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На саміті BRICS міркують про розширення
П’ять країн BRICS: Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південно-Африканська Республіка (ПАР) проводять саміт 22-24 серпня в південноафриканському місті Йоганнесбурзі, де одним з питань буде можливість долучення нових членів до того об’єднання.
Російська війна проти України окремо не вказана серед тем переговорів, але президент ПАР Сиріл Рамафоса перед самітом згадав про участь його країни «в африканській ініціативі задля пошуків миру в українсько-російському конфлікті».
Рамафоса заявив про участь «у процесі для повернення дітей, яких забрали з домівок в Україні та в обміні полоненими» та про «відкриття Чорного моря, щоб сприяти потоку зерна».
«Ми підтримуємо принцип поваги до територіальної цілісності й суверенітету всіх держав і народів», - заявив президент ПАР.
Китайський керівник Сі Цзіньпін напередодні виділив прагнення «виступати проти односторонніх санкцій».
Країни BRICS не долучилися до санкцій проти Москви запроваджених країнами G-7, ЄС та низкою інших у відповідь на російське вторгнення в Україну, хоча керівники Бразилії, ПАР та Індії засуджували війну.
Розширене об'єднання BRICS буде різноманітною групою країн з різними політичними системами, які поділяють спільне прагнення до більш збалансованого світового порядку.Сиріл Рамафоса
У статті китайського керівника Сі Цзіньпіня, поширеній в південноафриканських газетах напередодні саміту, наголошено на домаганні «гучнішого голосу і впливу для країн, що розвиваються» у міжнародних справах.
Президент Росії Владімір Путін не приїхав на саміт, а долучається з допомогою відеозв'язку з огляду на ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт за звинуваченнями у злочинах війни.
Росія і Китай наголошують на альтернативності Заходу і на співпраці без огляду на такі питання як демократія, верховенство права чи громадянські свободи.
Тим часом в Бразилії, Індії та і ПАР уникають наголошувань на протистоянні західним державам.
«На жаль розвинулося переконання, що BRICS проти Заходу, що BRICS створили для конкуренції з G-7, або з Глобальною Північчю, але це неправильно. Ми хочемо підіймати питання Глобального Півдня», - сказав агенції Associated Press посол ПАР в BRICS Аніл Суклал перед самітом.
Але російські та китайські представники наполегливо критикують те, що вони називають пануванням західних держав у великих міжнародних організаціях і зокрема у фінансових установах таких як Світовий банк та Міжнародний валютний фонд.
Розширення
Одним з питань йоганнесбурзького саміту буде розширення об'єднання BRICS, в якому висловили бажання брати участь ще принаймні двадцять країн включно з Алжиром, Аргентиною, Іраном, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією, Ефіопією, Єгиптом.
Агенція Associated Press вважає, що Китай і Росія ймовірно більше зацікавлені у залученні нових країн для збільшення свого міжнародного впливу, ніж, можливо, Бразилія та Індія, але президент ПАР вже підтримав розширення.
«Розширене об'єднання BRICS буде різноманітною групою країн з різними політичними системами, які поділяють спільне прагнення до більш збалансованого світового порядку», - сказав президент ПАР Сиріл Рамафоса перед самітом.
П’ять теперішніх членів BRICS становлять приблизно 40% світового населення і приблизно 25% світового ВВП.
В ПАР заявляють, що понад 40 країн висловили зацікавлення долучитися до об’єднання BRICS і принаймні 20 вже подали офіційні заявки.
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Папа Римський та головний генерал США обговорили війну РФ в Україні
21 серпня (Reuters) – Папа Франциск і генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, обговорили війну в Україні та можливості для досягнення миру.
За словами речника Міллі, полковника Дейва Батлера, Міллі, який є католиком, після аудієнції у Ватикані в понеділок, сказав журналістам, які подорожували з ним, що цей візит для нього дуже багато означає.
Генерал, який відвідує кілька європейських країн, сказав, що Папа Римський глибоко стурбований загибеллю людей в Україні, особливо мирних жителів, після вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Міллі різко критикував Москву за розгортання «кампанії терору» проти мирного населення в Україні, в тому числі удари по цивільній інфраструктурі.
Рішучий прихильник захисту України від російських військ, 65-річний Міллі підтримав надання Україні зброї на мільярди доларів. Франциск засудив міжнародну торгівлю зброєю в цілому, але минулого року заявив, що для країн є морально законним постачати зброю в Україну, щоб допомогти країні захиститися від російської агресії.
За традицією приватних папських аудієнцій, Ватикан включив зустріч до розкладу Папи, але не повідомив подробиці обговорення.
Генерал США, який планує піти у відставку пізніше цього року у листопаді говорив, про невелику ймовірність швидкої військової перемоги України і підкреслив можливість політичного рішення для припинення бойових дій.
Франциск попросив президента України Володимира Зеленського бути відкритим до діалогу з Росією, але Зеленський хоче, щоб Ватикан підтримав мирний план Києва, який передбачає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ і припинення бойових дій, а також відновлення державного кордону України.
Тим часом 86-річний Папа направив до Києва, Москви та Вашингтона власного посланника миру, італійського кардинала Маттео Дзуппі, насамперед для обговорення гуманітарної допомоги та повернення українських дітей.
За оцінками Києва, з лютого 2022 року майже 19 500 дітей було вивезено до Росії або окупованого Росією Криму, що Україна називає незаконною депортацією.
Представники Ватикану кажуть, що Дзуппі незабаром вирушить до Пекіна, щоб спробувати заручитися підтримкою Китаю.
- Голос Америки
Експерти застерігають "нетерплячих лідерів" на Заході від пошуку компромісу з Росією
Після того, як у НАТО заявили про можливість територіальних поступок України в обмін на вступ до альянсу, на Заході посилюється дискусія щодо потенційних переговорів з Росією.
Офіційний Київ неодноразово наголошував, що Україна не готова пропонувати території в обмін на мир з Росією або членство у НАТО.
Зокрема, президент України Володимир Зеленський відкинув таку ідею під час нещодавньої спільної пресконференції з прем'єр-міністркою Данії Метте Фредеріксен. "Обмін територій? Ми готові обміняти Бєлгород на наше членство в НАТО", - заявив президент.
Своєю чергою, представник українського МЗС Олег Ніколенко днями так прокоментував подібні допущення на своїй сторінці у мережі Facebook: «Завжди виходили з того, що Альянс, як і Україна, територіями не торгують".
Від пошуку компромісу з Росією застерігає "деяких нетерплячих західних лідерів" старша наукова співробітниця Ініціативи трансатлантичної безпеки в "Атлантичній раді" Енн Марі Дейлі в статті для видання New Atlanticist від 21 серпня.
"Росія продовжуватиме шукати грандіозну угоду зі Сполученими Штатами щодо "європейської безпеки", яка базуватиметься на інтересах Москви та без участі постраждалих країн, зокрема, України. Таким чином, вкрай важливо, щоб американські політики та дипломати повністю включили Київ у всі мирні переговори з Росією. [...] Інакше Сполучені Штати зміцнили б помилкове переконання Москви, що, як це було в 1939 році з нацистською Німеччиною, вона може брати участь у територіальній торгівлі та вдаватися до примусу менших країн і укладати угоди з більшими", - аналізує експертка.
З нею погоджується і відома американська журналістка та історикиня Енн Еплбаум, яка у своєму інтерв’ю Радіо Свобода наголошує: "Я уявляю мир лише єдиним способом: він має передбачати політичні зміни в Росії. Тобто росіяни мають зрозуміти, що війна була помилкою. Зрозуміти, що Україна – це окрема країна, що вона не буде частиною Росії ні зараз, ні ніколи. І тоді вони мають вийти з усієї чи більшої частини української території, яку вони окупували".
Епплбаум нагадує, що українська позиція передбачає лише один набір кордонів, які були міжнародно визнані у 1991 році.
"Будь-який інший сценарій, ви знаєте, будь-яке припинення вогню або тимчасове припинення вогню або щось, що залишає ситуацію такою, як зараз, не є підґрунтям для постійного миру. Це підґрунтя майбутньої війни, яка і сталася після 2014 року", - наголосила історикиня.
Енн Марі Дейлі також додала, що, на її думку, "лише гарантії безпеки, підкріплені військовою силою, можуть стримати майбутню російську агресію проти України".
Раніше, 16 серпня, представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив: "Ми публічно сказали, що у майбутньому Україна буде членом НАТО". Посадовець також спростував інформацію про те, що в адміністрації Байдена ведуться розмови про можливе надання Україні членства в Альянсі, за умови здачі Києвом захоплених Росією територій.
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