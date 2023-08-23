Президент Бразилії заявив, що країни BRICS допомагають припинити війну Росії в Україні і розкритикував ООН

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що країни БРІКС співпрацюють з Україною та Росією задля припинення війни, і розкритикував нездатність Ради Безпеки ООН досягти миру в Україні.

Виступаючи на саміті Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки в Йоганнесбурзі, Лула сказав, що все більше країн, у тому числі члени BRICS, вступають у прямі контакти з Москвою та Києвом.

"Ми готові приєднатися до зусиль, які можуть ефективно сприяти швидкому припиненню вогню та справедливому та міцному миру, - сказав він і додав. - Війна в Україні підкреслює обмеження Ради Безпеки ООН".

"BRICS має діяти як сила для порозуміння та співпраці. Наша готовність виражається у внеску Китаю, Південної Африки та моєї власної країни в зусилля з вирішення конфлікту в Україні", - сказав бразильський президент. Водночас він підтвердив позицію своєї країни щодо "захисту суверенітету, територіальної цілісності" та принципів Організації Об'єднаних Націй. Нагадаємо, що Генеральна Асамблея засудила вторгнення Росії в Україну.

Заклики до розширення BRICS

Тим часом китайський лідер Сі Цзіньпін закликав на саміті до єдності блоку, наполягаючи на необхідності його розширити, щоб протистояти глобальному "періоду турбулентності та трансформації".

Китай давно наполягає на розширенні БРІКС на тлі погіршення відносин із Вашингтоном і посилення глобальної напруженості внаслідок війни Росії в Україні. Росія, ізольована Сполученими Штатами та Європою через повномасштабне вторгнення в Україну, також намагається швидко розширити BRICS і перетворити його на політичний блок на противагу Заходу.

Як Голос Америки повідомляв раніше, п'ять теперішніх країн блоку становлять приблизно 40% світового населення і приблизно 25% світового ВВП.

"Набір дуже різних країн"

При цьому, як відзначає Reuters, до BRICS входять держави, економіки яких дуже відрізняються за масштабом. Так економіка Китаю більш ніж у 40 разів перевищує економіку Південної Африки, найрозвиненішої країни Африки.

Також уряди країн BRICS часто мають розбіжності у зовнішній політиці, що ускладнює прийняття рішень. Зокрема Бразилія та Індія налагодили тісніші зв'язки із Заходом, тож да Сілва відкинув ідею, що блок має прагнути конкурувати зі Сполученими Штатами та країнами "Групи семи".

А прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді хоч і заявив у середу, що повністю підтримує розширення, за повідомленнями, неофіційно наполягає, що "мають бути основні правила щодо того, як це має відбуватися і хто може приєднатися". При цьому між Індією та Китаєм триває територіальна суперечка за Кашмір.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав журналістам у вівторок у Вашингтоні, що не вважає BRICS геополітичним конкурентом США, і додав, що "це набір дуже різних країн з розходженнями в ключових питаннях".

"Ризикуємо втратити довіру Глобального Півдня"

Як Голос Америки повідомляв раніше, російський президент Владімір Путін не зміг особисто приїхати на саміт в Йоганнесбурзі, оскільки Міжнародний кримінальний суд вимагає його арешту за звинуваченнями у причетності до злочинів війни, тож він скористався відеовиступами на саміті групи BRICS, щоб поскаржитися на міжнародні санкції, запроваджені проти Москви у відповідь на вторгнення в Україну, і він також знову виправдовував війну, заявивши, що її "розв’язав Захід із сателітами".

Китай, Бразилія, Індія та Південно-Африканська Республіка відверто не засуджують Росію за вторгнення в Україну, але вони заявляли, що хочуть миру та шанують принципи суверенітету й територіальної цілісності всіх країн, хоча не закликали Росію вивести війська з української території.

Те, що чимало країн, які розвиваються, зайняли нейтральну позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, свідчить про проблему Заходу зі збереженням довіри цих країн, сказав Вернер Хоєр, президент Європейського інвестиційного банку. "Нещодавні голосування під час Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй вже ясно дали зрозуміти, що ми ризикуємо втратити довіру Глобального Півдня, якщо не вживемо більше дій і не станемо там більш помітними", - сказав Хоєр.

За його словами, саміт BRICS та просування Нового банку розвитку групи, відомого як банк BRICS , як альтернативи відомим західним багатостороннім кредиторам, підкреслили необхідність значного збільшення кредитування для країн, що розвиваються, зокрема, в Африці, аби Захід міг зберегти свій вплив.

У статті використано матеріали Reuters