На саміті BRICS міркують про розширення

П’ять країн BRICS: Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південно-Африканська Республіка (ПАР) проводять саміт 22-24 серпня в південноафриканському місті Йоганнесбурзі, де одним з питань буде можливість долучення нових членів до того об’єднання.

Російська війна проти України окремо не вказана серед тем переговорів, але президент ПАР Сиріл Рамафоса перед самітом згадав про участь його країни «в африканській ініціативі задля пошуків миру в українсько-російському конфлікті».

Рамафоса заявив про участь «у процесі для повернення дітей, яких забрали з домівок в Україні та в обміні полоненими» та про «відкриття Чорного моря, щоб сприяти потоку зерна».

«Ми підтримуємо принцип поваги до територіальної цілісності й суверенітету всіх держав і народів», - заявив президент ПАР.

Китайський керівник Сі Цзіньпін напередодні виділив прагнення «виступати проти односторонніх санкцій».

Країни BRICS не долучилися до санкцій проти Москви запроваджених країнами G-7, ЄС та низкою інших у відповідь на російське вторгнення в Україну, хоча керівники Бразилії, ПАР та Індії засуджували війну.

Розширене об'єднання BRICS буде різноманітною групою країн з різними політичними системами, які поділяють спільне прагнення до більш збалансованого світового порядку.

У статті китайського керівника Сі Цзіньпіня, поширеній в південноафриканських газетах напередодні саміту, наголошено на домаганні «гучнішого голосу і впливу для країн, що розвиваються» у міжнародних справах.

Президент Росії Владімір Путін не приїхав на саміт, а долучається з допомогою відеозв'язку з огляду на ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт за звинуваченнями у злочинах війни.

Росія і Китай наголошують на альтернативності Заходу і на співпраці без огляду на такі питання як демократія, верховенство права чи громадянські свободи.

Тим часом в Бразилії, Індії та і ПАР уникають наголошувань на протистоянні західним державам.

«На жаль розвинулося переконання, що BRICS проти Заходу, що BRICS створили для конкуренції з G-7, або з Глобальною Північчю, але це неправильно. Ми хочемо підіймати питання Глобального Півдня», - сказав агенції Associated Press посол ПАР в BRICS Аніл Суклал перед самітом.

Але російські та китайські представники наполегливо критикують те, що вони називають пануванням західних держав у великих міжнародних організаціях і зокрема у фінансових установах таких як Світовий банк та Міжнародний валютний фонд.

Розширення

Одним з питань йоганнесбурзького саміту буде розширення об'єднання BRICS, в якому висловили бажання брати участь ще принаймні двадцять країн включно з Алжиром, Аргентиною, Іраном, Об'єднаними Арабськими Еміратами, Саудівською Аравією, Ефіопією, Єгиптом.

Агенція Associated Press вважає, що Китай і Росія ймовірно більше зацікавлені у залученні нових країн для збільшення свого міжнародного впливу, ніж, можливо, Бразилія та Індія, але президент ПАР вже підтримав розширення.

«Розширене об'єднання BRICS буде різноманітною групою країн з різними політичними системами, які поділяють спільне прагнення до більш збалансованого світового порядку», - сказав президент ПАР Сиріл Рамафоса перед самітом.

П’ять теперішніх членів BRICS становлять приблизно 40% світового населення і приблизно 25% світового ВВП.

В ПАР заявляють, що понад 40 країн висловили зацікавлення долучитися до об’єднання BRICS і принаймні 20 вже подали офіційні заявки.