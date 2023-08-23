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- Голос Америки
Президент Бразилії заявив, що країни BRICS допомагають припинити війну Росії в Україні і розкритикував ООН
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що країни БРІКС співпрацюють з Україною та Росією задля припинення війни, і розкритикував нездатність Ради Безпеки ООН досягти миру в Україні.
Виступаючи на саміті Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки в Йоганнесбурзі, Лула сказав, що все більше країн, у тому числі члени BRICS, вступають у прямі контакти з Москвою та Києвом.
"Ми готові приєднатися до зусиль, які можуть ефективно сприяти швидкому припиненню вогню та справедливому та міцному миру, - сказав він і додав. - Війна в Україні підкреслює обмеження Ради Безпеки ООН".
"BRICS має діяти як сила для порозуміння та співпраці. Наша готовність виражається у внеску Китаю, Південної Африки та моєї власної країни в зусилля з вирішення конфлікту в Україні", - сказав бразильський президент. Водночас він підтвердив позицію своєї країни щодо "захисту суверенітету, територіальної цілісності" та принципів Організації Об'єднаних Націй. Нагадаємо, що Генеральна Асамблея засудила вторгнення Росії в Україну.
Заклики до розширення BRICS
Тим часом китайський лідер Сі Цзіньпін закликав на саміті до єдності блоку, наполягаючи на необхідності його розширити, щоб протистояти глобальному "періоду турбулентності та трансформації".
Китай давно наполягає на розширенні БРІКС на тлі погіршення відносин із Вашингтоном і посилення глобальної напруженості внаслідок війни Росії в Україні. Росія, ізольована Сполученими Штатами та Європою через повномасштабне вторгнення в Україну, також намагається швидко розширити BRICS і перетворити його на політичний блок на противагу Заходу.
Як Голос Америки повідомляв раніше, п'ять теперішніх країн блоку становлять приблизно 40% світового населення і приблизно 25% світового ВВП.
"Набір дуже різних країн"
При цьому, як відзначає Reuters, до BRICS входять держави, економіки яких дуже відрізняються за масштабом. Так економіка Китаю більш ніж у 40 разів перевищує економіку Південної Африки, найрозвиненішої країни Африки.
Також уряди країн BRICS часто мають розбіжності у зовнішній політиці, що ускладнює прийняття рішень. Зокрема Бразилія та Індія налагодили тісніші зв'язки із Заходом, тож да Сілва відкинув ідею, що блок має прагнути конкурувати зі Сполученими Штатами та країнами "Групи семи".
А прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді хоч і заявив у середу, що повністю підтримує розширення, за повідомленнями, неофіційно наполягає, що "мають бути основні правила щодо того, як це має відбуватися і хто може приєднатися". При цьому між Індією та Китаєм триває територіальна суперечка за Кашмір.
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав журналістам у вівторок у Вашингтоні, що не вважає BRICS геополітичним конкурентом США, і додав, що "це набір дуже різних країн з розходженнями в ключових питаннях".
"Ризикуємо втратити довіру Глобального Півдня"
Як Голос Америки повідомляв раніше, російський президент Владімір Путін не зміг особисто приїхати на саміт в Йоганнесбурзі, оскільки Міжнародний кримінальний суд вимагає його арешту за звинуваченнями у причетності до злочинів війни, тож він скористався відеовиступами на саміті групи BRICS, щоб поскаржитися на міжнародні санкції, запроваджені проти Москви у відповідь на вторгнення в Україну, і він також знову виправдовував війну, заявивши, що її "розв’язав Захід із сателітами".
Китай, Бразилія, Індія та Південно-Африканська Республіка відверто не засуджують Росію за вторгнення в Україну, але вони заявляли, що хочуть миру та шанують принципи суверенітету й територіальної цілісності всіх країн, хоча не закликали Росію вивести війська з української території.
Те, що чимало країн, які розвиваються, зайняли нейтральну позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, свідчить про проблему Заходу зі збереженням довіри цих країн, сказав Вернер Хоєр, президент Європейського інвестиційного банку. "Нещодавні голосування під час Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй вже ясно дали зрозуміти, що ми ризикуємо втратити довіру Глобального Півдня, якщо не вживемо більше дій і не станемо там більш помітними", - сказав Хоєр.
За його словами, саміт BRICS та просування Нового банку розвитку групи, відомого як банк BRICS , як альтернативи відомим західним багатостороннім кредиторам, підкреслили необхідність значного збільшення кредитування для країн, що розвиваються, зокрема, в Африці, аби Захід міг зберегти свій вплив.
У статті використано матеріали Reuters
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АР: Євген Пригожин був у переліку пасажирів літака, який розбився в Росії
У середу, 23 серпня, в Росії розбився приватний літак, на борту якого були 10 пасажирів, всі з яких загинули, як повідомили представники служби надзвичайних ситуацій РФ. Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин був у списку пасажирів, але наразі незрозуміло, чи був він на борту літака. За непідтвердженими даними ЗМІ, літак належав Пригожину.
Російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило з посиланням на представників служби надзвичайних ситуацій, що в літаку було троє пілотів і семеро пасажирів. Невідомо, чи був Пригожин серед них, а також хто саме перебував на борту, хоча російський регулятор цивільної авіації Росавіація заявив, що Пригожин був у списку пасажирів.
Літак прямував з Москви до Санкт-Петербурга і впав у Тверській області, більш ніж за 100 кілометрів на північ від столиці РФ. Російська влада проводить розслідування катастрофи.
Дані відстеження рейсів, перевірені агентством Associated Press, показують, що приватний літак, зареєстрований на ПВК «Вагнер», яким раніше користувався Пригожин, вилетів із Москви в середу, 23 серпня, ввечері, а сигнал його транспондера зник через кілька хвилин.
Сигнал був втрачений у сільській місцевості, де поблизу немає аеродромів, на яких літак міг би безпечно приземлитися.
Пригожин, чия приватна військова компанія «Вагнер» воювала разом з регулярною російською армією в Україні, наприкінці червня вчинив короткочасний збройний заколот проти військового керівництва Росії. У Кремлі заявили, що його відправлять до Білорусі, а найманці ПВК «Вагнер» або підуть у відставку, або рушать за Пригожиним до Білорусі, або приєднаються до російської регулярної армії.
Незабаром після цього найманці ПВК «Вагнер» розташувалися в Білорусі, але літак Пригожина, за даними ЗМІ, неодноразово курсував між Білоруссю та Росією.
Цього тижня Пригожин опублікував своє перше після заколоту відео вербування нових найманців, заявивши, що ПВК «Вагнер» веде розвідувально-пошукову діяльність і «робить Росію ще величнішою на всіх континентах, а Африку ще більш вільною».
- Голос Америки
Сенатори США під час візиту в Київ: Допомога Україні - найвдаліше повернення інвестицій в історії американської нацбезпеки
Конгрес Сполучених Штатів продовжить підтримувати Україну фінансово і матеріально, запевнила група сенаторів від обох партій, яка відвідала Україну на передодні Дня Незалежності.
Сенаторка-демократка Елізабет Воррен підкреслила: "Найважливіше те, що українські військові на передовій просять нашої допомоги. І саме тому ми тут. Ми тут, аби від обох партій сказати: ми хочемо їм допомогти. Ми хочемо переконатися, що вони мають ресурси, необхідні, аби дати відсіч Владіміру Путіну".
Українці "борються за виживання України, але вони також борються за демократію в усьому світі", - сказала вона і додала: "Для нас це честь - мати можливість підтримати українців".
Сенатори відвідали центр Києва, де оглянули спалену російську техніку, а також вшанували пам'ять загиблих українців, які віддали своє життя за захист Батьківщини. Також законодавці зустрілись із президентом Володимиром Зеленським.
Український глава високо оцінив наявну в Конгресі США двопалатну та двопартійну підтримку України й висловив окрему подяку президенту Сполучених Штатів та всьому американському народу за лідерство в оборонній і фінансовій допомозі Україні, повідомляє Офіс президента.
Також Зеленський розповів сенаторам про ситуацію на фронті й наголосив на пріоритетності подальшого посилення української обороноздатності, відзначивши важливість початку процесу передачі Україні літаків F-16, тренування пілотів та подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів Америки.
Законодавці також звернулись до американців, підкресливши, що якщо не зупинити Путіна в Україні, то війна Росії з НАТО - неминуча, й тоді американцям доведеться воювати безпосередньо на полі бою. Тому допомога України - найкраща інвестиція у безпеку США та світу, запевнили сенатори.
"Якщо Владіміра Путіна не зупинити в Україні, він піде далі проти союзників у НАТО", тож американські солдати будуть змушені захищати їх, сказав сенатор-демократ Річард Блументаль.
"Ми витратили мільярди, сотні мільярдів, напевно трильйон доларів впродовж Холодної війни, аби стримати російську агресію. І знаєте що? Ми зараз витратили менше ніж три відсотки нашого оборонного бюджету, аби допомогти українським військовим, - і вони знищили половину російської ударної сили, - сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем. - Це - найвдаліше повернення інвестицій в історії американської національної безпеки. Про такого партнера можна лише мріяти!"
Блументаль також заявив, що в американському суспільстві зберігається підтримка України: "Куди б я не приїхав в Америці, люди мені завжди кажуть: ми такі раді, що у вас на грудях - цей значок. Ми дуже раді, що ви підтримуєте Україну".
"Американці знають, що це означає боротися за незалежність. Вони стоять пліч-о-пліч з українцями. Тому, усім людям України, яким важливо почути, що ми тут говоримо: я думаю, що Конгрес буде на боці України", - додав він.
- Голос Америки
Що стоїть за заявами Ілона Маска по Україні - зі статті New Yorker
І буквально через три хвилини він додав: "У мене була чудова розмова з Путіним". І ми такі: "О, Боже, це недобре".Колін Кал, колишній заступник міністра оборони США з політичних питань
В статті американського видання New Yorker журналіст-розслідувач, Ронан Ферроу повідомляє про перемовини між посадовцями США та американським підприємцем Ілоном Маском, а також вплив останнього на американський уряд та міжнародну політику. Серед іншого, журналіст розповідає про те, які причини могли стояти за небажанням Ілона Маска, які могли стояти за небажанням продовжувати надання послуг супутникового інтернету Starlink для українців, який став важливим джерелом зв’язку в протистоянні російській агресії.
Згідно із рейтингом "Bloomberg Billionaires Index", у 2021 р. засновник SpaceX, Tesla, Starlink та інших відомих компаній, став найбагатшою людиною у світі та продовжує очолювати цей рейтинг у 2023 р. Зокрема, у жовтні 2021 р. статки Ілона Маска перевищили 300 мільярдів доларів США, що на той момент стало світовим рекордом.
Нагадаємо, що через кілька днів після повномасштабного вторгнення РФ, компанія Starlink активувала послуги супутникового інтернет-сервісу по всій території атакованої держави. 28 лютого 2022 р. до України прибула перша партія терміналів Starlink. За словами президентки SpaceX Гвінн Шотвелл, компанія вела переговори з українським урядом за півтора місяця до вторгнення та чекала офіційного листа з наданням прав на запуск, від української сторони. 26 лютого 2022 р. під час битви за Київ міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров публічно звернувся до Ілона Маска через Twitter з проханням надати Starlink, щоб замінити зруйновані росіянами інтернет-сервіси.
"Вони написали через Twitter до Ілона, тож ми його запустили (запустили інтернет - ред.). Це був наш дозвіл. Таким був наш лист від міністра, це був твіт", - розповіла Гвінн Шотвелл, під час виступу в Каліфорнійському технологічному інституті, 7 березня 2022 р., передає Space News.
Троє людей, які допомагали запустити Starlink в Україні розповіли The New Yorker на умовах анонімності, що спочатку вони не надали вагомості рівню особистого контролю Маска над компанією. "Тоді, про це ніхто не думав, — каже український технічних керівників і додає, - нашою головною думкою було, - до біса все, треба діяти, люди гинуть".
За словами видання, відправити в Україну тисячі одиниць Starlink стало можливим завдяки збору коштів в українській громаді Кремнієвої долини, контрактам з Агентством міжнародного розвитку США та з європейськими урядами, а також завдяки внескам від SpaceX. Посолка України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю американському телеканалу CBS минулого року заявляла, що супутниковий інтернет Starlink став "визначальним" для комунікації, зокрема, на полі бою у російській війні в Україні.
"Я не погоджувалася з Ілоном Маском щодо деяких його поглядів щодо Криму, і ми були б раді обговорити це з ним. Але що стосується компанії, ми почали співпрацю зі Starlink, чудову співпрацю. До цього етапу війни. Ми дуже швидко отримали Starlinks в Україні, у деяких областях для гуманітарної підтримки - це єдиний зв’язок, який у нас є", - казала Маркарова.
Спочатку Маск продемонстрував беззастережну підтримку українській боротьбі, пише New Yorker. Але з плином війни в SpaceX почали заявляти про велику вартість наданої допомоги. "Ми не в змозі надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу", — сказав директор з державних продажів SpaceX у листі адресованому до Пентагону, в вересні 2022 р. (Нещодавно CNBC оцінив SpaceX майже в 150 мільярдів доларів. Forbes оцінив особистий капітал Маска у 220 мільярдів доларів.)
Пентагону потрібно було укласти договір зі SpaceX, щоб Маск "не міг прокинутись одного ранку і просто вирішити, що він більше не хоче цього робити, - розповідає виданню тодішній заступник міністра оборони з політичних питань, Колін Кал і додає. - Це був своєрідний спосіб закріпити стабільне надання послуг по всій Україні. Це могло би перешкодити Маску перемкнути вимикач одним рухом".
Колін Кал особисто вів телефонні перемовини з Маском, йдеться в публікації. Однак, Маска не вдалось одразу переконати продовжити підтримку України.
Маск також заявив, що розмовляв з Путіним особисто. Видання переказує враження Кала від однієї з розмов із Маском. Маск дивився на свій ноутбук і бачив, як "розгортається війна" через карту активності Starlink. "І буквально через три хвилини він додав: "У мене була чудова розмова з Путіним". І ми такі: "О, Боже, це недобре", - переказує розмову Колін Кал.
За інформацією видання Маск також стверджував у іншій розмові, що мав перемовини з Путіним перед тим як опублікувати у Twitter свій мирний план, який розкритикували як проросійський. (Пізніше Маск заперечив, що розмовляв з Путіним про Україну.)
"Як я це зрозумів, то він (Маск ред.) почав нервувати через те, що участь Starlink все частіше розглядається урядом Росії як сприяння українським військовим зусиллям, тож він шукав спосіб заспокоїти росіян", — пояснює Колін Кал для New Yorker.
Після розмови, яка тривала 15 хвилин, Маск погодився дати Пентагону більше часу. Також після публічної критики він відмовився від своїх погроз припинити обслуговування. "Годі з цим", — написав він у Twitter, - "Хоча Starlink все ще втрачає гроші, коли інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжимо безкоштовно фінансувати український уряд". У червні 2023 р. Міністерство оборони США оголосило про досягнення угоди зі SpaceX.
Вагання Маска узгоджуються з його прагматичними інтересами, стверджує журналіст The New Yorker. Половину всіх автомобілів Tesla виробляє підприємство в Шанхаї і Маск зважає на позицію китайських чиновників. У коментарі для Financial Times, Маск визнав що Пекін не схвалює його рішення надати Україні інтернет послуги та шукає запевнень, що він не розгорне подібну технологію в Китаї. У тому ж інтерв’ю він прокоментував спроби Китаю встановити контроль над Тайванем, висунувши новий мирний план. Тайвань, за його припущенням, може стати спільно контрольованою адміністративною зоною. Лідери Тайваню сприймають такий варіант, як припинення незалежності країни. Окрім того, під час поїздки до Пекіна цієї весни, Маск зустрічався з посадовими особами, включаючи міністра закордонних справ Китаю.
Про вплив російського лідера на Ілона Маска, а також про бізнесові мотиви останнього сказав і співзасновник LinkedIn Рейд Гоффман. Раніше Гоффман та Маск працювали разом над створенням PayPal. Так, за словами Гофмана, Маск "потрапив на гачок Путіна", щодо війни в Україні.
"Він був на сцені і сказав: "Ми повинні вести переговори. Путін хоче миру — ми повинні вести переговори про мир з Путіним", — переказує Гоффман коментарі Маска на конференції в Аспені у вересні 2022 р.
Гоффман раніше критикував Маска, зокрема за його позицію щодо штучного інтелекту. У травні він сказав, що Маск намагається створити власне підприємство зі штучним інтелектом, поки публічно закликає зупинити розробку ШІ.
"Ілон підписує цей відкритий лист звернення, поки тишком намагається найняти цілу команду із розробки ШІ", — сказав Гоффман на щорічній конференції Інституту Мілкена.
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