знову висловлюють свою віру в те, що країни можуть обирати партнерів і групи, з якими вони будуть асоціюватися».
«Ми продовжуватимемо працювати з нашими партнерами та союзниками на двосторонніх, регіональних і багатосторонніх форумах для зміцнення нашого спільного процвітання та підтримки глобального миру та безпеки», – наголосив речник Держдепу, повідомляє агентство агентство AFP.
Китайський лідер Сі Цзіньпін назвав «історичним» розширення блоку BRICS, до якого від 1 січня 2024 року буде прийнято шістьох нових членів - Аргентину, Єгипет, Ефіопію, Іран, Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати.
У відеозверненні президент Росії Володимир Путін привітав нових членів BRICS, додавши, що глобальний вплив блоку продовжить зростати. Сам Путіна не зміг особисто приїхати на саміт через чинний міжнародний ордер на його арешт, пов’язаний з війною в Україні.
Теперішні країни BRICS – серед яких є такі традиційні суперники США і заходу як Китай та Росія, а також більш помірковані Бразилія, Індія та Південна Африка – бачать мету блоку у створенні противаги на світовій арені альянсу західних демократій на чолі зі США та їхньому баченню світового порядку.
Чи вплине розширення BRICS на ринок нафти та становище Росії?
Як пише CNN, якщо Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер сирої нафти, стане членом BRICS, вона опиниться в тому ж економічному блоці, що й найбільший у світі імпортер нафти – Китай.
Це також означатиме, що Росія та Саудівська Аравія — члени ОПЕК+, групи великих виробників нафти — об'єднаються в новому економічномву блоці. «Обидві країни часто координують свій видобуток нафти, що в минулому призвело до суперечок між Саудівською Аравією та її союзником Сполученими Штатами», – нагадує CNN.
Як зауважує видання The Washington Post, для Китаю та Росії розширення блоку стало нагальним завданням, метою якого є трансформація наявних структур міжнародної торгівлі та фінансів задля применшення впливу західних країн та захисту членів BRICS від потенційних майбутніх санкцій, накладених США та іншими західними країнами.
Санкції, накладені заходом на Росію за розв’язання загарбницької війни проти України, тільки посилили нагальність такої трансформації з точки зору Китаю.
Як зазначає видання The New York Times, рішення прийняти до BRICS Іран, який є традиційним ворогом США, можна трактувати як перемогу Китаю, антизахідне бачення якого взяло гору над більш стриманими позиціями Індії та Бразилії, які виступають за більш гармонійні стосунки із заходом.
Однак, звертає увагу The New York Times, потужним символом обмежень BRICS, які наразі існують, стала неспроможність блоку запровадити спільну валюту на противагу американському долару.
Однак, не всі країни BRICS повністю поділяють китайсько-російське бачення пропонованого антизахідного світового порядку. Як зазначає AFP, Індія є однією з тих більш поміркованих країн, з якими активно розвивають двосторонні відносини Сполучені Штати.
США очікують саміту G20 в Індії
Наступного місяця Індія прийматиме в Нью-Делі саміт Групи 20, до якої входять найбільші економіки світу.
Коментуючи майбутній саміт, Білий дім видав заяву, де зазначено, що західні держави очікують «сильних результатів» від зустрічі у Нью-Делі. Зустріч сприятиме «демонстрації ролі Групи 20 як головного форуму для економічного співробітництва, що забезпечує позитивний і амбітний порядок денний для країн, що розвиваються», цитує AFP заяву Білого дому.
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Пентагон: США розпочнуть навчання українських пілотів на F-16 у жовтні
Міністерство оборони США оголосило сьогодні, що Сполучені Штати незабаром розпочнуть навчання українських пілотів керувати винищувачами F-16.
Очікується, що льотна підготовка розпочнеться в жовтні на базі Національної гвардії Морріс у Тусоні, штат Арізона після того, як українці пройдуть мовну підготовку у вересні.
Також у Пентагоні повідомили, що підготовку проходитимуть і технічні робітники, які обслуговуватимуть літаки. Скільки пілотів з України візьме участь у навчанні, не розголошується.
«Ми очікуємо, що це буде включати кілька пілотів і кілька десятків супроводжувачів», – сказав речник Пентагону Пет Райденр під час брифінгу для журналістів.
Райдер наголосив, що підготовка українських пілотів буде відбуватися у тісній консультації з датчанами, голландцями та іншими союзниками. Він додав, що США «хочуть зробити все можливе, щоб якомога швидше просувати ці зусилля на підтримку України».
"Тренування у Сполучених Штатах доповнить навчання пілотів і механіків F-16, яке вже триває в Європі, і ще більше поглибить нашу підтримку коаліції з підготовки F-16 під керівництвом Данії та Нідерландів," - сказав Райдер.
За словами речника Пентагону, очікується, що європейські партнери розпочнуть підготовку українських пілотів, але незабаром їхні можливості можуть бути вичерпаними, тому США діють на випередження і планують свою програму підготовки.
Пет Райдер не назвав конкретних термінів для навчання українських пілотів. Але зауважив, що частиною тренування буде оцінка рівня навичок окремих пілотів, "що допоможе визначити, як довго триватиме це навчання".
Раніше Голос Америки повідомляв, що Данія розпочала підготовку вісьмох українських пілотів для польотів на F-16 у межах своїх зобов'язань передати Україні винищувачі.
Як повідомили збройні сили Данії пілоти прибули на данську військову авіабазу в Скрідструп разом із 65 авіаторами, які пройдуть навчання з обслуговування літаків четвертого покоління.
Минулого тижня радник з нацбезпеки президента США Джейк Салліван заявив, що після завершення тренувань, США, за консультацій із Конгресом, будуть готові схвалити передачу Україні літаків F-16 до України.
Оглядачі зазначають, що рішення Пентагону було приурочене до Дня Незалежності України, але американські винищувачі ще нескоро з’являться на полі бою в Україні.
Газета New York Times нагадує, що минулої зими Військово-повітряні сили США прийняли двох українських пілотів, які літали на реактивних літаках радянських часів, щоб побачити, чи вдасться їм швидко перевчитися літати на F-16.
За результатами навчання у березні представники ВПС дійшли висновку, що принаймні деяких українських пілотів можна буде навчити керувати F-16 за чотири-п’ять місяців.
- Голос Америки
"Артек", "Фонд Кадирова" та 11 росіян під новими санкціями США через депортацію українських дітей
Державний департамент наголосив, що у День Незалежності України США запровадили нові санкції проти низки російських посадовців та установ, причетних до примусового вивезення та депортації українських дітей.
Діти - найневинніші жертви війни: ми не забуваємо про українських дітейДерждеп США
"Діти - найневинніші жертви війни: ми не забуваємо про українських дітей", - йдеться в заяві Держдепу.
США додали до санкційного переліку п'ятьох російських посадовців з Бєлгородської, Калузької, Ростовської областей Росії та Чечні, які, за повідомленнями, сприяли депортації дітей і передачі їх до російських родин.
Також під санкції підпав окупований російською владою кримський дитячий табір "Артек" та його керівник, а також "Фонд Ахмата Кадирова" та його керівництво, включаючи мати очільника Чечні Рамзана Кадирова, Аймані.
В "Артеку", заявляють в уряді США, тримали дітей, яким не дозволяли повернутись до батьків і піддавали їх масштабній програмі "патріотичного" перевиховання. А "Фонд Кадирова", як повідомляється, займався "перевихованням" українських дітей в дитячих таборах в Чечні.
Інша категорія - це посадовці, яких США звинувачують у передачі українських дітей до Росії, зокрема під санкціями - Замід Чалаєв, командувач спеціального батальйону російського МВС, який брав участь в штурмі "Азовсталі", а потім, за інформацією Держдепу, переправляв українських дітей до Чечні.
Також в цьому переліку Олена Шапурова, посадовиця окупаційної адміністрації в Запорізькій області та Володимир Нєвчаєв, призначений Росією керівник Севастопольського державного університету в Криму, який, аз словами заяви, «курирує російську культурно-історичну та патріотичну програму перевиховання українських дітей, перевезених з Луганської області до Криму».
Раніше сьогодні, як повідомляв Голос Америки, посолка США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд нагадала, що Росія примусово передавала або депортувала українських дітей ще з 2014-го року, а з лютого 2022 року вона примусово передала або депортувала тисячі українських дітей, у тому числі немовлят віком від чотирьох місяців.
Вона зауважила, що це становить воєнний злочин, і в ньому було звинувачено російських посадових осіб, включно з президентом Росії Володимиром Путіним, щодо якого Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт.
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